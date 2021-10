Lajos Rovatkay gibt Abschiedskonzert als Leiter der Steffani-Festwoche

Hannover

Der Mann ist keine Konkurrenz. Natürlich lässt es Georg Friedrich Händel nicht im besten Licht dastehen, wenn Teile seines Werkes bei der jetzt eröffneten Steffani-Festwoche als Kopien von Stücken Agostino Steffanis erkennbar werden. Vielleicht ist es sogar eine kleine Retourkutsche, weil der Italiener, der im Zentrum des hannoverschen Festivals steht, so lange im Schatten des Deutschen gestanden hat. Aber keinesfalls geht es hier darum, den einen gegen den anderen auszuspielen.

Denn der Geist der Festwochen ist gerade die Vielfalt, nicht die Ausgrenzung. Festivalgründer und -leiter Lajos Rovatkay setzt sich seit Langem dafür ein, das Repertoire zu weiten und sich der vielen Meilensteine und Entwicklungslinien zu erinnern, die im Laufe der Jahrhunderte in Vergessenheit geraten sind.

Ein unparteiischer Blick

Aus hannoverscher Sicht ist der ehemalige Hofkapellmeister Steffani das lohnendste Beispiel dafür. Zum Abschluss seiner Beschäftigung mit dem Komponisten stellt Rovatkay noch einmal Steffani neben Händel – und bewahrt dabei den unparteiischen Blick. Der 88-Jährige gibt in diesem Jahr die Leitung der Festwoche ab. Das Eröffnungskonzert des Festivals war nun gleichzeitig sein Abschiedskonzert. In der Neustädter Hof- und Stadtkirche präsentierte er noch einmal ein großes Werk von Steffani – und ein noch größeres von Händel.

Das Collegium Vocale Hannover und das Ensemble La festa musicale vor Beginn des Konzertes in der Neustädter Hof- und Stadtkirche. Quelle: Katrin Kutter

Die „Dixit Dominus“-Vertonungen beider Komponisten waren die Klammern eines in mehrfacher Hinsicht außergewöhnlichen Abends. Der Kontrast zwischen den beiden Werken – die strenge Mottenkomposition von Steffani und die expressive Ausdruckskraft des jungen Händel – war eine Besonderheit, die exzellente Qualität der Aufführung eine andere: Die Sängerinnen und Sänger des von Florian Lohmann einstudierten Collegium Vocale und das Orchester La festa musicale verbanden technische Souveränität und Klarheit mit hör- und sichtbarer Begeisterung.

Das Hören neu lernen

Zwischen den Vokalwerken gab es zwei kurze, in ihren Gegensätzen schön charakteristische Instrumentalwerke aus einer hannoverschen Sammlung unbekannter Komponisten, die belegten, dass Qualität und Unterhaltungswert eines Werkes nicht vom guten Namen seines Schöpfers abhängen müssen.

Ein Erzpädagoge: Lajos Rovatkay bei seinem Abschied als Leiter der Steffani-Festwoche. Quelle: Katrin Kutter

Im Zentrum des Abends schließlich stand ein fast stichwortartiger, aber erhellender Vortrag des Erzpädagogen Rovatkay. Diese Stimme wird im Konzertleben sehr fehlen: Denn wer ihr zuhört, kann das Hören neu lernen.

Am Donnerstag, 14. Oktober, gibt es einen Workshop mit Musik zum Thema „Steffani als Inspirationsquelle für Händel“, am Sonnabend, 16. Oktober, folgt ein Opernkonzert mit Musica Alta Ripa und Bernward Lohr. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr in der Neustädter Kirche. Tickets unter Telefon (05 11) 16 84 12 22.

Von Stefan Arndt