Bücher machen glücklich, rühren zu Tränen, informieren oder machen einfach Spaß –vorausgesetzt, man findet das Richtige für sich. Um Ihnen die Suche nach der passenden Lektüre im Lockdown zu erleichtern, haben wir hier Tipps aus den drei Kategorien Belletristik, Sachbuch und Jugendbuch gesammelt:

Belletristik: Von Vogelflug-Zeichen und Fieberträumen

„ Tarjei Vesaas „Die Vögel“ (Guggolz, 23 Euro) steht auf unserer Empfehlungsliste ganz oben. Die Geschichte von Mattis, der einfältig erscheint, Dinge aber nur anders wahrnimmt als seine Umgebung, lebt von einer außergewöhnlich poetischen Sprache. Der norwegische Schriftsteller Tarjei Vesaas (1897-1970) erzählt von einem Außenseiter, der sich in seine innere Welt zurückgezogen hat. Er lebt mit seiner Schwester, die ihn versorgt, in einer kleinen Hütte am See und versucht sich mit Gelegenheitsarbeiten nützlich zu machen. Er fühlt sich mit der Natur verbunden und glaubt, im Vogelflug Zeichen zu erkennen, die er aber nicht entschlüsseln kann.“ ( Konrad Baumer, Buchhandlung Sternschnuppe in Groß-Buchholz)

Konrad Baumer ist seit dem ersten Lockdown in der Stadt unterwegs und liefert Bücher aus, außerdem hat er eine „Stöberzeit“ nach Ladenschluss ins Leben gerufen. Quelle: Wiechers

„Piranesi“ von Susanna Clarke (Blessing, 20 Euro) ist etwas ganz Besonderes und war für mich vollkommen neu. Die Geschichte ist irgendwo zwischen Fantasy und Realität, wie ein Fiebertraum. Der Roman fügt sich erst beim Lesen wie ein Puzzle zusammen. Man folgt dem Protagonisten Piranesi durch ein riesiges Haus, in dem die ganze Handlung stattfindet.“ ( Isabel Leischner, Buchhändlerin in der Bücherstube Leonie Konertz)

„Zugvögel“ von Charlotte McConaghy hat meinen Kolleginnen und mir sehr sehr gut gefallen. Es ist ein tolles Buch über die Umwelt, Natur und die Rolle des Menschen. Die Geschichte folgt einer Ornithologin entlang der Küste Amerikas. Die wiederum folgt dem Zug der Küstenseeschwalben von Nord nach Süd auf einem Schiff mit einer handvoll heimatloser Menschen. Zugvögel enthält irre gute Naturbeschreibungen und hat eine tolle Atmosphäre.“ ( Michael Steinberg, Buchhandlung E.W. Hartmann an der Sallstraße)

„Ein Dackel geht immer!“ von Frank Pohlmann ( CW Nordwest Media 18 Euro) ist unser Herzensbuch. Sowohl Herrchen als auch Dackel Fritz sind nämlich Stammgäste bei uns. Da ist die Gefahr natürlich groß, dass die Sicht etwas verklärt ist, aber die Rückmeldungen unserer Kundinnen und Kunden geben uns recht, das Buch kommt wirklich gut an und ist sehr schön geschrieben.“ ( Anne Fiedler betreibt die Kleefelder Buchhandlung)

Sachbücher: Von schwachen Affen und starken Wölfen

Daniel Casanave, Yuval Noah Harari, David VanderMeulen: „Sapiens, Der Aufstieg“. „Wie konnte ein körperlich relativ schwacher Affe sich zum Herrn der Welt aufschwingen? Und was musste er tun, um sich die Erde untertan zu machen? „Eine kurze Geschichte der Menschheit“ von Yuval Noah Harari ist vielen bekannt. In „Sapiens“, der Graphic Novel, tritt Harari selber auf. Gemeinsam mit seiner Nichte Zoe und anderen geht er dem Rätsel der Menschheit auf den Grund. In diesem ersten Band der auf vier Teile angelegten Comic-Adaption des Bestsellers gelingt eine ideale Verknüpfung von Wissenschaft und Unterhaltung.“ (C.H. Beck, 25 Euro) ( Konrad Baumer, Buchhandlung Sternschnuppe in Groß-Buchholz)

Garrett M. Graffs „Und auf einmal diese Stille – Die Oral History des 11. September“. „Es ist schon viel über den 11. September 2001 erschienen und ich hätte vor dem Lesen nicht gedacht, dass mich dieses so packt. Graff beschreibt den Tag ganz nah aus der Sicht von den unterschiedlichsten Personen, deren Erzählungen er großartig herausgesucht und zusammengestellt hat.“ ( Suhrkamp 20 Euro) ( Isabel Leischner, Buchhändlerin in der Bücherstube Leonie Konertz)

