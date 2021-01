Hannover

Der pubertierende Nachbarsjunge stiert vom Balkon hinab auf den Hinterhof. Keine Schule, keine Freunde, kein Sport. Die Schriftstellerin nebenan hat zwar vor Kurzem ein neues Buch auf den Markt gebracht, doch nun fehlen ihr die Lesungen. „Dafür kenne ich das aktuelle Fernsehprogramm sehr genau“, sagt sie. Die mit ihr befreundete Schauspielerin kann ihren frisch geschlüpften Enkel nicht besuchen; um nicht in Trägheit zu verfallen, strickt sie sehr kleine Strümpfe. Die Rentnerin aus dem siebten Stock hat bereits alle möglichen Netflix-Serien abgehakt, jetzt ertappt sie sich dabei, wie sie ausdruckslos gegen die Wand starrt. Die Pinguine im Zoo von Hannover beharkten sich gegenseitig mit den Schnäbeln, weil das menschliche Publikum ausgeblieben war. Jetzt bespaßt sie eine Pflegerin mit Seifenblasen.

Sie alle leiden unter einem unschönen Gefühl, das im Lockdown analog zum Covid-Virus epidemische Ausbreitung erfahren hat: Langeweile. Auch ein medialer Schutzwall aus digitalen Errungenschaften kann diese Verstimmtheit oft nicht mehr eindämmen. Ein namhafter Experte für alle Gemütsverfassungen des Menschen, der Philosoph Peter Sloterdijk, gab zuletzt in einem „Spiegel“-Gespräch allen Verzagten Hoffnung mit den Worten: „ Langeweile ist ein großer Kulturmotor. Man soll nicht schlecht von ihr reden.“

Was er damit meinte, ist klar: Durch das Missvergnügen der Unterbeschäftigung, durch die Eintönigkeit eines banalen Alltags fühlt sich mancher Mensch berufen, sein Leben zu ornamentieren, ihm einen tieferen Sinn zu geben, der Allgemeinheit etwas Bedeutendes zu schenken. Demnach müsste nach den erzwungenen Wochen des Müßiggangs Großes von den Menschen zu erwarten sein, die in häuslicher Isolation gelebt und ihre fünf Sinne bewahrt haben. Erfindungen? Philosophische Erkenntnisse? Vielleicht ja auch nur etwas zur Unterhaltung.

Wobei: Die Unterhaltung wird von einigen Philosophen als Hauptübel, das der Langeweile entspringt, benannt. Blaise Pascal zum Beispiel, der französische Alleskönner aus dem 17. Jahrhundert. Er sah in der „leeren Zerstreuung“, zu der seine Zeitgenossen neigten, den Beweis dafür, dass jedem Menschen die Langeweile innewohnt. Und er sah sogar voraus, welche Bedeutung einmal Spiel und Sport haben werden: Der Mensch sei „innerlich so leer“, schrieb Pascal, „dass, wenn er tausend wesentliche Gründe zur Langeweile besitzt, die geringste Kleinigkeit, wie ein Billardspiel und ein Ball, den er vor sich her stößt, genügt, um ihn zu zerstreuen“.

Von dieser Strategie der Langeweile-Bekämpfung seien kaum Innovationen zu erwarten, eher von anderen Bemühungen, die Pascal, der Erfinder der Rechenmaschine, aber auch blödsinnig fand. Diejenigen, die nicht mit Billard oder Ballspiel ihre innerliche Leere bekämpften, „schwitze(n) in ihren Kammern, um den Gelehrten zu beweisen, dass sie ein Problem der Algebra gelöst haben, das man bisher nicht lösen konnte, und viele andere begeben sich in höchste Gefahr, um sich nachher des Ortes zu rühmen, den sie eroberten, was nach meinem Geschmack ebenso töricht ist“.

