Kuss Quartett veröffentlicht Gesamteinspielung der Beethoven-Quartette 

Hannover

Das ist gutes Zeitgefühl: Gerade, wenn die letzten Töne des letzten Streichquartetts von Ludwig van Beethoven verklungen sind, ist es 18 Uhr. Das Kuss Quartett kann also sein Programm unterbrechen und pünktlich einstimmen in den Chor der Musiker und Sänger, die gerade jetzt im ganzen Land die „Ode an die Freude“ zum Klingen bringen.

Von Balkonen und hinter offenen Fenstern die Beethoven-Ode zu singen, ist eine der schönen Aktionen, die diese dramatische Corona-Zeit hervorbringt. Eine andere sind Auftritte wie die des Kuss Quartetts, die mit ins Internet übertragenen Aufführungen etwas Freunde und Hoffnung teilen wollen.

Hilfe für die Kollegen

Doch im Fall dieses Streichquartettkonzertes, das am Sonntag live auf der Webseite der HAZ, aber auch auf Kanälen des Violin Channels und eines chinesischen Klassikportals zu erleben war, steht noch etwas mehr dahinter. Der Auftritt war zugleich ein Benefizkonzert für einen neuen Hilfsfonds für freischaffende Musiker aus Niedersachsen. Spenden kann man auf der Webseite der Villa Seligmann, die das Konzert gemeinsam mit der Konzertagentin Tanja Dorn ausgerichtet und für professionelle Übertragung aus ihren Räumen gesorgt hat.

Kuss Quartett: Ludwig van Beethoven „The String Quartets – live from Suntory Hall“ (Rubicon, 8 CDs), erscheint am Freitag Quelle: Rubicon

Zugleich kann das Kuss Quartett mit dem Konzert Werbung in eigener Sache machen und auf ein besonderes Projekt hinweisen, das die Musiker in den vergangenen Monaten intensiv beschäftigt hat. Das Quartett hat eine Gesamtaufnahme aller Beethoven-Quartette eingespielt, die am Freitag beim britischen Label Rubicon erscheint.

Nicht nur die musikalische Qualität – auch die besonderen Umstände der Aufnahme macht diese Veröffentlichung zu etwas Besonderem. Die 16 Beethoven-Werke (und eine zeitgenössische Ergänzung von Bruno Mantovani) wurden im vergangenen Jahr bei Konzerten in Japan mitgeschnitten. Das Kuss Quartett hat den Zyklus innerhalb von zwei Wochen in chronologischer Reihenfolge in der berühmten Suntory-Hall in Tokio gespielt. Die Musiker konnten dabei die Nippon Music Foundation als Förderer gewinnen: Die japanische Stiftung stellte ihnen für diese Konzerte einen vollständigen Satz an Stradivari-Instrumenten zur Verfügung.

Deutlichkeit als Leitmotiv

Der sehr leuchtende und klare Klang dieser kostbaren Instrumente prägt nun auch diese Gesamtaufnahme. Er passt gut zu einer Interpretation, die Extreme meidet und doch deutlich macht, wie außergewöhnlich die Mittel waren, zu denen Beethoven in den Stücken gegriffen hat. Das Kuss Quartett setzt nicht auf eine Mystifizierung des Komponisten, die das Kühne und Wilde seiner Werke betont. Anders als bei anderen Ensembles gehen etwa auch harsche Attacken der Töne nie in Geräusch über. Die Musik erscheint selbst in solchen Passagen nachvollziehbar: Man spürt die Härte und verliert doch nicht die Übersicht.

Auch sonst ist Deutlichkeit ein Leitmotiv der Musiker. Selbst kleine Motive werden glasklar phrasiert voneinander abgesetzt wie Nebensätze und Einschübe einen gesprochenen Satz gliedern und verständlicher machen. Für Beethovens selbstbewusste, ausdrucksstarke Musik ist das ein Segen.

Lesen Sie auch

Von Stefan Arndt