Petra Ahne, „Wölfe“. „Eine Kulturgeschichte des Wolfes. Es geht in dem bebilderten Buch nicht nur um biologische Fakten, sondern auch um dessen Rolle in Literatur und Mythologie sowie um das Zusammenleben von Mensch und Wolf. Ein unglaublich interessantes Buch, das mit dem alten Wolfsbegriff aufräumt.“ (Mattes & Seitz, 18 Euro) ( Michael Steinberg, Buchhandlung E.W. Hartmann an der Sallstraße)

„Polarliebe: Leidenschaftliche Briefe und Geschichten aus dem ewigen Eis“ (Mare, 30 Euro) „Ein besonderes Buch. Sigri Sandberg und Anders Bache haben ein biografisches Sachbuch geschrieben, das viele Briefe enthält, mithilfe derer man nicht nur eine Menge über die Polarforscher erfährt, sondern auch darüber, was ihre Expeditionen für ihre Ehen bedeutet haben. Besonders berührt der ergreifende Abschiedsbrief von Robert Falcon Scott an seine Ehefrau.“ ( Anne Fiedler betreibt die Kleefelder Buchhandlung)

Jugendbücher: Von schüchternen Detektiven und einem Alligator in der Toilette

Nina Wegers „Ein Krokodil taucht ab und ich hinterher“ (Oetinger, 8 Euro) „Das ist schon seit langem eine unserer Lieblingsempfehlungen. Das Buch ist für Kinder ab 10 Jahren, aber so spannend, dass auch ältere Geschwister Spaß daran haben werden. Es geht um Paul, dessen bester Freund, der Mississippi-Alligator Orinoko, in der Toilette verschwunden ist. Paul macht sich auf den Weg in die Kanalisation um ihn zu retten. Zu seinem großen Erstaunen trifft er dort unten auf eine Bande weggelaufener Kinder, die hier ein Räuberleben führt. Mit Hilfe der Kanalbande macht sich Paul auf den Weg, seinen Alligator wiederzufinden und gerät dabei in so manches Abenteuer.“ ( Konrad Baumer, Buchhandlung Sternschnuppe in Groß-Buchholz)

„Theo liebt es bunt“ von Samuel Langley-Swain ( Knesebeck, 13 Euro) ist ein hinreißendes Bilderbuch über Vielfalt, Akzeptanz und das Anderssein für Kinder ab 4 Jahre. Die Handlung spielt im Weidenwald, wo alle Wiesel gleich aussehen – außer Theo. Er liebt es, sich extravagant zu kleiden. Ein schönes Buch über jemanden, der anders sein möchte und damit Sichtweisen verändert.“ ( Isabel Leischner, Buchhändlerin in der Bücherstube Leonie Konertz)

„ Rory Shy – der schüchterne Detektiv“ von Oliver Schlick ( Ueberreuter, 15 Euro) „Dieses Buch handelt von einem besonderen Detektiv. Rory ist es unangenehm, Zeugen zu befragen. Er ist zurückhaltend. In seinem neuesten Fall sucht er mit dem jungen Mädchen Matilda und ihrem Hund nach einer verschwundenen Perle. Das Buch ist für Kinder ab 10 Jahren geeignet, es ist kein überschäumendes Abenteuerbuch, sondern eine charmante cozy-crime story, die von ihren skurrilen Protagonisten lebt.“ ( Michael Steinberg, Buchhandlung E.W. Hartmann an der Sallstraße)

„Die Mitternachtsstunde „von Benjamin Read und Laura Trinder ( Carlsen, 15 Euro) „ Das ist ein wirklich guter Fantasy-Roman für Kinder ab zehn Jahre. Es ist zauberhaft geschrieben, enthält lustige Dialoge und man tauch wirklich in die Fantasiewelt des nächtlichen Londons ab, voller Fabelwesen, Magie und Spannung – ein bisschen wie in Harry Potter. Dazu ist die Protagonistin ein wunderbar freches rebellisches Mädchen.“ ( Anne Fiedler betreibt die Kleefelder Buchhandlung)

In allen Buchhandlungen dieser Serie können Kundinnen und Kunden Bücher bestellen, einige bieten einen Lieferservice an, andere einen Abholservice.

Von Nadine Wolter und Alina Stillahn