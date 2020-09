Hannover

Der Mann arbeitet an einem Lebenswerk. Joachim Meyerhoffs Projekt „Alle Toten fliegen hoch“ hat am Theater begonnen, wo der Schauspieler eigentlich zu Hause ist: Erzählend verarbeitet er darin den Unfalltod seines Bruders, der starb, als Meyerhoff im Alter von 18 Jahren als Austauschschüler in Amerika war. Aus dem Bühnenstück wurde 2011 ein Roman, der in scheinbar schonungsloser Offenheit Zeugnis ablegt vom Autor als jungen Mann und eine wunderbare, ganz eigene Balance zwischen Tragik und Komik findet.

„ Amerika“ wurde zum Bestseller – genau wie die folgenden Teile der Reihe. Meyerhoff erzählt darin mit großer Leichtigkeit von seiner Kindheit auf dem Gelände der Psychiatrie, die sein Vater leitete („Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war?“), von den ersten Schritten an der Schauspielschule („Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“) und von Berufsanfängen in der Provinz („Die Zweisamkeit der Einzelgänger“). Nun ist ein neuer Band erschienen, mit dem der Autor die bisher weitgehend eingehaltene chronologische Reihenfolge der Ereignisse verlässt. „Hamster im hinteren Stromgebiet“ ist keine sorgfältig komponierte Fortschreibung seiner Biografie, sondern die virtuose Blitzanalyse einer schweren gesundheitlichen Krise.

Anzeige

Die Rolle des Patienten

„Vier Monate und ein paar zerquetschte Tage nach meinem 51. Geburtstag musste ich ins Krankenhaus. Notfall.“ Meyerhoff hat einen Schlaganfall. „Ich würde die Diagnose gern geheim halten. Gar nicht so sehr vor den anderen, eher vor mir selbst.“ Natürlich habe er gewusst, dass ein Lebensfaden jederzeit reißen könne, schreibt er. „Dennoch möchte ich davon erzählen, wie es ist, wenn die Selbstverständlichkeit der Existenz von einem Moment auf den anderen abhandenkommt. Man eben noch das war und jetzt dies sein soll.“

Weitere HAZ+ Artikel

Joachim Meyerhoff: „Hamster im hinteren Stromgebiet“. Kiepenheuer & Witsch. 320 Seiten, 24 Euro. Quelle: Kiepenheuer & Witsch

Der Schlaganfall reduziert den Menschen Meyerhoff, den gefeierten Burgschauspieler, den Bestsellerautor, den Familienmenschen und Liebhaber auf eine einzige Rolle: die des Patienten. Diesem vorübergehenden Verlust der Selbstbestimmtheit setzt Meyerhoff nun eine noch größere Offenheit entgegen. Die Ausschmückungen und Verdichtungen, mit denen er bis dahin seinen Lebensweg erzählerisch geebnet hatte, erschienen ihm plötzlich fehl am Platz. Die unerbittliche Selbstentblößung dieses Autors hat allerdings auch hier etwas Strahlendes: Sie leuchtet weit über seine eigene Person hinaus bis ins Innere der Leser.

Zeit ist Hirn

Sehr plastisch und mit großer Präzision beschreibt Meyerhoff den Moment, der sein Leben verändert: „Die Oberflächen wurden unscharf, und sanfte Wellen schwappten durchs Mauerwerk. Die Zimmerdecke erschlaffte, hing durch und blähte sich mir entgegen. Ich spürte die Wölbung meiner Augen. (...) Obwohl ich versuchte, meine Handflächen weiter auf das Holz zu pressen, drehte sich die eine auf den Rücken. Ich betrachtete das mit Schrecken, da es tatsächlich so aussah, als würde meine linke Hand nun sterben, als hätte sie einen Schuss abbekommen und sich wie ein Soldat im Feld einer schweren Verletzung ergeben.“

Meyerhoff schildert die Fahrt ins Krankenhaus, die quälend langsam in Gang kommt. „Zeit ist Hirn“ hatte monatelang auf Plakaten in Wien gestanden, um die Menschen darüber aufzuklären, wie wichtig Eile bei Schlaganfällen ist – für den im Rettungswagen liegenden Meyerhoff nur ein weiterer Grund zur Beunruhigung. Ausführlich beschreibt er die Tage auf der Intensivstation und erzählt davon, wie er bei heimlichen Ausflügen Hamster auf dem Krankenhausgelände beobachtet – und seine meist greisen Mitpatienten, die sich im Freien an Rehaübungen beteiligen: „Wäre ich ein Geier, dachte ich und sah hinauf in den Himmel, hier würde ich kreisen.“

Das Leben als Erzählung

So zynisch fallen die Beobachtungen aber nur selten aus – der Autor blickt mit Wärme auf eigenes und fremdes Unglück. Wie nebenbei erzählt er vom Scheitern einer Beziehung, vom Glück einer neuen Liebe und den oft unauflösbaren Spannungen, die sich aus der Gleichzeitigkeit dieser Ereignisse ergeben. Und um in den Krankenhausnächten die Angst vor dem nächsten Anfall zu verdrängen, denkt er an vergangene Reisen und nimmt so als ein Virtuose der Abschweifung auch den Leser mit in absurde Situationen in aller Welt.

Lesen Sie auch: Joachim Meyerhoff spielt in „Der Kaufmann von Venedig“ am Schauspielhaus Hamburg

„Ich konnte aus fast allem Geschichten machen, aber aus fast nichts Normalität“, schreibt Meyerhoff in einem Moment der Resignation am Ende des Buches. Dann besinnt er sich wieder auf die erstaunliche Verbindung, die das Leben und die Erzählung davon bei ihm eingehen. Das Schreiben sei schließlich auch ein gutes Training für seine vom Schlaganfall verlangsamte linke Hand: „Somit ist der Parcours gesteckt. Mit der Rechten wird gedichtet, mit der Linken trainiert.“

Von Stefan Arndt