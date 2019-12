Hannover

Ganz so altehrwürdig wie „Hänsel und Gretel“ ist die hannoversche „La Bohème“-Version von Regisseur Chris Alexander noch nicht, aber auch hier liegt die Premiere inzwischen 30 Jahre zurück. Man kann staunen, wie gut sich Inszenierung und Ausstattung gehalten haben: Alles wirkt poetisch, dezent, frisch. Ein Ablaufdatum scheint diese Produktion nicht zu haben. Kein Wunder, dass das Stück und seine szenische Umsetzung Publikumsmagnete sind – bei der Wiederaufnahme war die Staatsoper jetzt nahezu ausverkauft.

Das war sicher auch der Neugier auf das neue Sängerensemble des Hauses geschuldet, für das die weihnachtliche Puccini-Oper eine Bewährungsprobe ist. Der chinesische Tenor Long Long ist bereits im Vorfeld viel gelobt worden: Er hat im Herbst den renommierten Wettbewerb „Junge Stimmen“ der Bertelsmann-Stiftung gewonnen.

Sein Rodolfo allerdings ist eher noch ein Versprechen als bereits die Erfüllung aller vokalen Wünsche. Schön ist sein helles Timbre, das gut zu dieser jugendlichen Figur passt. Longs Stimme fehlt aber noch die letzte Durchsetzungskraft, zudem wirkt der Sänger bei seinem Rollendebüt etwas nervös.

Dirigent setzt starke Akzente

Immerhin bekommt Long viel Unterstützung aus dem Orchestergraben: Jordan de Souza, einer der Kandidaten für den vakanten Posten des Generalmusikdirektors am Haus, bewährt sich als reaktionsschneller, rücksichtsvoller und klarer Dirigent, der zudem starke Akzente setzen kann. Er sorgt für überdurchschnittlich hohen Wellenschlag im Wechselbad der Gefühle dieser emotionalen Oper.

Das verstärkt noch die ohnehin starken Auftritte der Frauen in diesem Stück. Barno Ismatullaeva kann ihre weich flutende Stimme als Mimì jederzeit dezent zurückdimmen. Die usbekische Sopranistin macht so hörbar, wie eng bescheidene Zurückhaltung und rückhaltlose Leidenschaft bei dieser Figur zusammenliegen.

Ihre US-amerikanische Kollegin Haily Clark ist eine temperamentvolle und zugleich edelmütige Musetta. Bariton Germán Olvera schließlich führt als Marcello eine stimmstarke und spielfreudige Gruppe der Künstlerfreunde an. So macht diese „La Bohème“ auch noch in 30 Jahren Spaß.

„La Bohème“ ist wieder am 19. und 26. Dezember sowie am 11. und 19. Januar zu sehen.

Von Stefan Arndt