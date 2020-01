Hannover

Auf einmal ist er abgebogen. Wie ein Hase auf der Flucht, Haken schlagend, hat Axel Hacke sein Publikum für einen Moment abgehängt. Es war ein günstiger, weil unerwarteter Augenblick. Gerade noch las Hacke im ausverkauften Pavillon aus einer seiner Kolumnen, die wöchentlich im „ Süddeutsche Zeitung Magazin“ erscheinen. Er las vom Skifahren, von Verletzungen und vom Arztbesuch. Er sagte „röntgte“.

Plötzlich ist er ganz ergriffen, bemitleidet das G, das zwischen diesen beiden Ts stecke wie im Schraubstock. Besser schon hätten es die Buchstaben in Münster, da sage man „röntchte“, noch besser in Aachen, „röntschte“. Drei Konsonanten – „die können sich wehren“. Und am allerbesten klinge das Wort in seiner oberbayerischen Wahlheimat. Hacke grinst. „ Mia homs durchleicht.“

Banale Witze und abwegige Ideen

In dieser Mischung aus banalem Witz und abwegigen Ideen nähert sich Hacke der Sprache, widmet sich auch mal in ausschweifender Art Wörtern, die möglichst oft den Buchstaben „e“ enthalten. Edelebereschenbeerengeleebecherchen ist so ein Wort. „15 e!“, ruft er in einem kurzen Moment der Euphorie aus, ehe er sich wieder entspannt auf seinem Stuhl zurücklehnt. Überhaupt, wie er da sitzt. Die Bühne ist bis auf einen kleinen Bücherstapel neben ihm leer. Hacke hat die Beine überschlagen, auf diese Art, bei der der Knöchel des einen Beins auf dem Oberschenkel des anderen ruht – die wohl lässigste Art, um auszudrücken, dass man nicht vollends ungelenk ist.

Seit 1990 schreibt Hacke Kolumnen für das damals frisch gegründete „SZ-Magazin“, lange Zeit unter dem Titel „Das Beste aus meinem Leben“. Irgendwann sei ihm zu seinem Leben nichts mehr eingefallen, seit 2008 heißt die Rubrik „Das Beste aus aller Welt“. Daneben schrieb er knapp 30 Bücher, darunter etwa „Nächte mit Bosch“ über seine Beziehung zu seinem Kühlschrank.

Von Männern und Monologen

Im Pavillon liest er auch ausführlich aus seinem neuesten Buch „Wozu wir da sind. Walter Wemuts Handreichungen für ein gelungenes Leben“. Es ist ein einziger Monolog der Hauptfigur, Walter Wemut, der als Nachrufschreiber für die Rubrik „Die Toten der Woche“ in der Lokalzeitung sein Geld verdient. „Ich wollte einen Monolog schreiben“, sagt Hacke. „Ein Mann redet die ganze Zeit.“

Nun sind Männer, die viel reden, wohl das, woran es der Welt am wenigsten mangelt. Aber bei Hacke macht das Zuhören wenigstens Freude.

Info: Am Sonntag, 19. Januar, liest Ronja von Rönne ab 19.30 Uhr im Pavillon aus ihrem Buch „Heute ist leider schlecht“.

Von Johanna Stein