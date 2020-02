Hannover

Die Zukunft kennt keiner. Trotzdem leben wir in ihr. Wir malen uns aus, was kommen könnte, wir skizzieren aus dem, was wir kennen, das unbekannte Morgen. Und meist liegen wir falsch. Die Zukunft hat die merkwürdige, aber auch schöne Eigenschaft, immer anders zu sein, als wir sie uns vorgestellt haben. In Romanen lässt sich die Zukunft recht gut gestalten, denn Romane sind offene Imaginationsräume, auch Filme können gut im Morgen spielen, denn das Kino ist eine Weltenkonstruktionsmaschine.Auf der Bühne aber gibt es Schwierigkeiten mit der Zukunft, denn Theater ist so furchtbar gegenwärtig. Schauspieler und Schauspielerinnen sind so präsent, so gnadenlos im Hier und Jetzt gefangen. In die Zukunft greifen können sie eigentlich nur durch Sprache.

Und die ist eines der Probleme von „Let them eat Money– Welche Zukunft?!“, einem Theaterprojekt, das der Filmregisseur Andres Veiel zusammen mit der Autorin Jutta Doberstein geschrieben hat. Das Stück gehört zu dem interdisziplinären Recherche- und Theaterprojekt „Welche Zukunft?“, das mit einem Labor begann, in dem sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und interessierte Bürger über die Krisen des kommenden Jahrzehnts Gedanken gemacht haben. Im Frühjahr 2018 gab es dazu ein Symposium des Humboldt-Forums, in dem es um die Zukunft von Staat und Arbeit ging. Das alles lieferte das Material für das Theaterstück, das jetzt als Gastspiel des Deutschen Theaters Berlin am Schauspiel Hannover zu sehen war.

Dieses merkwürdige Zittern

In der Art eines Gerichtsverfahrens wird darin über die Jahre 2018 bis 2028 gesprochen – über die große Krise des Jahres 2026, über den Austritt Italiens aus der Europäischen Union, über den Unternehmer, der eine neue Staatsform auf schwimmenden Inseln ausprobieren möchte, und über dieses merkwürdige Zittern, das manche befällt, und das nur durch ein Implantat zu bändigen ist, das wiederum einer allgegenwärtigen Megafirma Zugang zu den Erinnerungen der Zitternden erlaubt. Darüber wird in der Sprache von heute gesprochen, die nur durch ein paar Abkürzungen und Zahlenkombinationen ein bisschen Zukunft simuliert. Es passt alles nicht. Zu hören sind nur Buchstaben auf Papier.

Die Zukunft riecht nach SPD

Das zweite Problem ist, dass Veiel und Doberstein von der falschen Zukunft erzählen. Gefühlt sind etwa 35 Mal die beiden Worte „bedingungsloses Grundeinkommen“ zu hören. Ist die Zukunft wirklich so klein, dass dieser Begriff das Jahrzehnt überdauern wird? Oder werden wir in zehn Jahren nicht ganz andere Probleme haben?

Was ist mit Seuchen, mit Dürre mit Bränden und Überschwemmungen? Was ist mit der Ausrottung vieler Tier und Pflanzenarten? Was ist mit der Einsamkeit? Was ist mit Quantencomputern und Robotern und künstlicher Intelligenz? Was ist mit neuen Werkstoffen und 3-D-Druckern und sich selbst reproduzierenden Maschinen? Was ist mit Unsterblichkeit und Zombiespocalypse? Wieso riecht die Zukunft in diesem Theaterstück so nach SPD? Und warum gibt es in dieser Theaterzukunft keine Handlung, sondern nur Gerede? Die Schauspieler ( Kathleen Morgeneyer, Thorsten Hierse, Susanne-Marie Wrage, Paul Grill, Frank Seppeler, Jörg Pose, Jürgen Huth) agieren zumeist als Deklamationsautomaten an der Rampe.

Weil im Zentrum des Stückes eine Widerstandsgruppe steht, die ihren Gefangenen Geldscheine in den Mund stopft (daher der Titel), müssen Bilder für die Situation der Gefangenschaft gefunden werden. Regisseur Veiel ist hier auf Seile gekommen, an denen die Opfer hängen – und turnen. Deshalb ist im Programmheft auch ein Verantwortlicher ( Sasha Krohn) für „Luftakrobatik“ aufgeführt. Wenn man eine Geschichte schon nicht zum Fliegen zu bringen vermag, kann man immerhin noch Leute an Schnüren aufhängen.

Informationen zum Projekt unter welchezukunft.org.

Von Ronald Meyer-Arlt