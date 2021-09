Hannover

Es ist, als hätte dieser Mann an der Last des Alters weniger zu tragen als viele andere: Mit 88 Jahren verfügt Lajos Rovatkay noch immer geradezu über ein Übermaß an Leidenschaft, Energie und Tatkraft. Und doch spürt er offenbar, dass er seine Kräfte nun bündeln muss. Denn der unermüdliche Musiker, Forscher und Lehrer gibt jetzt ein Projekt aus der Hand, das auf den ersten Blick sein Lebensthema zu sein scheint.

Am 9. Oktober beginnt die fünfte Festwoche des „Forums Agostino Steffani“ in Hannover, die den wohl wichtigsten ehemaligen Hofkapellmeister der Stadt feiert. Rovatkay hat das Programm wie immer federführend geplant und wird auch das Eröffnungskonzert selbst dirigieren. Danach aber zieht er sich dauerhaft aus dem Festival zurück und übergibt die Leitung an Bernward Lohr. Das Thema Steffani wird für ihn damit erledigt sein.

Keine Spur von Händel

Mit seinem beharrlichen Einsatz für den Komponisten, Diplomaten und Geistlichen Agostino Steffani (1654–1728) hat Rovatkay in den vergangenen Jahrzehnten die musikalische Identität Hannovers verändert. Lange Jahre galt Georg Friedrich Händel als die Galionsfigur der Stadt, obwohl der während seiner kurzen Aufenthalte in Hannover kaum Spuren hinterlassen hat. Inzwischen ist aber vielen klar, dass die Arbeit von Steffani als hannoverscher Hofkapellmeister weitaus bedeutender und folgenreicher war, und man beruft sich gern auf den offenen und multikulturellen Geist, für den er hier steht.

Komponist, Diplomat und Geistlicher: Agostino Steffani (1654–1728) war von 1688 bis 1696 Opernkapellmeister am Hof Ernst Augusts in Hannover. Das Ölporträt von Gerhard Kappers stammt vermutlich aus dem Jahr 1714. Quelle: Archiv

Rovatkay spricht bei der Schwerpunktverlagerung von Händel auf Steffani von einer „Lokalrevolution“, die zwar „blutlos“ verlaufen sei, aber „umso mehr Herzblut abverlangt“ habe. Der gebürtige Ungar war selbst der Motor, der dieses Blut in die Adern der Stadt gepumpt hat. Ihm persönlich aber lag Steffani höchstens nebenbei aus Lokalpatriotismus am Herzen. Der Komponist ist für ihn vor allem ein besonders plastischer Vertreter einer Musikepoche, deren Folgen bis heute nicht richtig verstanden sind.

Die Musik Venedigs

Das eigentliche Lebensthema Rovatkays ist daher nicht die Person Steffani, sondern die Welt, die ihn hervorgebracht hat: die Musik Venedigs. Ein halbes Jahrhundert lang hat Rovatkay nun durch Forschung, Aufführung und Vermittlung dafür gesorgt, dass wieder etwas mehr Licht fällt auf die fast vergessene musikalische Innovationskraft der Lagunenstadt. Dabei könne man die eigentlich gar nicht überschätzen, sagt er: Zwischen 1500 und 1750 habe sie die europäische Musikentwicklung entscheidend vorangetrieben – vor allem im deutschsprachigen Raum.

Die Steffani-Festwoche Am Sonnabend, 9. Oktober, 19.30 Uhr, startet in der Neustädter Hof- und Stadtkirche die fünfte Steffani-Festwoche, die eigentlich schon vor anderthalb Jahren geplant war und wegen der Pandemie verschoben wurde. Auf dem Programm bei dem Konzert stehen „Dixit Dominus“-Vertonungen der beiden hannoverschen Kapellmeister Händel und Steffani. Das Collegium Vocale Hannover und das Barockorchester La festa musicale werden von Lajos Rovatkay geleitet. Am 14. Oktober zeigt ein „Workshop mit Musik“ Steffani als Inspirationsquelle für Händel. Das Ensemble Musica Alta Ripa spielt zu den Erläuterungen des britischen Musikwissenschaftlers und Steffani-Experten Colin Timms. Am 16. Oktober gibt es eine konzertante Aufführung von Steffanis Oper „La Lotta d’Hercole con Acheloo“, es dirigiert der künftige Festwochen-Leiter Bernward Lohr. Tickets gibt es unter Telefon (0511) 16 84 12 22 und im HAZ-Ticketshop im Internet (www.tickets.haz.de).

1971 hat Rovatkay noch als Professor an der Musikhochschule den Betrieb seiner „musikalischen Werkstatt“ in Hannover aufgenommen. Unter diesem Begriff fasst er die vielfältigen Aktivitäten zusammen, mit denen er den ramponierten Ruf der Musikstadt Venedig reparieren will. Er hat zentrale und auch abgelegenere Werke in Bibliotheken aufgespürt, sie kopiert und für den heutigen Gebrauch übersetzt. Er hat mit diesem neuen alten Repertoire unzählige Konzerte und Opernaufführungen bestritten und dabei gleichsam nebenher die historisch informierte Aufführungspraxis in der Stadt und weit darüber hinaus etabliert.

Die Werkstatt bleibt geöffnet

Zunächst hat er sich dabei dem venezianischen Frühbarock zugewandt, später trat der Einsatz für Steffani in den Vordergrund. Bis zu seinem 90. Geburtstag möchte er nun noch konzentriert das Ende der Epoche bekannt machen, bevor er die Tore seiner „musikalischen Werkstatt“ schließt.

Bei der Festwoche in der kommenden Woche will er aber zunächst noch ein letztes Mal Klarheit schaffen über Händel und Steffani, indem er zeigt, wie oft und unverblümt der Deutsche bei dem Italiener abgeschrieben hat. „Es geht darum, die Wahrnehmung und die Wirklichkeit in Bezug auf diese beiden Komponisten zu zeigen“, sagt er.

Er wolle Händel nicht als minderwertigen Komponisten diffamieren, was auch vollkommen falsch wäre. „Aber er war ungewollt im Weg, wenn es darum geht, Steffani ins rechte Licht zu rücken.“ Diese Aufgabe überlässt Rovatkay künftig anderen.

Von Stefan Arndt