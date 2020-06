Hannover

Künstler sind Geschichtenerzähler. Das trifft nicht nur auf Literaten zu, auch bildende Künstler erzählen mit ihren Werken. Mal sind es Variationen längst bekannter Geschichten, mal sind sie so neu, dass sie unverständlich erscheinen. Neue Geschichten, so könnte man annehmen, erzählen vor allem jüngere Künstler. Junge Künstler etwa wie die, die mit dem Preis des Kunstvereins Hannover ausgezeichnet wurden.

Schon seit 1983 ermöglicht der Verein auf diese Weise jährlich jeweils drei Künstlern die mietfreie Nutzung der Villa Minimo, einem Atelier mit Wohnmöglichkeit, ergänzt durch ein monatliches Barstipendium von 1000 Euro. Die jetzt eröffnete Ausstellung zum Preis des Kunstvereins präsentiert nun drei Stipendiaten, die zwischen 2016 und 2018 ausgezeichnet wurden. Welche Geschichten haben sie zu erzählen?

In der Schwebe

Die 1985 in Mexiko-Stadt geborene Isabel Nuño de Buen hat als Titel für eine ihre Arbeiten „in fugue“ gewählt. Es ist ein Zitat, das sie bei J. G. Ballard gefunden hat, dem britischen Autor fantastischer Literatur. Eine Fuge, das ist der schmale Spalt, der trennt und verbindet, der einen aber auch in das Nichts fallen lassen kann. Zumindest bei Ballard. Der Raum scheint in einem zeitlos-schwebenden Zustand zu verweilen, vorantreibende Alltagskausalitäten gibt es nicht. Und so ist es auch bei Nuño de Buen. Wenn sie Stahlstangen zu ornamentalen Formen zusammenschweißt, mit ihnen in den Raum zeichnet, aus Pappmaschee einfache Formen gestaltet, die durch ein Drahtgeflecht Festigkeit und Struktur erhalten. Wenn sie webt, schraffiert und Bildflächen zusammennäht, dann erfindet sie zeitlos-schwebende Formen, die voller Selbstverständlichkeit den größten Raum im Kunstverein verzaubern.

Zeitlos schwebende Formen: Isabel Nuño de Buens „in fugue“ im Kunstverein Hannover Quelle: Volker Crone

Julian Öffler, der zweite Ausgezeichnete, hat es sich dagegen gerade zur Aufgabe gemacht, die Dinge mit Ironie und Persiflage zu entzaubern. Er fragt nach dem Sinn des White Cube, dem klassischen, schlicht-weißen Ausstellungsraum, er befragt Kommunikationsstrukturen und nennt das dann „performativen Forschungsdiskurs“. So hat er sich vor zwei Jahren in einer Kiste in den Kunstverein transportieren lassen, die er dann nachts mit viel Spektakel verlassen hat, um sich beim Verlassen zu filmen und das Filmen auch noch zu filmen.

Spiel mit der Kunstgeschichte: Julian Öfflers „#insidethewhitecube“. Quelle: Franziska von den Driesch

Die Relikte der Kiste sind jetzt ausgestellt, und natürlich der Film, der die Aktion zeigt, falls sie denn tatsächlich so stattgefunden haben sollte. In einem anderen Raum mit diagonal aufgestellten alten Röhrenbildschirmen reflektiert er die Diskussionen, die es im Vorfeld seiner Präsentation gegeben hat. Der Besucher wird dabei mit E-Mails, Kurznachrichten und Klingeltönen geradezu überflutet. Dieser Ansatz ist zwar nicht neu, aber eine hübsche Variante einer bekannten Geschichte.

Wachsende Kunst

Auch Lukas Zerbst, geboren 1988, bezieht sich auf gängige Vorbilder, wenn er zwei leere Räume präsentiert, die er während der Ausstellungszeit mit eigenen Werken nach und nach füllen wird. Dazu hat er sich ein Bett, ein Regal mit Werkzeug und einen Arbeitstisch in den Kunstverein gestellt. Hier wohnt und arbeitet er in den kommenden Wochen. An der Wand kleben Zettel, die ihn daran erinnern sollen, wann welche Bewerbungen für Stipendien oder Projektzuschüsse abgegeben werden müssen. Um sein Werk zu erleben, sollten die Besucher öfter wiederkommen, denn es wächst von Tag zu Tag.

Das kann jeder auch im Internet miterleben: Die Präsentation von Zerbsts Arbeit ist eins der vielfältigen Onlineangebote des Kunstvereins. Ob digital oder auch real, die Vermittlung von Kunst, und das ist eine sehr schöne Geschichte, hat im Kunstverein jetzt viel frischen Wind bekommen.

Bis zum 2. August im Kunstverein Hannover.

Von Frank G. Kurzhals