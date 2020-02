Hannover

Die Juroren für die Vergabe von Hannovers renommiertestem Kunstpreis, dem von der Niedersächsischen Sparkassenstiftung finanzierten Kurt-Schwitters-Preis, trafen eine gute Wahl, als sie Mika Rottenberg für das Jahr 2019 auszeichneten. Die 1976 in Buenos Aires geborene Künstlerin, die heute in New York lebt und arbeitet, verbindet viel mit dem Namensgeber des Preises.

Nicht nur, dass ihre Familie aus polnischen Juden einst ebenso wie Schwitters vor dem Vernichtungsfuror der Nationalsozialisten ins Ausland floh. Auch ihre Werke weisen eine Affinität zu Hannovers Großkünstler auf. Obwohl Rottenberg in ganz anderen Medien arbeitet als Schwitters, vor allem mit Videos, ist sie eine Seelenverwandte von ihm. Wie Schwitters liebt es die Künstlerin, ironisch und subversiv Dinge und Verhältnisse infrage zu stellen. Dabei setzt sie den Betrachter durch die erstaunliche Verbindung absurder Fiktionen und Fakten immer wieder in Erstaunen.

Widersinn der Wirklichkeit

Häufig liegt es bereits am Widersinn der Wirklichkeit, dass Rottenberg von ihrer Kunst als „social surrealism“ spricht. Diesen real gesellschaftlichen Surrealismus beschwört sie gleich im Eingangswerk ihrer Ausstellung im hannoverschen Sprengel-Museum, die zum Kurt-Schwitter-Preis gehört, der mit 25.000 Euro dotiert ist.

Der Protagonist von „Cosmic Generator“, 2017 von Rottenberg für die Skulptur Projekte Münster geschaffen, ist eine Stadt, durch deren Mitte die Grenze zwischen den USA und Mexiko verläuft. Ein enger, unterirdischer Tunnel überwindet sie. Durch ihn führen Schienen, auf denen eine Kamera von einem China-Restaurant im mexikanischen zu einem Ramschladen im nordamerikanischen Teil der Stadt rauscht.

En passant besucht sie dabei in China einen der größten Märkte der Welt, ein wunderliches Waren-Disneyland, das an fragwürdiger Überproduktion förmlich erstickt. Sie beobachtet entfremdete Arbeit und erschöpfte Arbeiterinnen und schaut, wie Menschen sich durch den Tunnel quälen oder als Tacos auf einem Teller landen. Und wie Waren in unserer Welt schneller und leichter Grenzen überwinden als Menschen.

Im mittleren Raum ihrer puristischen Ausstellung spielt die Künstlerin mit dem Potenzial slapstickartiger Plastiken. Ein mädchenhafter Pferdeschwanz aus bereits ergrauten Haaren ragt aus der Wand eines weißen Quaders. Dabei gebärdet er sich wie ein wild ausschlagender Hengst und straft sein Alter Lügen. Daneben bohren sich zwei große, weibliche Zeigefinger, der eine rotierend, der andere aus der Wand hervorschnellend, dem Besucher förmlich ins Gesicht. Manifeste weiblicher Bemächtigung der Welt.

Strahlende Farbkraft

Durch einen halb geöffneten, rot geschminkten Mund kann man auf ein anarchisches Video hinter der Wand des Quaders schauen. Es zeigt eine sinnliche Choreografie aus Lippen und Zungen, Haaren und Hintern, deren strahlende Farbkraft überzeugend demonstriert, dass Rottenberg ursprünglich einmal Malerin werden wollte.

Im dritten Raum folgt als Höhepunkt das Hauptwerk der Ausstellung, das 2019 vollendete Video „Spaghetti Blockchain“. Schon der Titel des Werks verweist darauf, dass Rottenberg hier ein gesellschaftspolitisches Statement abgibt, schließlich ruhen auf der Blockchain-Technik, mit der Computer miteinander kommunizieren, große Hoffnungen. Mika Rottenberg scheint der Sache nicht zu trauen. In ihrer Blockchain bestehen die Computer aus Styroporkügelchen und ihre Synapsen aus Spaghetti. Das Gebilde steht wiederholt in Flammen und wird am Ende auch noch von einer großen Presse zermalmt. Auf heißen Herdplatten verglühen immer neue Stoffe, Hochleistungscomputer summen vor sich hin, ein riesiger Traktor sammelt auf einer Farm Kartoffeln ein, und junge Frauen in alten Trachten singen im sibirischen Hochland mit reiner Obertonstimme.

Mika Rottenberg: Szene aus „Spaghetti Blockchain“. Quelle: Courtesy the artist and Hauser & Wirth / Mika Rottenberg

Hier wie in der ganzen Schau wird ein Panorama fantastischer Bilder geboten, für die neben Kurt Schwitters auch Charlie Chaplin und Karl Marx Pate gestanden haben könnten. Sie sind ebenso absurd und amüsant wie kritisch und reflektiert. Und allemal zum Besuch empfohlen!

Bis zum 10. Mai. Eröffnung am Freitag, 7. Februar, um 19 Uhr.

Von Michael Stoeber