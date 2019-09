Hannover

Der Beginn der Eröffnung des Literaturfestes Niedersachsen in den Räumen der VGH Versicherungen ist ein kleines Schelmenstück. Der Posaunist Mikael Rudolfsson spielt ein blechern-zögerliches Stück namens „I Would Prefer Not To“, geschrieben vom Dirigenten und Komponisten Johannes X. Schachtner. Der berühmte Satz - „Ich möchte lieber nicht“ - stammt aus Herman Melvilles Erzählung „Bartleby der Schreiber“, dessen Titelfigur seinen Mut in Untätigkeit zeigt.

Eine literarische Eröffnungsrede

Ähnlich lapidar wie Bartlebys Mut beginnt – nach Grußworten der Intendantin Susanne Mamzed und der niedersächsischen Staatssekretärin für Wissenschaft und Kultur Dr. Sabine Johannsen – der Autor Raoul Schrott seine „ Ermutigungsrede“: Mit einem österreichisch gedehnten „Grüß Gott.“

Dennoch erweist die Rede sich als Kern- oder besser: Herzstück der Eröffnung. „Wer Mut hat“, sagt Schrott, „hat immer Recht.“ Den Bogen spannt der Sprachwissenschaftler dabei groß: Von der Kapitänin Carola Rackete, die seiner Ansicht nach mutig ist und ein Gegensatz zum „virtuosen Spießertum“ darstellt, geht es zu lateinischen, spanischen, englischen und italienischen Etymologien. „Der Mut stellt das Konventionelle infrage“, sagt Schrott.

Das Herz macht Mut

Schließlich landet er bei dem Wort „Courage“, verwandt mit dem englischen „core“, Kern, und dem französischen „coeur“, Herz: Dort, wo in der Geschichte die Seele vermutet worden sei, läge der Mut, meint Schrott. „Mut ist, über ein moralisches Gewissen zu verfügen und das nach außen zu verkörpern“, präzisiert er noch einmal im anschließenden Gespräch mit NDR-Moderator Alexander Solloch.

Raoul Schrott (links) im Gespräch mit Alexander Solloch. Quelle: Helge Krückeberg

Für das Literaturfest Niedersachsen, das bis zum 22. September an 20 Orten in Niedersachsen stattfinden wird, ist das ein gelungener Auftakt, wenn auch ein ernsterer als 2018, wo das Thema „Beziehungen“ war und der Auftakt eher lustig und versöhnlich ausfiel. Zum Thema „Mut“ gibt man sich politischer und kämpferischer.

Das Literaturfest wird politisch

Nicht nur Schrotts „ Ermutigungsrede“ bezieht eine klare Position für Menschlichkeit, die dem Mut immer eingeschrieben sei. In seiner Eröffnungsrede spricht Hermann Kasten, stellvertretender Vorsitzender des Literaturfest-Partners VGH Versicherungen, von „politisch schwierigen Zeiten“, Staatssekretärin Dr. Sabine Johannsen fordert, „Texte sollen anecken.“ In diesem Jahr entdeckt das Literaturfest Niedersachsen also Literatur über den Umweg „Mut“ als politisches Sprachrohr – und findet mit Raoul Schrott einen Autoren, der das gleichzeitig kantig und charmant transportieren kann.

Ein Schelmenroman

Am Ende liest Schrott übrigens noch aus seinem aktuellen Roman „Eine Geschichte des Windes von dem deutschen Kanonier, der erstmals die Welt umrundete und dann ein zweites und ein drittes Mal“ über den Kanonier Hannes aus Aachen, der mit Magellan zur von Profit motivierten Expedition um die Welt aufbricht. Und wie der Zufall so spielt, ist der Roman, so schließt sich der Kreis, stilistisch an die Schelmenromane des 16. und 17. Jahrhunderts angelehnt.

Das Literaturfest Niedersachsen dauert bis zum 22. September, in Hannover ist es wieder am Dienstag, 12. September, 19.30 Uhr, mit einem „poetischen Experiment“ zu Gast im Kulturzentrum Faust.

Von Jan Fischer