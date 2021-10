Hannover

2021 ist das Jahr der krummen Jubiläen: Es werden etliche unrunde Geburtstage gefeiert, weil die runden im vergangenen Jahr ausfallen mussten. So konnte auch der Landesjugendchor Niedersachsen, der seit nunmehr 41 Jahren talentierte junge Sängerinnen und Sänger aus dem gesamten Bundesland vereint, erst jetzt zum verspäteten Jubiläumskonzert in den Großen Sendesaal des NDR einladen.

Auf dem Programm stand „Ein deutsches Requiem“ von Johannes Brahms – ein Stück, das sowohl dem Chor als auch dem Orchester technisch viel abverlangt. Ungenauigkeiten bei der Intonation der Sänger beispielsweise würden sich bitter rächen, wenn im ersten und letzten Satz A-cappella-Stellen mit Orchesterstellen abwechseln. Der Landesjugendchor und auch das Jugendsinfonieorchester meisterten diese Herausforderungen jedoch bravourös. Vor allem die Holzbläser und Hörner vermochten zu beeindrucken und trugen maßgeblich zu dem durchweg überzeugenden Orchesterklang bei.

Herrlich leicht

Der Chor brillierte unter Jörg Straubes erfahrenen Händen mit einem frischen, sauberen, homogenen Klang, die Soprane herrlich leicht in der Höhe, die düsteren Unisoni im zweiten Satz kernig. Als nicht optimal erwies sich allerdings Straubes Entscheidung, den Chor in gemischter Aufstellung singen zu lassen. Zwar sorgte dies bei den A-cappella-Passagen für einen berückend schönen Chorklang. Aber es gab viele Stellen im Tutti, bei denen aufgrund der fehlenden Bündelung der Register nur die Soprane deutlich zu hören waren. Vor allem die Fugen, zum Beispiel am Ende des dritten Satzes, wirkten dadurch klanglich zerfasert – was schade war, weil die jungen Sängerinnen und Sänger offenbar top vorbereitet waren.

Der Landesjugendchor im Großen Sendesaal des NDR Quelle: Lennart Mölller

Ein bisschen mehr Emotionalität hätte der Interpretation sicher noch mehr Glanz verliehen, so wirkte der Vortrag über weite Strecken etwas nüchtern, die energetische Ausdifferenzierung des Werkes erfolgte überwiegend anhand der Lautstärke und nicht über transportierte Stimmungen. Vielleicht ist es aber auch nur so zu lösen, wenn so junge Menschen über das Sterben singen sollen. Dass es anders sein kann, bewies der Baritonsolist Albrecht Pöhl, dessen gesungenes Sinnieren über die Vergänglichkeit allen irdischen Lebens sehr ergreifend war.

Gefühlvoller Vortrag

Die eigentliche Heldin dieser Aufführung war jedoch – wie bei jeder Aufführung dieses Werkes – die Sopranistin: Denn diese muss nach etwa 45 Minuten Schweigen und damit quasi uneingesungen innerhalb von anderthalb Takten zum hohen a rauf. Marietta Zumbült gelang dies makellos, und auch sonst war ihr gefühlvoller Vortrag ein Genuss. Der frenetische Applaus, mit dem das Publikum im coronabedingt nur halb vollen Sendesaal alle Beteiligten am Ende belohnte, war sehr verdient.

Von Juliane Moghimi