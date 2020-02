Hannover

Jetzt also lebt Darius Kopp auf Sizilien. Dorthin hat es den Computerfachmann verschlagen, nachdem er Berlin verlassen hatte und Richtung Südosteuropa gereist war. Wobei verlassen und reisen eigentlich zu schwache Worte sind für das, was der IT-Spezialist unternommen hat: Er ist aus der Metropole geflüchtet und durch Ungarn geirrt – samt der Urne mit der Asche seiner Frau Flora, einer gebürtigen Ungarin. In Italien ist er ein bisschen zur Ruhe gekommen. „Auf dem Seil“ heißt Terézia Moras aktueller Roman, mit dem sie ihre Trilogie über Kopp abschließt.

Erst den Job verloren, dann die Frau

2009 tauchte dieser Kopp erstmals auf. In „Der einzige Mann auf dem Kontinent“ erzählte die Autorin von dem 40-jährigen, dem einzigen Mitarbeiter einer etwas dubiosen US-Firma in Deutschland. Glaubt er zu Beginn dieses Romans noch, er gehöre zu den Erfolgreichen, denen so schnell nichts und niemand etwas anhaben könne, steht er am Ende desillusioniert da und begreift: Er wird wohl seinen Job verlieren – und, schlimmer noch, vielleicht auch seine Frau Flora, die sich mehr und mehr von ihm entfernt. Im Folgeband „Das Ungeheuer“ ist Flora tot. Sie hat sich das Leben genommen, und für Kopp bricht eine Welt zusammen. Für diesen Roman, der Erzählungen über die Reise des Mannes und Tagebucheinträge der Frau nebeneinandersetzt, hat die Autorin 2013 den Deutschen Buchpreis erhalten.

In „Auf dem Seil“ hat Kopp auf Sizilien halbwegs Fuß gefasst, jobbt in einer Pizzeria und hilft einem Bekannten, der Touristen auf den Ätna fährt. Bei einer solchen Tour trifft er seine Schwester, die Urlaub auf der Insel macht. Vor Jahren hatte er den Kontakt zu seiner Familie abgebrochen, aber als dann noch seine Nichte Lore auftaucht – gerade 17 und schwanger – erwacht in ihm Verantwortungsgefühl. Mit Lore fliegt er zurück nach Berlin. Doch in sein altes Leben kann er nicht mehr zurück: In Deutschland hat er keinen Job, keine Wohnung, und Geld hat er auch kaum.

Hipster prägen das Straßenbild

Was er da eigentlich in Berlin will und kann, überlegt Kopp sich nicht. Denn er ist niemand, der den Dingen allzu gern auf den Grund geht. Wird es kompliziert, setzt er sich lieber erst einmal in eine Kneipe. Falls er noch eine normale Kneipe findet, denn in den paar Jahren, die er weg war, hat sich die Stadt kolossal verändert. „Auf dem Seil“ ist nicht nur Entwicklungs-, sondern auch Gegenwartsroman. Mora schildert Menschen, die sich ihre überteuerten Mietwohnungen nicht mehr leisten können, Hipster, die das Straßenbild prägen, und Illegale, die sich irgendwie durchschlagen. Wie Metin aus Nordafrika, in den sich die schwangere Lore verliebt.

Terézia Mora, 1970 im ungarischen Sopron geboren und seit 30 Jahren in Berlin ansässig, schreibt komplexe, mitunter abgründige Bücher. Zurecht ist sie dafür schon vielfach geehrt worden – 1999 etwa mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis für eine Erzählung aus ihrem Debütband „Seltsame Materie“, 2005 mit dem in Hannover verliehenen Preis der LiteraTour Nord für den Roman „Alle Tage“ und 2018 mit dem Georg-Büchner-Preis für ihr gesamtes bisheriges Werk. Auszeichnungen für Übersetzungen Moras, die aus einer deutschsprachigen Familie stammt, von Werken ungarischer Schriftsteller wie Péter Esterházy gab es auch.

Herber Sinn für Humor

In „Auf dem Seil“ zeigt sich jetzt wieder das große stilistische Können dieser Autorin: Geschmeidig wechselt sie die Erzählperspektive, schaltet blitzschnell vom inneren Monolog um in den Modus einer allwissenden Erzählerin. Zudem hat sie einen ausgeprägten – manchmal etwas herben – Sinn für Humor, etwa wenn sie den übergewichtigen, unmodischen Kopp durch aufgehübschte Berliner Gegenden streunen lässt, in denen er sich deplatziert fühlt, oder wenn ihn mal wieder der Heißhunger packt.

Dass Darius Kopp den Balanceakt gewinnen könnte, ahnt der Leser schon beim ersten Satz des Romans: „Ich kann nicht anders, als glücklich zu sein.“ Da blickt der Antiheld auf den Ätna. Und tatsächlich findet er nach all den Verlusten und Irrfahrten wieder so etwa wie Glück und eine Perspektive. Moras Herz schlägt für diesen Mann – und das des Lesers auch.

„Auf dem Seil“ von Terézia Mora. Quelle: Luchterhand/Cover

Terézia Mora : „Auf dem Seil“. Luchterhand Verlag. 359 Seiten, 24 Euro. Am Donnerstag, 13. Februar, um 19.30 Uhr, liest die Autorin im hannoverschen Literaturhaus , Sophienstraße 2.

