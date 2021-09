Hannover

Wilhelm Tell“ von Schiller, fünfter Aufzug, zweite Szene. Tell hat, nachdem er seinem Sohn Walther den Apfel vom Kopf geschossen hatte und trotzdem gefangen genommen worden war, den grausamen Reichsvogt Gessler getötet. Tell kommt nach Hause. Sein Jüngster, der Wilhelm heißt wie er selbst, stürzt zu ihm: „Vater! Lieber Vater!“

Bei einer Aufführung des „Tell“ am Schauspielhaus Zürich vor 76 Jahren hat ein Mädchen den kleinen Wilhelm gespielt, die damals sechsjährige Sibylle Brunner. Sie hatte den Text vorher mit ihrer Mutter geübt. Der Regisseur allerdings hatte das „lieber“ von „lieber Vater“ gestrichen. Die junge Sibylle protestierte: „Ich will ‚lieber Vater‘ sagen!“ Sie bekam ihren Willen. Und verkündete danach: „Ich werde entweder Schauspielerin oder Mutter von drei Kindern.“

Immer noch rebellisch

Sibylle Brunner erzählt davon in der ihr eigenen verschmitzten Art, mit der ihr eigenen, von vielen Zigaretten aufgerauten Stimme, während sie auf ihrem Balkon ab und zu in die Sonne blinzelt. Sie konnte nichts anderes als Schauspielerin werden, und sie ist Mutter von zwei Kindern und Großmutter von dreien geworden. Sie ist jetzt 82 Jahre alt. Aber das Rebellische, das Hinterfragen, das Einfordern von Begründungen, warum etwas so und nicht anders sein soll, das hat sie zeitlebens nicht verloren. Wohl alle Regisseure, die je mit ihr gearbeitet haben, können ein Lied davon singen. Aber alle wollten und wollen mit ihr arbeiten, denn sie ist „die“ Brunner.

Sibylle Brunner ist eine Institution – nicht nur in der hannoverschen Theaterwelt: 20 Jahre war sie am Staatsschauspiel, seit zehn Jahren arbeitet sie am Theater in der List. Zuvor war sie an zahllosen Bühnen, immer wieder ist sie auch in Film und Fernsehen zu sehen. Mit Preisen gewürdigt worden ist sie aber seltsamerweise nur dort, wo sie herkommt, in der Schweiz: 2013 bekam sie den Schweizer Filmpreis für die Hauptrolle in dem Spielfilm „Rosie“. Und nun, Ende September, zeichnet die Schweizer Armin-Ziegler-Stiftung sie mit dem sehr selten vergebenen Armin-Ziegler-Preis für das Lebenswerk einer Schauspielerin aus.

Regisseur Andreas Kriegenburg verehrt sie: Sibylle Brunner in Kriegenburgs „Volksfeind“ im Schauspielhaus, neben Roland Koch. Quelle: Mara Eggert

Sibylle Brunner hatte anfangs keinen lieben Vater. Ihre Eltern trennten sich, da war sie noch ein Säugling, die Mutter schlug sich als Näherin durch, bis sie die Chance bekam, am Schauspiel Zürich als Souffleuse zu arbeiten. Es war keine leichte Zeit. Die kleine Zweipersonenfamilie war arm. „Aber meine Mutter war wirklich eine tolle Frau.“ Und irgendwann stieß dann doch noch ein lieber Vater dazu, der Sibylle Brunner adoptierte.

Mit 17 ging sie auf die Kunstgewerbeschule. Sie hat kein Abitur, sie hat nie eine reguläre Schauspielschule besucht. Aber sie brauchte dergleichen auch nicht. Um das zu begreifen, muss man sie nur einmal auf der Bühne gesehen haben. Gelernt hat sie bei der großen Ellen Widmann in Zürich, die mit Reclam-Heften warf, wenn Sibylle Brunner ihren Text nicht wusste, und 1960 bekam sie eine Rolle in einem Münchener Film mit Vera Tschechowa. Der wurde zwar ein Flop, doch Sibylle Brunner war jetzt eben in München, lebte von 50 Franken von zu Hause und Geschirrspülen im Restaurant und Kartenabreißen im Kino, und nebenbei lernte sie weiter das Schauspielern bei Heinz Thiele. Zwischendurch fuhr sie per Autostopp durch die Republik, zum Vorsprechen in den Theatern.

