Es ist nicht einfach nur ein scharfer Wind, der die Musik in rasenden Läufen vor sich hertreibt. Hier liegt auch etwas Bedrohliches in der Luft: wild fliegende Haare und Hände mit scharfen Krallen, die den Zuhörer zu fassen versuchen. So grell und bunt und plastisch klingt es, wenn Francesco Venturini die wütende Jagd von Furien in Töne fasst. Da wirkt es fast ein bisschen scheinheilig, dass der Komponist das Stück, in dem sich die Wunderkammer der Barockoper auftut, bescheiden „Concerto di camera“ – Kammerkonzert – genannt hat.

Bislang vor allem Spezialisten geläufig

Zwölf solcher erstaunlichen „Kammerkonzerte“ hat der frisch ernannte hannoversche Hofkapellmeister 1713 als sein Opus 1 veröffentlicht. Der Zyklus gilt als sein bekanntestes Werk, was bei Venturini allerdings nicht besonders viel heißt: Sein Name ist bislang vor allem Spezialisten geläufig. Eine neue Aufnahme könnte das nun ändern. Das hannoversche Barockensemble La festa musicale setzt bei seinem CD-Debüt ganz auf Venturini – und bringt dessen Musik so fantasievoll und lebensprall zum Klingen, dass man fragen muss, wie sie bislang überhört werden konnte.

Eine europäische Metropole

Venturini kam zu einer Zeit nach Hannover, als die Stadt für einige Jahrzehnte zur wichtigen europäischen Kulturmetropole aufstieg. An der Wende zum 18. Jahrhundert wurde hier von Kapellmeistern wie Georg Friedrich Händel und vor allem Agostino Steffani Musikgeschichte geschrieben: Im Leineschloss und in der Sommerresidenz in Herrenhausen waren damals ganz unterschiedliche Klänge zu hören, die so sonst kaum an einem einzigen Ort zusammenkamen.

Vermischter Stil aus Hannover schaffte Neues

Aus der höfisch-zeremoniellen Musik, die aus Versailles nach Hannover drang, und der quicklebendigen Tonkunst Venedigs entstand hier ein neuer Stil, der wichtige Elemente beider Musikströmungen verband. Ähnlich wie Jahrhunderte später in New Orleans wuchs aus der Begegnung unterschiedlicher Kulturen kraftvoll etwas Neues. In den USA markierte die große Syntheseleistung die Geburt des Jazz. Der vermischte Stil aus Hannover bereitete den Boden für die norddeutsche Barockmusik, die wir heute als Kernrepertoire des internationalen Konzertbetriebs kennen.

Geschichtsträchtiger Ort: Das Ensemble La festa musicale in der Galerie Herrenhausen Quelle: Jérome Gérull

Venturini erweist sich bis in seine Biografie hinein als typischer Vertreter einer grenzüberschreitenden Kunst: Trotz des italienischen Namens war der Komponist wohl Belgier – er wurde zumindest um 1685 in Brüssel geboren. In den Akten des hannoverschen Hofes, an dem er von 1698 bis zu seinem Tod 1745 erst als Geiger, ab 1713 dann als Hofkapellmeister diente, wurde er aber stets als Franzose geführt.

Entsprechend polyglott erscheint auch seine Musik, in der französische Ouvertüre und italienisches Concerto lässig nebeneinander stehen. Venturini kann Instrumentalwerken den Schwung eines Balletts verleihen und die Gesanglichkeit von Arien. Seine Musik ist fast alles – nur langweilig und formelhaft ist sie nicht.

Eine neue Kraft

Die Lust am Experiment, die Venturinis Kompositionen auszeichnet, hat nun auch die Musikerinnen und Musiker von La festa musicale inspiriert. Das Ensemble um Konzertmeisterin Anne Marie Harer ist bislang vor allem als zuverlässiger Begleiter der großen Chöre der Region in Erscheinung getreten. Mit ihrer ersten CD, die am Freitag beim renommierten Klassiklabel Audite erscheint, meldet die Gruppe nun begründete Ansprüche als eigenständige künstlerische Kraft an.

Gruß aus Hannover: Auf dem Cover der CD ist die Decke der Galerie in Herrenhausen zu sehen. Quelle: Audite

Wind aus der Maschine

Das Ensemble beweist viel Raffinesse und Geschmack im Umgang mit den zahlreichen stilistischen Einflüssen, die in Venturinis Musik zusammenfließen. Alles ist deutlich, ohne je überdeutlich zu werden: So repräsentativ die Stücke auch sein mögen, sie bewahren hier ihren Charakter als gute Unterhaltungsmusik. Dazu gehört auch die Abwechslung, die La festa musicale in einer Besetzung mit teilweise solistischen Streichern und vielen Bläsern perfekt umsetzen kann.

Eine hervorgehobene Rolle hat dabei Percussionist Michael Metzler, der nicht nur beschwingte Rhythmen, sondern auch viele zusätzliche und überraschende Farben besteuert. Mit historischer Windmaschine und Paukendonnern etwa vertreibt er am Ende ihres Kammerkonzertauftritts sogar die Furien aus der Musik. Für den Hörer aber wird sie umso anziehender.

