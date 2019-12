Hannover

Ben Beckers Balladenlesung vor fast 500 Gästen im Pavillon beginnt rustikal, rüpelig und gewöhnungsbedürftig: Während auf der Bühne ein Klavier mit einsamer Kerze und ein kleiner alter Holztisch auf den Schauspieler und seinen Pianisten Yoyo Röhm warten, hört das Publikum bei vollem Saallicht Herman Broods knarzig-brüchige Interpretation des selbstbewussten Songs „My Way“. Becker lässt diese spröde Ouvertüre unkommentiert. Und doch harmoniert sie auf merkwürdige Weise mit seiner übermäßig lauten, grotesk amüsanten und überraschend erhellenden literarischen Personalityshow.

Machopose mit etwas Selbstironie

Becker gibt sich wie immer Mühe, seinen Ruf als charismatischer Pöbler zu pflegen: Fotos sind verboten, Handynutzer und Publikumsplauderer werden persönlich ermahnt. Wer unbedingt den Saal verlassen müsse, solle gefälligst die hinteren Türen benutzen, sagt er – und verfolgt zwei Besucher später bis auf den Flur, als die sich durch die vorderen wagen. Die Machopose kippt jedoch immer wieder ins Selbstironische. Ähnlich ambivalent geht Becker mit den deutschen Balladen um, die er aus Ludwig Reiners’ massivem Sammelband „Der ewige Brunnen“ ausgewählt hat.

Er habe sich für die intime Lesung von einer Familientradition inspirieren lassen, sagt er. An Weihnachten seien im Haus seines Stiefvaters, des Schauspielers Otto Sander, immer viele Kollegen zu Gast gewesen. Irgendwann habe es sich etabliert, dass alle ihre Lieblingstexte aus Reiners’ Balladensammlung lasen. „Ich hatte die Möglichkeit, diese Texte zu Hause anders zu entdecken, als unsere Deutschlehrer sie uns beibringen wollten“, sagt Becker. Und fügt grinsend hinzu: „Aber wir sitzen jetzt hier und haben Spaß.“

Dick aufgetragene Dramatik

Dieser Spaß besteht zum Teil aus dick aufgetragener Dramatik, oft nah an der Parodie. Becker nutzt seine tiefe Stimme, brummt und murmelt, summt und dröhnt. In Johann Wolfgang Goethes „Erlkönig“ lässt er den Vater zum lallenden Tattergreis werden – und die Titelfigur zum düster verführenden Pädophilen, zum Hollywood-Bösewicht irgendwo zwischen Gollum aus „Der Herr der Ringe“ und Lord Voldemord aus „ Harry Potter“. Er macht damit aber auch den Horror solcher Geschichte neu greifbar.

Intellektuelles Partyformat

Beim „Zauberlehrling“ wiederum legt er den Witz des Originals frei: „ Goethe hat dabei seinen Spaß gehabt – ich weiß nicht, was der intus hatte.“ Friedrich Schillers „Der Handschuh“ wird zur Gladiatoren-Action in Technicolor, Emanuel Geibels „Goldgräber“ klingen wie Schurken aus Karl-May-Filmen. Bei Otto Ernsts „ Nis Randers“ gesteht Becker offen: „Otto und ich fanden das immer saukomisch.“ Es fällt nicht schwer, sich die weinseligen Weihnachtsrunden im Hause Sander vorzustellen, bei denen die Balladen zum intellektuellen Partyformat wurden.

Becker widmet seinem vor sechs Jahren verstorbenen Stiefvater, an dessen altem Lesetisch er auf der Bühne sitzt, Theodor Fontanes „ John Maynard“. Und auch Rio Reisers „Übers Meer“ singt er „für meine Tochter und meinen alten Herrn“. So absurd manche seiner Balladenversionen sein mögen, diese musikalische Interpretation gelingt ausgesprochen berührend und kraftvoll, ähnlich wie ein leiser, dichter, fast gehauchter Vortrag von Rainer Maria Rilkes „Der Panther“. So viel Raum sich Becker für Spaß und Spleen nimmt – er geht nicht leichtfertig mit den Texten seines Programms um. Nur eben anders.

Von Thomas Kaestle