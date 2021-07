Hannover

Die britische Künstlerin Phyllida Barlow wird mit dem Kurt-Schwitters-Preis 2022 ausgezeichnet. Wie die Niedersächsische Sparkassenstiftung mitteilte, erhält die in London lebende Bildhauerin die mit 30.000 Euro dotierte Auszeichnung als „herausragende Vertreterin einer künstlerischen Praxis, die sich nicht selten spielerisch und humorvoll mit materiellen Eigenschaften und Grenzbereichen der skulpturalen Form auseinandersetzt“. Der Preis soll im Herbst verliehen werden. Dann soll auch eine Einzelausstellung von Phyllida Barlow im Sprengel-Museum Hannover gezeigt werden.

Die Jury unter Vorsitz des Direktors des Sprengel-Museums, Reinhard Spieler, würdigte Barlows Vorliebe für einfache, leicht verfügbare Materialien wie Bauholz, farbige Baumwollstoffe, Klebeband, Gips und Zement. Mit ihren oftmals provisorisch wirkenden Arbeiten stehe die 1944 geborene Künstlerin in der Tradition des Namensgebers des Preises, dem in Hannover geborenen Dada-Künstler Kurt Schwitters (1887–1948).

Raumgreifende Skulpturen

International bekannt wurde Phyllida Barlow mit raumgreifenden skulpturalen Werken, die sie unter anderem 2017 im Britischen Pavillon auf der Biennale von Venedig und 2021 im Haus der Kunst in München präsentierte.

Barlow wurde 1944 in Newcastle upon Tyne geboren. Nach Abschluss ihres Studiums am Chelsea College of Art und an der Slade School of Fine Art in London hat sie als Dozentin an verschiedenen Kunstschulen und bis 2009 als Professorin an der Slade School of Fine Art unterrichtet. Mit ihren fragilen, zum Teil unvollendet erscheinenden Skulpturen stellt Barlow traditionelle bildhauerische Konzepte von Monumentalität oder Perfektion infrage und lässt die Grenzen zwischen Skulptur, Malerei und Architektur verschwimmen. Barlow gilt als bedeutende Vertreterin einer solchen künstlerischen Praxis.

Überquellende Kunst: Quelle: Greenhouse Media/Courtesy the artist and Carnegie Museum of Art

Anliegen des Kurt-Schwitters-Preises ist es laut Niedersächsischer Sparkassenstiftung, Künstlerinnen und Künstler zu würdigen, „deren Werk durch die Berufung auf Kurt Schwitters gekennzeichnet ist und sich durch das Vorwagen in neue Bereiche künstlerischen Gestaltens und künstlerischer Vorstellungen auszeichnet, oder deren Werk einen Beitrag zur Verbindung und Integration der künstlerischen Gattungen leistet“. Das scheint bei Phyllida Barlow durchaus der Fall zu sein.

Von Ronald Meyer-Arlt