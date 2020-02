La festa musicale begeistert bei Herrenhausen Barock

Hannover

Die Aufführungstempi in der barocken Musik sind ein beliebtes Streitthema. Dabei gibt es Wichtigeres als die Anzahl der Schläge pro Minute – nämlich die Frage nach der Konstitution der Musizierenden. Und die ist an diesem Barockabend in der Galerie Herrenhausen absolut stimmig. Die Musiker von La festa musicale spielen zum Teil so schnell, dass das Auge den Fingern der Ausführenden kaum folgen kann. Aber sie wirken dabei völlig unaufgeregt und bewahren sich selbst im rasantesten Presto das organische Musizieren und ihren wunderbar durchsichtigen Klang.

Neue Entdeckungen aus Hannover

Mitgebracht hat das Ensemble neben dem Brandenburgischen Konzert Nr. 5 und der Orchestersuite Nr. 2 von Bach Werke dreier weniger bekannter Barockkomponisten. Zwei davon – eine Chaconne von Etienne Valoix und eine Ouverture-Suite von Francesco Venturini – sind in Hannover entstanden, denn ihre Schöpfer waren Mitglieder der hiesigen Hofkapelle, Venturini ab 1714 sogar Hofkapellmeister. Ebenfalls gemeinsam ist diesen Kompositionen, dass sie den Einsatz einer Blockflöte vorsehen, die Anne Marie Harer ebenso brillant zu spielen vermag wie ihre Violine bei den übrigen Stücken.

Von Guiseppe Valentini, einem römischen Zeitgenossen Bachs, erklingt ein Concerto für vier Violinen, das besagtes Presto enthält und den vier Solisten auch sonst technisch sehr viel abfordert, ohne sie jemals zu überfordern. Bei Bach begeistern auch Brian Berryman an der Traversflöte und Avinoam Shalev am Cembalo das Publikum.

Vergnügliche Kolumnen

Nicht minder virtuos präsentiert sich der Kolumnist Volker Hagedorn, der gleich drei seiner klugen und humorvollen Texte über die Tiefen und Untiefen der Musik vorträgt. Vor allem sein Sinnieren über die Möglichkeiten, das Thema B-A-C-H in Akrosticha umzusetzen, bereitet Vergnügen.

Das nächste Barockkonzert in der Galerie Herrenhausen ist am 15. und 16. Februar zu erleben. Dann führen der Countertenor Andreas Scholl , der Knabenchor Hannover und das Ensemble Musica Alta Ripa Auszüge aus Werken von Georg Friedrich Händel auf.

Von Juliane Moghimi