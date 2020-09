Hannover

Das Buch wird Spuren hinterlassen. Vor allem bei sensiblen Leserinnen, die häufig moderne Sammeltaxifahrdienste nutzen. Jedenfalls werden sie sich nach der Lektüre die Fahrer wohl recht genau anschauen.

„Der Fahrer“ heißt der neue Thriller von Andreas Winkelmann. Und wer schon einmal einen Krimi des 1968 geborenen Bestsellerautors gelesen hat, weiß, was ihn erwartet. Wieder treibt ein Serienkiller sein mörderisches Unwesen, seine Opfer sind junge Frauen, die er sadistisch meuchelt. Und bereits zum dritten Mal in einem Winkelmann-Roman sind seine sympathischen Gegenspieler der Hamburger Kommissar Jens Kerner und seine Kollegin und Rollstuhlfahrerin Rebecca Oswald, mit der der eigenwillige Ermittler ein kompliziertes Liebesverhältnis unterhält.

Auch die sozialen Medien – vor allem Instagram – spielen hier eine Rolle, genau wie Kerners eigene Vergangenheit und nicht zuletzt der Fahrdienst MyDrive, bei dem die Opfer des Killers Kunden gewesen sind. Ziemlich schnell entwickelt sich ein clever konstruiertes Katz-und-Maus-Spiel, bei dem der Täter falsche Fährten legt und seinen Verfolgern immer eine Spur voraus ist. Und vermutlich ist sein eigentliches Ziel Kerner selbst, an dem er sich auf perfide Art rächen will. Dennoch bleiben seine wahren Motive lange im Unklaren und werden erst in dem etwas abrupt erzählen Finale geklärt.

Andreas Winkelmann: Der Fahrer. Quelle: Rowohlt

Das alles ist rasant geschrieben, Spannung wird auch durch regelmäßige Cliffhanger geschickt entwickelt. Auch die Beziehung zwischen Kerner, der sich anfangs recht stoffelig verhält, und seiner Freundin Oswald ist amüsant geschildert. Was jedoch auch hier wieder ein wenig stört, ist, dass in fast jedem Thriller eines männlichen deutschen Autors die Opfer junge Frauen sind. Arme, meist sehr attraktive Geschöpfe, die dann entführt und in irgendwelche Verliese oder finstere Verstecke gesperrt und gequält werden. Dagegen ist offenbar leider kein Kraut gewachsen. Doch davon abgesehen, bietet das Buch aufregende Krimi-Lektüre.

Andreas Winkelmann: Der Fahrer, Rowohlt Taschenbuch, 400 Seiten, 10 Euro. Der Autor liest am Mittwoch, 16. September, um 19.30 Uhr in der Oststädter Apostelkirche. Karten gibt’s in der Buchhandlung Leuenhagen & Paris, Lister Meile 39

Von Ernst Corinth