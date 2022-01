Kassel

Rauch wabert über die Bühne, gleich zu Beginn. Ein weiteres Mal dann gegen Ende. Wenn einem Regisseur nichts mehr einfällt, holt er die Nebelmaschine heraus, lautet ein gängiges Vorurteil. Bei Lars-Ole Walburg und seiner Inszenierung „Auf Wache“ trifft das allerdings nicht zu. Das hat die Uraufführung im Theater im Fridericianum, der Studiobühne des Staatstheaters Kassel, nachdrücklich gezeigt. Das Stück ist eine Auftragsarbeit des Staatstheaters, geschrieben von Dirk Laucke. Und der Rauch ist immer sinnvoll.

Autor Dirk Laucke, der vielfach für seine Arbeit ausgezeichnet wurde, ist bekannt dafür, sich eher schwierigen Themen zu widmen. Seine Figuren leben oft in prekären Verhältnissen. Auch Eddie und Wasja gehören eher zu den Verlieren. Gespielt werden sie von Lisa Natalie Arnold und Hagen Oechel, die beide in der Intendanz von Lars-Ole Walburg zum Ensemble des Staatsschauspiels Hannover gehörten. Jetzt spielen sie am Staatstheater Kassel, das seit vergangenem Jahr von Florian Lutz geleitet wird.

Schuss aus einer Pistole aus dem 3-D-Drucker: Viele Requisiten braucht das sehr muntere Duo nicht, um die Zuschauer mitzunehmen. Quelle: Isabel Machado Rios

In „Auf Wache“ geht es um zwei Wachleute: Eddie (Lisa Natalie Arnold) hat schon viele Jobs übernommen, meist Jobs für Ungelernte. Jetzt ist sie bei einer Securityfirma gelandet. Mit Wasja (Hagen Oechel) arbeitet sie gemeinsam in einer Schicht. Sie bewachen. Doch was eigentlich? Ein großer Zaun ist um das Gelände gezogen. Irgendwann kommt eine Aktivistin, sie hat einen Benzinkanister dabei. Wasja schießt. Die Kugel aus einer Pistole, die er selbst mit einem 3-D-Drucker hergestellt hat, scheint ihr Ziel zu treffen. Blut fließt. Wirklich Blut?

Eddies Jobs waren nie wirklich sicher. Und Wasja wurde gerade von seinem Chef dazu überredet, sich selbstständig zu machen und als Subunternehmer für ihn zu arbeiten. Dass er damit auch das komplette Risiko übernimmt, war ihm nicht klar. Fortan geht er also mit Eddie auf Streife. Ihr Security-Objekt sind Spargelernter aus Rumänien, die weggesperrt sind.

Nach dem Spargel kommen die Erdbeeren

Dirk Laucke hatte in einem Interview von einem Corona-Quarantänefall in einem Betrieb in Göttingen berichtet. Wegen einiger positiver Tests sei eine Gruppe von Erntehelferinnen und Erntehelfern komplett unter Isolation gestellt worden – sie habe sich nur zwischen ihrer spartanischen Unterkunft und dem Feld hin- und herbewegen dürfen. Das allerdings ist nur eines der Probleme die Laucke aufgegriffen hat. Die Arbeiter werden um ihren Lohn betrogen, auch Wasja geht leer aus. Wo Eddie ihren Lohn herbekommt, bleibt unklar. Nur der Spargel-Prinz kassiert. Und wenn der Spargel durch ist, geht es in die Erdbeerernte.

Für Lars-Ole Walburg, der zwischen 2009 und 2019 als Intendant die Geschicke des Staatstheaters Hannover lenkte, ist es bereits die zweite Regiearbeit in dieser Spielzeit in Kassel. Im Großen Haus inszenierte er bereits „Der Funke Leben“ nach dem Roman von Erich Maria Remarque.

Ein düsteres Kapitel, aber ein strahlender Abend

„Auf Wache“ hat er sehr präzise und viel Liebe zu eigenwilligen Ideen umgesetzt. An den Anfang hat er eine Art Vorspann gesetzt, der erklärt, was gleich kommt. Anschließend agieren vor allem Lisa Natalie Arnold und Hagen Oechel – und wir schauen ihnen gerne dabei zu wie sie die ziemlich große Bühne füllen, für deren Gestaltung auch Lars-Ole Walburg zuständig war. Der Raum wird von einem Rahmen dominiert wird, der sich auch als Schaukel eignet. Viele Requisiten braucht das sehr muntere Duo nicht, um uns mitzunehmen auf die Tour ums eingezäunte Heim und durch das Leben, das die beiden mit viel Größe und einigem Witz meistern. Ein düsteres Kapitel, aber ein strahlender Abend.

Die nächsten Vorstellungen: 3., 13. und 26. Februar um 20.15 Uhr im Theater im Fridericianum. Kartentelefon: (0561) 1094222.

Von Peter Krüger-Lenz