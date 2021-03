Hannover

Kann ein digitaler Raum überfüllt sein? So wie ein realer Raum, der bei zu vielen Besuchern aus allen Nähten platzt? Das hängt vom Veranstaltungsformat ab. Bei einem Kunstsalon, in dem das gemeinsame Gespräch im Zentrum steht, ist das sicher anders, als bei einem Großkonzert. Der Kunstverein Hannover lud zu seinem ersten rein digitalen Kunstsalon. Mehr an räumlicher Nähe lassen Pandemie und Regeln ja noch nicht zu. Als Gast war Henrike Naumann geladen, die in Hannover vor allem durch ihre große Kunstvereins-Ausstellung „Mensch. Natur. Twipsy“ von 2019 noch vielen im Gedächtnis ist. Wie eine Archäologin näherte sie sich hier der schon fast vergessenen Weltausstellung Expo 2000 in Hannover. Eine Quintessenz ihrer Präsentation war dabei die auch im Katalog notierte Feststellung, „dass die Ruinen des Expo-Geländes als materieller Ausdruck für das Scheitern des Leitbildes der Expo 2000 gelesen werden können.“ Naumann öffnete ihrem Publikum den Blick auf eine untergehende, auf eine an sich selbst scheiternde Kultur.

Im Sommer 2019 hat der Kunstverein Hannover Henrike Naumanns Ausstellung „Mensch. Natur. Twipsy.“ gezeigt. Quelle: Moritz Frankenberg

Und genau dieser archäologisch-kritische Blick der in Zwickau geborenen Künstlerin, deren ästhetische Erfahrung in vielen Projekten auch West- und Ostdeutschland verklammert, reizte Kathleen Rahn, Direktorin des Kunstvereins, um Naumann erneut einzuladen. Jetzt zu einem Vortrag zum Thema „Die Macht der Bilder“ mit anschließenden Verständnisfragen, denn etwas anderes konnte der digitale Raum mit seinen mehr als 180 Gästen nicht leisten. Das Zwischendurch-Gespräch der Teilnehmer, die vertiefenden kleinen Diskussionen vor und nach der Veranstaltung mussten nolens volens auf der Strecke bleiben. Dabei hätte es viel zu diskutieren gegeben. Denn Naumann fühlt in ihrem Werk ständig den Puls der Politik, prüft kritisch, mit welcher Art von Überredungsästhetik die Mächtigen und die, die es werden wollen oder zu sein vorgeben, arbeiten.

Zwang zum Abstand

Ihre Fundstücke der visuellen politischen Kommunikation verfremdet sie, um uns zum Abstand zu zwingen, um die Macht der Bilder für uns zu brechen. Sie baut ein mythenumwobenes Stonehenge nach, das aus banalen Alltagsmöbeln besteht, filmt im Kronprinzenpalais in Berlin ihre Ausstellung und collagiert sie mit Szenen, die sich dort zur Unterzeichnung des deutsch-deutschen Einheitsvertrages abspielten. Schneidet Szenen aus absurden Diskussionen von Reichsbürgern so zusammen, dass es einem glatt die Sprache verschlägt. Immer sind es einfache Mittel, mit denen sie arbeitet. Es geht ihr nicht darum, dass technische Finessen bewundert werden, wichtiger ist ihr die Irritation, das Ins-Gespräch-bringen – was allerdings beim digitalen Kunstsalon leider nicht möglich war.

Sehr spät kam von ihr noch ein Geständnis. Sie sei keine Frau des Wortes, sondern eine Freundin der vielschichtigen Bilder und Rauminszenierungen. Das gelänge ihr besser, als das lineare Erzählen. Aber da waren schon fast zwei Stunden vergangen.

Der Kunstverein Hannover kann erst wieder öffnen, wenn die Inzidenzzahl in Hannover über einen längeren Zeitraum unter 100 liegt. Das ist bisher nicht der Fall.

Von Frank Kurzhals