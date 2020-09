Hannover

Cézanne kommt auch vor. Paul Cézanne hat seinen Lieblingsberg Sainte-Victoire in der Nähe von Aix-en-Provence unzählige Male gemalt. Das waren, notiert Leander Fischer, „Herzschläge, als läge auf jeder Leinwand der Puls, als befördere Lust, Gunst und Kunstgenuss nicht mehr als das verschwendete Leben auf der anderen Seite, hinter der Leinwand, wo ein Schattenwesen wohnt, seine Pinsel ins Licht streckt, mit stieren Augen schaut, den von Borsten beinah abtropfenden Farbbestand anlecken lässt vom über den Hügel gleitenden Sonnenstrahl, und dann der Leinwand nur ein Stips versetzt, einen kleinen Strich, mehr nicht, und wieder hingeht am nächsten Tag …“

Nicht, dass der Satz hier schon zu Ende wäre. Er geht noch eine ganze Weile weiter, man muss umblättern. Und nicht, dass es in dem Buch, in dem der Satz steht, um Cézanne ginge. Oder um die Malerei. Oder auch nur um Frankreich. Es geht um Österreich. Und um das Fliegenfischen. Oder es geht vielleicht – das deutet der Satz über Cézanne an – auf einer anderen Ebene um die Kunst, sich zu verlieren. Zwischen Geschichten, Episoden, Wörtern, Buchstaben. Und vielleicht dadurch irgendwann neu zu finden.

Geburtstagslesung

Leander Fischer, 1992 in Österreich geboren und im kleinen Ort Ebensee am Traunsee aufgewachsen, hat beim Bachmann-Wettbewerb 2019 den Deutschlandfunkpreis gewonnen, mit einem Text über das Binden einer Nymphe, wie die kunstvoll gestalteten Köder beim Fliegenfischen heißen. Fischer hat in Hildesheim kreatives Schreiben studiert, hat in der Zeit in Hannover in der Nordstadt gewohnt, und wenn er ein Buch brauchte, hat er es sich im Internationalismus-Buchladen am Engelbosteler Damm bestellt. Jetzt ist Fischers Debüt-Roman erschienen, „Die Forelle“, und die Buchpremiere findet am 3. September – das ist Leander Fischers Geburtstag, er wird 28 – im Welfengarten in Hannover statt.

Leander Fischer: „Die Forelle“. Wallstein. 782 Seiten, 28,80 Euro. Quelle: Wallstein

Roman ist möglicherweise eine etwas gewagte Bezeichnung für das Buch, das 780 Seiten umfasst. Und Leute, die sich gern abends mit einem Schmöker in den Sessel setzen und sich bis zum Morgengrauen von der packenden Handlung faszinieren lassen, seien ebenfalls gewarnt: Handlung ist eher nicht das, was in Fischers Buch im Vordergrund steht.

Die Frage, was genau im Vordergrund steht, ist allerdings auch nicht so leicht zu beantworten. Erzählt wird von Siegi Heehrmann, einem verhinderten Violinvirtuosen, der inzwischen (zu Beginn der Achtziger) ein verkrachter Musiklehrer und Ehemann und Vater ist. Bei Ernstl, einem barfuß laufenden Greis, der unausgesetzt die Zweiliterflasche Veltliner am Hals hat, lernt Siegi das Fliegenfischen beziehungsweise erst mal, wie man Köder bindet.

Locken von Nina

Das tut man mit dem Fell von Rehen und ersäuften Katzen, mit Locken von Nina, die auch sonst kein leichtes Schicksal hat, und mit Kupferdrähten, weswegen Siegi seinen Söhnen eines Nachts zwei Armlängen Lautsprecherkabel klaut. Rund um diese Protagonisten gruppiert sich eine lose Szene aus Kumpels, rauchend, trinkend, und im weiteren Umfeld gibt es jede Menge nazihafter Dummbeutel, die Fische töten und die Umwelt ausbeuten wollen. Fische töten wollen Siegi und Ernstl nicht: Ihre Köder haben keine Widerhaken.

