Sie sieht ganz fit aus, die Geistin. In dem Video, das Miriam Maertens auf der Cumberlandschen Bühne einspielt, ist sie in der Rolle zwar ein wenig dünner, besser: dürrer als vorn auf der Bühne. Aber das ist Energie und Wut und Spaß, nicht Krankheit. Nichts deutet darauf hin, dass die Frau in dem Video ein paar Monate später die letzte Vorstellung von Dušan David Pařízeks „Faust 1 – 3“ nicht mehr wird spielen können, tatsächlich kaum mehr das Hotelzimmer wird verlassen können, in dem ein Sauerstoffgerät für sie steht, nichts deutet darauf hin, dass sie ein paar Monate später die Lungentransplantation bekommen wird, gegen die sie sich jahrelang gesperrt hat.

Kaum jemand bemerkte es: Ein „Doppelleben“ nennt die 49-jährige Miriam Maertens es in ihrem Buch „Verschieben wir es auf Morgen“, in dem die Schauspielerin ihr Leben mit der Stoffwechselkrankheit Mukoviszidose beschreibt. Es ist eine Krankheit, die unheilbar ist – und neben anderen Symptomen dafür sorgt, dass die Lunge sich mit zähflüssigem Schleim füllt, was wiederum ständige Lungenentzündungen zur Folge hat, die das Lungengewebe solange angreifen, bis es den Körper nicht mehr mit Sauerstoff versorgen kann.

Eine Familienangelegenheit

Auf der Cumberlandschen Bühne liest Maertens, die seit dieser Spielzeit Mitglied im Ensemble des Schauspiels Hannover ist, aus dem Buch, das nach dem berühmten Satz von Scarlett O‘Hara aus „Vom Winde verweht“ benannt ist. Aber sie liest nicht allein: Hin und wieder begibt Maertens sich nach hinten, wo die Musiker Jojo Bült und Andy Einhorn sitzen und singt Lieder wie Frank Sinatras „L.O.V.E.“ oder Tom Waits „Long Way Home“.

Miriam Maertens mit Jojo Bült und Andy Einhorn in der Cumberlandschen Galerie. Quelle: Irving Villegas

Hin und wieder setzt sie sich auch an den Tisch, vorn, aber auch dort ist sie nicht allein. Die Mukoviszidose war, das wird bei der Lesung schnell klar, immer auch Familiensache. Deshalb hat Maertens ihre Familie mitgebracht: Peter, den Vater, die älteren Brüder Kai und Michael, ihren Sohn Joshua. Allesamt sind sie Schauspieler – auch Joshua hat schon auf der Bühne gestanden.

Sauerstoff und „Faust“

Abwechselnd lesen die fünf Passagen aus „Verschieben wir es auf morgen“, lachen miteinander, knuffen sich, was nur konsequent ist: Die Passagen handeln zwar auch von der Krankheit, davon, dass Maertens lange unter erschwerten Bedingungen Theater spielte. „Geduld, Vertrauen und Disziplin“ seien dafür nötig gewesen: „Tagsüber tankte ich Sauerstoff, abends spielte ich ,Faust’.“

Miriam Maertens mit Vater und Bruder. Quelle: Irving Villegas

Ein fröhlicher Abend

Hauptsächlich geht es aber um eine Familie, in deren Zentrum immer auch die Krankheit stand, und es geht um familiäre Unterstützung. So ist die musikalische Familienaufstellung mit Stoffwechselkrankheit auf der Cumberlandschen Bühne keine traurige Angelegenheit, sondern eine hoffnungsvolle – nach der gelungenen Lungentransplantation 2012 geht es Maertens sehr viel besser – und, durch die liebevolle Schilderung der Familie und skurriler Details der Krankheit tatsächlich stellenweise auch eine lustige. Es ist ein kuscheliger, direkt fröhlicher Abend – was ja auch gar nicht so einfach ist, wenn es um eine unheilbare und tödliche Krankheit geht.

Von Jan Fischer