Spirale aus Langeweile und Untätigkeit

Auch die Erfinder und Entdecker kommen also schlecht weg, auch sie sind eher Opfer der Langeweile als Besieger des „Ennui“, wie die Gebildeten auch außerhalb des französischen Sprachraums dieses sündige Gefühl nannten, das sie mit einer Entfremdung gegenüber dem Leben verbanden. Die Rettung durch Aktivität ist sowieso nur wenigen gegeben. Philipp Wüschner, Philosophie-Dozent an der Freien Universität Berlin, hat erkannt: „Gerade in den Momenten, in denen wir uns langweilen, fällt uns nichts ein, was diese Langeweile irgendwie noch aufhalten könnte.“ Befindet man sich in der Spirale aus Langeweile und Untätigkeit, spricht man gerne von „tödlicher Langeweile“.

In Georg Büchners Schauspiel „Leonce und Lena“ klagt die männliche Titelfigur: „Was die Leute nicht alles aus Langeweile treiben! Sie studieren aus Langeweile, sie beten aus Langeweile, sie verlieben, verheiraten und vermehren sich aus Langeweile und sterben endlich an der Langeweile.“ Philosoph Wüschner, Autor des Buches „Die Entdeckung der Langeweile“, wendet ein: „Ich glaube, das ist ja genau das Problem der Langeweile. Dass sie nicht sterben lässt. Und dass sie einen so problemlos weiter am Leben hält. Ich glaube allerdings, dass es Momente gibt, wo man lieber stürbe als sich noch weiter zu langweilen.“

Wissenschaftler entdeckten aber auch ein Paradoxon: die Chance im Ennui. Nicht nur Peter Sloterdijk. Es gibt demnach die schöpferische Langeweile, die mit Kontemplation einhergeht und der die Bereitschaft zum Aufbruch innewohnt. „ Friedrich Nietzsche hat diese Art von Langeweile, die er bei Künstlern oft wahrnimmt, jene angenehme Windstille der Seele genannt, welche der glücklichen Fahrt und den lustigen Winden vorangeht“, sagte Nietzsches Kollege Martin Doehlemann im „ Deutschlandfunk“. Während es für den Existenzialisten Martin Heidegger drei Formen der Langeweile gibt – das Gelangweiltwerden von etwas, das Sich-Langweilen bei etwas und die „tiefe Langeweile“, die im Inneren eines Menschen steckt –, gibt es für Doehlemann eine vierte Variante: die schöpferische Langeweile. „Die leergeräumte Seele ist offen für Dinge im Umgang mit sich selbst“, sagt er.

Die Wissenschaft hat versucht, den Beginn des Zeitalters der Langeweile zu ergründen und kam zu der Erkenntnis, dass das Elend damit begann, dass im 18. und im 19. Jahrhundert die Erwerbsarbeit aus den Haushalten ausgelagert wurde. „Das bürgerliche Hauswesen änderte sich von Grund auf. Frauen und Kinder wurden sozusagen freigestellt.“ So beschreiben die Autoren Renate Breuninger und Gregor Schiemann den Einbruch des Langeweile-Problems in die Wohnstuben in ihrem „Philosophischen Lesebuch“ mit dem Titel „ Langeweile – Auf der Suche nach einem unzeitgemäßen Gefühl“. „Die Rolle der Frau wird neu als Mütterlichkeit definiert.“ Die Mutter soll sich ganz den Kindern widmen, sie beschäftigen, damit sie nicht im Müßiggang verharren.

„Mutter aller Musen“

Die Pandemie und die politisch verordneten Einschränkungen haben in vielen Haushalten die Trennung von Arbeit und Alltag nun wieder aufgehoben – mit dem Homeoffice. Die Kinder bekommen eine Ahnung von den Berufstätigkeiten der Eltern, auch wenn diese den ganzen Tag nur vor dem Rechner sitzen und Unverständliches in ihre Headsets murmeln. Damit verschmelzen Erwerbszeit, Erziehungszeit, Freizeit und überhaupt die Sphären von Produktion und Reproduktion. Soziale Isolation, der Ursprung von existenzieller Langeweile, wird zumindest im familiären Bereich minimiert.

Und vielleicht kann dadurch wieder eine Idee davon entstehen, dass Untätigkeit auch produktiv sein kann. Vom umtriebigen Wolfgang von Goethe stammt immerhin die Erkenntnis, dass Langeweile die „Mutter aller Musen“ sei, der Beginn einer glücklichen Fahrt unter Nietzsches lustigen Winden.

Von Michael Berger