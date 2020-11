Streaming, Autokonzerte, Spotify – alles kein Ersatz für den Durchbruch, aber: Ottolien ist eine von Hannovers derzeit spannendsten Bands und liefert in der Pandemie-Pause großartige Musikvideos in Serie.

Lieder über Schieder – wie die Ottolien-Brüder trotz Corona an ihrer Karriere arbeiten

