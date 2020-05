Lautes Gefühl der Verbundenheit: Revolverheld spielt auf dem Schützenplatz

Hannover

Bevor das Autokonzert auf dem Schützenplatz losgeht, erscheinen auf den großen Leinwänden unzählige Fans, die sich im Zoom Meeting zugeschaltet haben. Freudige Gesichter winken in die Kamera. Mit „Freunde bleiben“ steigen Revolverheld entspannt in ihre ausverkaufte Show ein. „Wenn uns jemand vor einem Monat gesagt hätte, dass wir dieses Jahr noch Konzerte spielen würden, dem hätte ich einen Vogel gezeigt“, sagt Sänger Johannes Strate. Er lobt den Erfindungsgeist und gibt zu, dass er selbst noch nie im Autokino war. Ein paar Autokonzerte hat die Band aber bereits gespielt.

Zwischen den Songs plauschen die Bandmitglieder ausgelassen – zum Beispiel darüber wie sich die Kommunikation auf Konzerten verändert. Wenn man nun im Straßenverkehr angehupt wird, sei das sicherlich nur eine nett gemeinte Geste, scherzen sie.

„Verklärt romantische Erinnerung“

Mit Hannover verbindet die Band einiges. Für „Das kann uns keiner nehmen“ dichtet Frontmann Johannes Strate schnell eine Zeile in „Es ist 5 Uhr morgens und wir trinken am Maschssee alles aus“ um und grinst. Später erzählt er davon, wie die Band in der Leinestadt 2005 ihr erstes Album im Horus-Studio an der Osterstraße aufnahm, auf dem Schützenfest gefeiert hat, wo sie Bekanntschaft mit der „Holzlatte des Verderbens“ mit vielen Schnäpsen gemacht haben. Dieser Platz, auf dem sie heute 15 Jahre später spielen, wecke diese „verklärt romantische Erinnerung“ an die Anfangszeit der Band in Hannover mit der berüchtigten Lüttjen Lage.

Die Show erreicht ihren Höhepunkt, als der Sänger zwischen den 1000 Autos über den Platz läuft und dabei „Weil wir es fühlen“ singt. Dazwischen bekommt man über die Leinwände immer wieder Einblicke ins Innenleben der Fahrzeuge. Es wird geschunkelt, mitgesungen und angestoßen. „Lustig, wie ihr alle in den Autos eure Partys feiert mit Lichterketten, Boomboxen und Sekt“, freut sich Johannes Strate. Zwei Fans haben sogar eine Akustikgitarre mitgebracht und trommeln mit Drumsticks auf dem Lenkrad. Der Fantasie und Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Das Set besteht aus bekannten Mitsing-Hymnen wie „Spinner“, „Ich werd die Welt verändern“ und „Ich lass für dich das Licht an“, die man auch fernab der Autokultur aus dem Radio kennt. „Don’t Stop Believing“ bietet sich unter den aktuellen Umständen natürlich an, weshalb das kurze Cover in einen eigenen Song eingebaut wird. Mit dem Cover von „Denkmal“ ihrer deutschen Pop-Rock-Kollegen Wir Sind Helden machen Revolverheld einen Ausflug ins Jahr 2003 - in die Zeit, in der sie selbst ihre ersten musikalischen Schritte machten.

Im Takt hupen

An die 2000 Autoscheinwerfer, die ihr entgegen strahlen, könnte sich die Band aus Hamburg glatt gewöhnen. Zwischendurch finden sie noch kurz den am meisten verbreiteten Hup-Ton auf der Gitarre. Vor den beiden ruhigen Nummern „Unsere Geschichte ist erzählt“ und „Halt dich an mir fest“ darf das Publikum erst einmal richtig Dampf ablassen und um die Wette hupen. Zu „Ich werde nie erwachsen“ hupen sogar alle im Takt. Das übertönt zwar den Song, erzeugt aber auch ein (sehr lautes) Gefühl der Verbundenheit. „Wir fühlen uns sehr geehrt, als ob Hannover 96 gerade Meister geworden wäre“, sagt der Sänger.

Kurz vor der Zugabe läuft auf der Leinwand der Kurzfilm zum Song „Liebe auf Distanz“, der die Fernbeziehung zwischen einer Deutschen und ihrem Geliebten in Ghana zeigt. Extremes Social Distancing, wenn man so will. Die Romantik gehört für Revolverheld schließlich auf den Schützenplatz.

Zum Schluss verspricht Sänger Johannes Strate, dass er und seine Bandkollegen nicht nur am nächsten Abend nach Hannover zurückkehren werden, sondern noch einmal – und zwar noch in diesem Jahr. Neben dem Homeschooling der eigenen Kinder arbeitet Revolverheld an einem neuen Album – auch im Homeoffice. Mit „Lass uns gehen“ verabschiedet sich die Band, obwohl es „Lass uns fahren“ natürlich besser getroffen hätte.

Die geplante Tour für dieses Jahr ist auf den Sommer im kommenden Jahr verschoben worden. Im nächsten Jahr am 28. Mai kommt die Band zum NDR 2 Plaza Festival wieder nach Hannover.

Von Lisa Eimermacher