Aber das ist nicht der Kern des Buches. Was der Kern ist, müssen möglicherweise jede Leserin und jeder Leser für sich beantworten, denn jeder wird dieses Buch anders lesen. Der Weg ist das Ziel, sagt Konfuzius, und die Sprache, scheint Leander Fischer zu sagen, ist nicht bloß ein Mittel zum Transport von Inhalten. Aus der Bewegung eines Geigenschülers, bei der Kolophonium vom Bogen rieselt, entwickelt sich eine Assoziation, wie ein Tropfen Harz ein Insekt erfasst. Bäume am Wasser drücken den Wunsch von Ausflüglern nach Schönheit aus „wie Teenagerfinger Pickel in sonst ebenmäßigen Gesichtern“.

Einer von Fischers Protagonisten heißt Kurti, er ist Fleischhauer (wie man in Österreich sagt), Kurti trägt eine Axt im Halfter, an der noch das Blut der Sau vom Vortag klebt, und für Kunden, die es ganz besonders frisch wünschen, schlachtet er auch in der Badewanne. Forellen, lernen wir bei Fischer, mögen „kühle Moleküle, die über Steine rinnen und Schottergründe hinab in Flüssen Kaskaden bilden, aufgewühlten Sprudel, aber so, dass sich hinter einem Stein, wenn das Wasser wieder sauerstoffgesättigt weiterrinnt, ein Strömungsschatten ergibt.“ Man wundert sich fast, dass da schon ein Punkt steht.

Bier und hetzt

Seine Texte fließen nicht, sie „leandern“, wie ein Literaturkritiker einmal schrieb: Leander Fischer, Bachmann-Preisträger. Quelle: Villegas

Der Text fließt nicht, er „leandert“, wie ein Rezensent in dem Literaturportal Fixpoetry geschrieben hat. Die Formulierung wird Leander Fischer gefallen, er macht so was selbst dauernd: „bier und hetzt“. Er erlaubt sich auch Ausflüge in Lyrik und Kitsch, Flugzeuge schlitzen Kondensstreifen in den Himmel, es gibt „Kühlkettenunterbrechungssekundenzeiger“ und „hodenkrebskaltes Erregungsgewässer“, und bei Fischer haben die Wiener keinen Ballhausplatz mehr, sondern einen Ballhofplatz wie die Hannoveraner. Wahrscheinlich geklaut. Macht nichts, die königlichen Zeiten sind eh vorbei, weil „die Häuser Windsor und Hannover sich selbst als Monarchen nach und nach abschafften, ohne Gewalt“.

Fischers Buch ist ein Trumm. Eine Fundgrube. Manchmal auch ein Ärgernis, wenn man sich in irgendwelchen Seitenarmen der Erzählstränge verliert. Aber sie führen nicht, wie man zunächst annimmt, ins Nichts. Sie führen immer zu neuen Sätzen. Was nichts daran ändert, dass dieses Buch eine Herausforderung ist. Aber man muss es nicht hintereinander weg lesen. Man kann es irgendwo aufschlagen, ein paar Seiten, ein Kapitel lesen, und am nächsten Tag eine andere Stelle. Man wird immer etwas finden, das man noch nie gehört hat.

Das Wort vom Ausnahmekünstler ist inzwischen ziemlich ausgelutscht. Aber Leander Fischer ist nun mal ein Ausnahmeautor. Da kann man nichts machen.

Die Buchpremiere von „Die Forelle“ am 3. September um 19 Uhr hat Arno Kundlatsch vom Internationalismus-Buchladen in Zusammenarbeit mit dem Kulturbüro Hannover organisiert. Leander Fischer liest coronakonform unter freiem Himmel. Man geht zwischen den Häusern 23 und 25 der Straße Im Moore hindurch Richtung Welfengarten, dann ist der Weg ausgeschildert. Es empfiehlt sich, Sitzkissen mitzunehmen. Die Moderation übernimmt Timo Brandt.

Von Bert Strebe