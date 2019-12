Hannover

Sonntags war es immer schön. An ihre Jugend vor dem heimischen Fernseher erinnert sich Tokunbo gerne. Da lief nicht „Lassie“ oder „ Bonanza“, es gab die großen Hollywood-Schmonzetten mit Grace Kelly und Fred Astaire. Damit ist die Vorliebe der Soul-Sängerin für die in diesen Filmen tönenden großen Klassiker der beschwingten US-Musik, den Songs des „American Songbook“, erklärt. Immer wieder kehrt sie zu diesen Songs zurück, so auch an diesem Abend im Kuppelsaal mit der diese Musik glänzend veredelnden NDR Radiophilharmonie. „ Tokunbo & her Great American Songbook“ ist der Abend umschrieben.

„Come Fly With Me“ (der zweite Song des Abends) wäre als Motto auch gut, sagt Tokunbo. Oder „Cheek To Cheek“. Dieser Irving-Berlin-Song lief an dem Tag, an dem ihr Sohn geboren wurde, im Radio. Zufall kann dies nicht gewesen sein.

Jazz für alle

Wie überhaupt an diesem Abend nichts dem Zufall überlassen ist. Die Wandlung der in Hannover groß gewordenen und von Freiburg wieder nach Hannover zurückgekehrten Sängerin vom „Soul To Jazz“-Stil ihres erfolgreichen Ex-Projekts TokTokTok zum selbst ernannten „Folk Noir“ mit deutschen Texten spielt an diesem Abend keine Rolle.

Der Kuppelsaal ist gut gefüllt. Das Programm in der „Freistil“-Reihe dürfte auch Menschen gefallen, die sonst keinen Jazz mögen. Von Cole Porter’s „Night And Day“ über „ Richard Rodgers „My Funny Valentine“ bis zu Gershwin-Klassikern wie „Summertime“ reiht sich ein Broadway- und Hollywood-Hit der Nachkriegszeit an den anderen. Und na klar: Mit „Christmas Time Is Here“ und „Let It Snow“ sind auch zwei Weihnachtsklassiker zu hören. 50 Prozent des Repertoires des Abends aber sind aus der Feder Gershwins. Schließlich bestritt vor 14 Jahren Akinro mit TokTokTok mit dem (damaligen) NDR Pops Orchester bereits einen Gershwin-Abend.

Delikate Arrangements

Damals wie heute mit dabei: Arrangeur und Dirigent Enrique Ugarte. Seine delikaten und subtilen Arrangements machen aus jedem Gassenhauer einen Ohrenschmaus. Um die richtige Würzung des großorchestralen Menüs kümmern sich mit Lutz Krajenski (Keyboards), Matthias Meusel (Schlagzeug) und Christian Flor (Bass) gestandene hannoversche Fachkräfte der Blue-Note-Veredlung. Und überhaupt: Tokunbo könnte das Telefonbuch vorsingen – und es wäre wunderschön. So ist es halt „Summertime“. Klingt auch gut – selbst im Winter.

Von Bernd Schwope