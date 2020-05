Hannover

Kunst verbindet. Und manchmal schafft sie auch ganz unvermutete Verbindungen. Etwa die zwischen einer Künstlerin und Auto-Tunern, die die Reifen ihrer tiefergelegten Wagen beim Driften bis zum Burnout qualmen lassen. Die 1991 geborene Künstlerin Lena Marie Emrich hat sich mit den Freunden von Verbrennungsmotoren und Reifenabrieb zusammengetan und ein poetisches Werk aus Qualm und Reifenspuren geschaffen. Ihre Arbeit „Infinity Drift“ zeigt eine Acht – die liegend auch als Zeichen für Unendlichkeit gelesen werden kann – aus Reifenspuren und einer Menge Qualm, der bei ihrer Produktion entstanden ist. Der Qualm ist rosa. Die Arbeit ist witzig, klug und grenzensprengend. Und dass auch Künstler wie Michael Sailstorfer schon eindrucksvoll mit Reifenabrieb gearbeitet haben, ist eigentlich kein Problem.

Lena Marie Emrich ist eine der neuen „Villa Minimo“-Stipendiaten. Das Stipendium des Kunstvereins (der dabei vom Land Niedersachsen, der Stadt Hannover und dem Wohungsbauunternehmen Gundlach unterstützt wird) ermöglicht es jungen Künsterlinnen und Künstlern, in einem hübschen Hinterhaus in der Liebigstraße zu leben und zu arbeiten. Seit 37 Jahren gibt es das Stipendium, eingeführt wurde es 1983 als eine Art Verjüngungskur für den Kunstverein. Die Künstlerförderung kann durchaus erfolgreich sein, Künstler und Künstlerinnen wie Toulu Hassani, Christoph Girardet oder Bjørn Melhus waren auch schon Stipendiaten der „Villa Minimo“.

Kunst mit Scherzartikeln

In diesem Jahr gehören neben Lena Marie Emmerich, die das Förderstipendium Niedersachsen erhält, auch Sven-Julien Kanclerski (Nachwuchsstipendium Niedersachsen) und Pablo Sharon Schlumberger (Nationales Nachwuchsstipendium ) zu den Künstlern, die in den Genuss des Atelierstipendiums „Villa Minimo“ kommen. Sven-Julien Kanclerski schafft teilweise verblüffende Figuren aus PVC (etwa ein mehr als vier Meter großes Aufblaswesen, das die Besucher freundlich angrinst), Pablo Sharon Schlumberger hat keine Scheu, Scherzartikel, wie eine mit Bier gefüllte Krawatte in seine Arbeiten einzubauen.

Zum Preis des Kunstvereins gehört nicht nur das Stipendium, sondern auch eine Ausstellung. Die nächste Ausstellung des Kunstvereins widmet sich den früheren Stipendiaten Isabel Nuño des Buen, Julian Öffler und Lukas Zerbst; sie wird am 20. Juni eröffnet. Zurzeit leben und arbeiten Luise Marchand und Till Witwer in der „Villa Minimo“. Die neuen Stipendiaten werden dort im Januar einziehen. Im Jahr 2022 ist dann eine Ausstellung mit Werken geplant, die bis dahin in der „Villa Minimo“ entstanden sein werden. Oder bei hiesigen Autotunern.

Von Ronald Meyer-Arlt