Hannover

Der Kunstverein Hannover hat einen neuen Vorstand. Bei ihrer Mitgliederversammlung auf der Open-Air-Bühne im Innenhof des Schauspiels wählten die Vereinsmitglieder am Montag Silke Sommer zur neuen ersten Vorsitzende. Sie folgt auf Ellen Lorenz, die im vergangenen Herbst gestorben war. Lorenz hatte den Verein fast 30 Jahre lang geführt.

Die Kunsthistorikerin Sommer gehört dem Vorstand drei Jahre lang an und stand dem Verein seit Herbst bereits kommissarisch vor. Neu in den Vorstand gewählt wurde Gabriela Jaskulla als stellvertretende Vorsitzende. Außerdem gehören zu dem Gremium Juliane Ellen Dohme und Schatzmeister Ralf Stötzel. Dessen Vorgänger Alexander Böker konnte von der stabilen finanziellen Situation des Vereins berichten: Der Rückgang bei den Einnahmen durch Eintritte während der Schließungen würde ausgleichen, weil der Kunstverein unter anderem von in der Pandemie neu entstandenen Fördertöpfen profitieren konnte.

Die neue Vorsitzende Sommer sprach sich bei der Mitgliederversammlung für eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit des Kunstvereins aus: „Das traditionell vielgestaltige Ausstellungsprogramm ist sowohl international als auch lokal verankert“, sagt sie. „Nun ist das Ziel, die große Vielfalt an Themen und Aktivitäten, die besondere Qualität dieses lebendigen Bürgervereins noch viel bekannter zu machen.“

Zu diesen Aktivitäten gehört auch die Gesprächsreihe „Kunstsalon“, die am heutigen Mittwoch, 2. Juni, 19.30 Uhr, noch einmal digital per Zoom angeboten wird (Anmeldung per E-Mail an veranstaltung@kunstverein-hannover.de). Thema des Abends: „Wertanlage oder Geldverschwendung: Kunsthandel über NFTs“.

Von Stefan Arndt