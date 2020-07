Hannover

Kino-Chef Hans-Joachim Flebbe ist ungehalten. „Es fällt mir schwer, Ruhe zu bewahren“, sagte er am Donnerstag beim Gespräch im Astor-Kino in Hannover. Durch die strengen Corona-Auflagen in Niedersachsen sieht er die Kinoszene im Land bedroht. Die geltenden Abstandsregelungen (im Umkreis von 1,50 Metern um eine Person darf sich keine andere befinden) würden einen wirtschaftlichen Kinobetrieb unmöglich machen. Flebbe will das Land drängen, die Abstandsvorschriften, die er als „völlig überzogen“ erachtet, zu lockern. Drei Briefe habe er der Landesregierung geschickt, auf keinen habe er eine Antwort erhalten, sagt er. Gern hätte er seine Argumente wenigstens einem Referenten im Ministerium vorgetragen, aber auch solch ein Gespräch kam nach seinen Angaben bisher nicht zustande.

Warum nicht nur ein Meter Abstand?

Flebbe, dem in Niedersachsen das Astor-Kino in Hannover und Kinos in Braunschweig gehören, plädiert für eine schnelle Lockerung der Corona-Auflagen. Bei einer Abstandsregelung von nur einem Meter sei immerhin ein Betrieb möglich, bei dem die Hälfte der Kinokarten verkauft werden könnte. In Ländern wie Frankreich, Österreich und der Schweiz und auch im Bundesland Nordrhein-Westfalen sei das möglich, in Niedersachsen nicht, kritisiert er.

Für den Kinobetrieb mit einer geringeren Abstandsregelung habe er ein Hygienekonzept entwickelt, sagt Flebbe. Seine Kinos verfügten über starke Lüftungsanlagen, für Wege zum Ausgang gelte die Maskenpflicht, und da Tickets online verkauft werden, wäre auch die Dokumentation der Besucher gewährleistet. Anders als in Restaurants könnten auch keine Fantasienamen angegeben werden, und anders als in der Gastronomie unterhielten sich Kinobesucher auch kaum. Überhaupt gebe es keinen einzigen belegten Fall von einer Corona-Ansteckung in einem Filmtheater. „Kino“, sagt Flebbe, „ist einer der sichersten Orte.“

Eine dramatische Situation

Mit den geltenden Abstandsregelungen gerieten viele Kinobetreiber allerdings in eine dramatische Situation. Seit viereinhalb Monaten seien seine niedersächsischen Kinos „ohne jede Einnahmen“, beklagt Flebbe. Durch die laufenden Kosten entstehe bei den Kinos in Braunschweig und Hannover ein monatliches Defizit von mehr als 600.000 Euro. Bei diesen Flebbe-Kinos mit 250 Mitarbeitern (von denen die meisten in Kurzarbeit gegangen sind) habe sich in der Zeit der Pandemie ein Defizit von etwa 3 Millionen Euro angehäuft.

„Uns geht’s noch gut, weil wir zuvor gut gewirtschaftet haben“, sagt Flebbe, „aber langsam geht uns auch die Puste aus.“ Andere Kinos hätten bereits Insolvenz angemeldet. Dass sich die Situation schnell wieder bessert, glaubt er nicht. Im vergangenen Jahr hatten die Kinos in Deutschland etwa 120 Millionen Besucher. Das neue Ziel fürs kommende Jahr liegt bei 100 Millionen Besuchern.

Selbst dieses Ziel zu erreichen, dürfte schwierig sein, denn die Verleihe halten sich mit Filmstarts in der Corona-Zeit zurück. Der Start des Actionfilms „ Tenet“ wurde bisher dreimal verschoben. Auch bei den nächsten möglichen Blockbustern wie Disneys „Milan“ oder dem neuen „Bond“ fürchtet Flebbe Verzögerungen. Die Verleihfirmen warten darauf, dass wieder viele Besucher in die Kinos dürfen, dann erst gäben sie ihre nächsten erfolgversprechenden Filme frei.

Die Konkurrenz profitiert

Was Flebbe besonders bedrückt, ist der Umstand, dass seine größten Konkurrenten, die Streamingdienste, von der Krise profitieren. Viele, die Streamingangeboten bisher eher reserviert gegenüber gestanden haben, hätten in Corona-Zeiten ein Netflix- oder Amazon-Abo angeschlossen. „Wer kein Abo hatte, hat jetzt eines“, sagt Flebbe. Es dürfte nicht ganz einfach werden, diese Gruppe wieder zurück in die Filmpaläste zu holen.

Sollten die Abstandsregelungen so bleiben, wie sie sind, befürchtet Flebbe ein „großes Kinosterben“ in Niedersachsen. Aber dagegen will er angehen. „Wir werden kämpfen“, sagt der Kinochef.

Von Ronald Meyer-Arlt