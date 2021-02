Hannover

Eigentlich sollten die Arbeiten des kanadischen Videokünstlers Jon Rafman im September vergangenen Jahres im Kunstverein Hannover zu sehen sein. Doch zuvor wurden Vorwürfe gegen ihn öffentlich. Auf Instagram berichteten Frauen von ihren Affären mit Rafman und warfen ihm vor, manipulativ gewesen zu sein und seine Macht als berühmter Künstler missbraucht zu haben. Von „emotionalem Missbrauch“ und „Raubtierverhalten“ war die Rede.

Eine der Frauen sagte, dass es schwer sei zu sagen, was genau vorgefallen war: „Es war keine Vergewaltigung, aber es war Machtmissbrauch und emotionale Manipulation. Es war heimtückisch.“ Der Künstler erwiderte, dass der Sex einvernehmlich geschehen sei.

Einige Rafman-Ausstellungen wurden daraufhin ganz abgesagt. Die geplante Ausstellung im Kunstverein wurde nach Bekanntwerden der Vorwürfe auf unbestimmte Zeit verschoben. Daraus ist nun eine bestimmte Zeit geworden: Die Rafman-Schau soll von November 2021 bis Januar 2022 gezeigt werden – und es soll dabei viel Platz für die Diskussion um die Vorwürfe gegen den Künstler und um die Verschiebung der Ausstellung geben. Kunstvereinsdirektorin Kathleen Rahn hat den Künstler nach Hannover eingeladen. „Es ist besser, mit Jon Rafman zu reden als über ihn“, sagte sie jetzt bei der Vorstellung der Pläne des Kunstvereins.

Neue Schau schon aufgebaut

Neben der Rafman-Ausstellung sind in diesem Jahr vier weitere Ausstellungen geplant, eine davon ist schon seit Dezember fertig eingerichtet. Allerdings waren coronabedingt noch keine Besucher in der großen Schau mit Werken von Peter Schoolwerth. Jetzt hoffen die Verantwortlichen, dass die Ausstellung „No Body Get a Head“ mit Werken an der Schnittstelle von Netzkunst und Malerei bei sinkenden Corona-Infektionszahlen bald eröffnet werden kann. Sobald die Sieben-Tage-Inzidenz auf unter 35 fällt, wären Ausstellungen wieder zugänglich, der Kunstverein könnte dann sofort öffnen.

Quelle: Rob Crosse

Danach soll eine Ausstellung mit den Preisträgern des Ars Viva-Preises für Bildende Kunst zu sehen sein. Rob Crosse, Richard Sides und Sung Tieu haben den Preis gewonnen, den der Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im Bundesverband der Deutschen Industrie stiftet. Der Preis ist mit zwei Ausstellungen, einer Künstlerresidenz in Kanada und einem Preisgeld von jeweils 5000 Euro verbunden. Die Ausstellung der Preisträger war bereits in Frankfurt am Main zu sehen, von Juli bis August kommt sie nach Hannover.

Kunst auch an anderen Orten

Bei der 89. Herbstausstellung des Kunstvereins Hannover im September und Oktober steht die regionale Kunstszene im Zentrum. Ende Februar soll das Bewerbungsverfahren für Künstlerinnen und Künstler aus Niedersachsen und Bremen eröffnet werden. Die 89. Herbstausstellung soll nicht nur im Kunstverein stattfinden. Arbeiten der ausgewählten Künstlerinnen und Künstler sollen an verschiedenen Orten der Stadt – darunter auch in der Oper und im Schauspielhaus – zu sehen sein. Überhaupt richtet das Team von Kathleen Rahn viele Aktivitäten nach außen. Unter anderem soll der Hof des Künstlerhauses künftig verstärkt für Veranstaltungen genutzt werden.

Frage nach dem Fortschritt: Kameelah Janan Rasheeds Installation „Are We There Yet?“ Quelle: Ausstellung „Future Generation Art Prize“, Pinchuk Art Centre, Venedig

Die letzte Ausstellung der Saison findet bereits im kommenden Jahr statt: Kameelah Janan Rasheed gehört zur jungen Generation schwarzer US-amerikanischer Künstlerinnen. Ihre Fotos, in denen sie auch die Black-Lives-Matter-Bewegung thematisiert, werden von Februar bis März 2022 im Kunstverein zu sehen sein.

Den Nachwuchs fördert die Einrichtung besonders mit dem Villa-Minimo-Stipendium. Lena Marie Emrich und Sven-Julien Kanclerski ziehen neu in die Villa Minimo an der Liebigsraße ein. Ihre Arbeiten, die dort entstehen, werden als Stipendiatenausstellungen in den kommenden Jahren zu sehen sein. Und die Villa Minimo in der List soll auch verstärkt für Besucher geöffnet werden.

Von Ronald Meyer-Arlt