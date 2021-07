Hannover

Er ist ein guter, ein anregender, ein leidenschaftlicher Redner, aber ein Medienprofi ist der Algenexperte Thomas Brück nicht. Denn wäre er ein Medienprofi, hätte er wohl darauf geachtet, nicht die ganze Zeit hinter einem Brot zu sitzen. Das Brot hatte der Professor für synthetische Biotechnologie, der an der Technischen Universität München forscht, mit in den Literarischen Salon gebracht, weil er zeigen wollte, dass man auch das aus Algen machen kann: Brot. Und nun liegt es fast zwei Stunden lang neben zwei Ampullen mit Algenextrakten auf dem Tisch. Und es sieht aus, als hätte jemand den Professor beim Abendbrot unterbrochen.

Algen sind ein starkes Thema. Große Erwartungen werden in sie gesetzt. Algen sollen dabei helfen, Biotreibstoffe herzustellen, mit deren Hilfe die Folgen der Klimakrise abgemildert werden könnten. Möglicherweise können Algen der Herstellung von Karbonfasern dienen, mit denen sich der Einsatz von Beton reduzieren ließe, und Algen lassen sich auch beim Brotbacken verwenden. Sie liefern reichlich Vitamin B.

Das Potenzial der Alge

Im Gespräch mit Alexander Perrey, der zu den Gründern des Literarischen Salons gehört und gerade dabei ist, eine YouTube-Gesprächsreihe mit dem Titel „Talking Ocean“ aufzubauen, bestätigte Algenexperte Thomas Brück all die guten Vorurteile, die es zu Algen gibt. Aber er stellte auch klar, dass es dauern wird, bis die Alge ihr ganzes Potenzial entfaltet. Und dass es teuer wird.

Damit aus Algen hergestellter Treibstoff als Ersatz für Erdöl dienen kann (wobei die Algen der Atmosphäre die Menge an Kohlendioxid entziehen, die später bei der Verbrennung des Treibstoffs freigesetzt wird), sind großtechnische Anlagen nötig: riesige Becken, in denen die Algen wachsen können, Sonnenkollektoren, die den Strom für den Betrieb der Anlagen liefern, Raffinerien für die Weiterverarbeitung. Erdöl ist vorerst noch billiger – wobei dessen sorgloser Verbrauch uns am Ende natürlich teuer zu stehen kommen kann.

Die Alge ist ein Hoffnungsträger, aber ob die Hoffnungen, die in sie gesetzt werden, wirklich alle berechtigt sind, konnte auch Algenexperte Brück nicht bestätigen. Sein Fazit: „Die Alge ist ein Organismus, über dessen Potenziale viel zu wenig Menschen viel zu wenig wissen.“

Der Literarische Salon verabschiedet sich im August in die Sommerpause. Zuvor gibt es noch zwei Veranstaltungen, die als Stream auf den Seiten des Salons angeschaut werden können: Ein Besuch bei dem Kinderbuchautoren Paul Maar und seinem Sohn, dem Publizisten Michael Maar (vom 30. Juli an online) und ein Gespräch mit dem Autor Rye Curtis, der (am 6. August) seinen Roman „Cloris“ vorstellt.

Von Ronald Meyer-Arlt