In Hannover angekommen

Ihr erstes festes Engagement bekam sie in Dinkelsbühl. Drei Monate nach ihrem Antritt dort war sie schwanger. 1963 kam Sohn Jan zur Welt, heute selbst Schauspieler und Regisseur. Auch Jan wurde adoptiert, als der Schauspieler Carsten Bodinus in Sibylle Brunners Leben trat und gleich noch Tochter Nina mitbrachte. Eine lange Lebens- und Arbeitsgemeinschaft begann, die das Paar über etliche Bühnen in etlichen Städten 1990 nach Hannover führte. Ihre erste Rolle hier spielte Sibylle Brunner in „Das weite Land“ von Schnitzler, einer Tragikomödie über fremdgehende Männer, die nicht verstehen, wieso ihre Frauen fremdgehen.

Die Ehe mit Carsten Bodinus scheiterte 1996, aber Sibylle Brunner war, mehr oder weniger unabsichtlich, in Hannover angekommen. Sie hat unter den Schauspiel-Intendanten Eberhard Witt, Ulrich Khuon und Wilfried Schulz gearbeitet. Sie spielte alles von der 30- bis zur 90-Jährigen, sie spielte die Magd Zerline, die Big Mama in der „Katze auf dem heißen Blechdach“, sie spielte 1997 im legendären hannoverschen „Volksfeind“ in der Regie von Andreas Kriegenburg, den sie sehr verehrt.

Maude und Harold: Sibylle Brunner und Sven Mattke. Quelle: Staatstheater

Ihre letzte Staatstheaterrolle war die der Maude in „Harold und Maude“ 2009 und 2010 im Ballhof, eine Meisterleistung. Sie taucht immer so tief in ihre Charaktere ein, als wäre das, was sie spielt, ihr eigenes Leben, als wären es ihre eigenen Konflikte. „Man muss den Mut haben, das, was in der Figur steckt, aus sich selbst herauszuholen“, sagt sie. Sie zitiert Paul Klee: „Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar.“ Das tut Sibylle Brunner. Und das ist die Grundlage ihrer Intensität und ihrer Glaubwürdigkeit.

Und ihres Erfolgs. Dass sie 2010 beim Theater in der List angeheuert hat, war für die kleine Bühne in der Spichernstraße ein Glücksfall. Stücke wie „Almas Momente“, das der hannoversche Autor Hans Zimmer auf der Grundlage von Sibylle Brunners Erzählungen über die Demenz ihrer Mutter verfasst hat und in dem sie selbst die Hauptrolle übernahm, waren ein Renner.

Halb fröhlich, halb traurig

Sibylle Brunner hat im Theater in der List auch schon Regie geführt. Das, sagt sie, habe ihr eine neue Welt eröffnet. Sie lächelt dieses leise, typische sibyllebrunnersche Lächeln, das zwischen halb fröhlich und halb traurig changiert, und sagt, sie sei „dankbar, dass ich machen konnte, was ich wollte“.

Übrigens gibt es noch etwas, das für sie gut war an Hannover: Hier hat sie vor fünf Jahren einen neuen Lebensgefährten gefunden. Eine neue Liebe in einem Alter, in dem andere das Thema längst abgehakt haben. „Ein wunderbarer Mann“, sagt sie.

Demenz als Thema: Sibylle Brunner in „Almas Momente“ Quelle: Joachim Giesel

Manchmal redet sie inzwischen tatsächlich vom Aufhören. Dann beugt sie sich aber auf ihrem Balkonstuhl vor und erzählt von einem bekannten Regisseur, der sie mal mies behandelt hat, sie macht ihn nach, rrrrollt das „R“ wie er, es ist zum Schießen, und man denkt, dass sie gar nicht aufhören darf.

Man würde ihr auch zuschauen, wenn sie nur auf der Bühne sitzen und reden und bloß einmal alle Viertelstunde eine Handbewegung machen würde.

Von Bert Strebe