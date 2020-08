Hannover

Anfang März lief es noch sehr gut für die junge Sängerin und Kabarettistin Liese-Lotte Lübke. Sie war bei der Kulturbörse Freiburg zu Gast. Dort wurde sie von einigen Veranstaltern für Auftritte gebucht – doch dann kam Corona und die Buchungen wurden storniert. „Es hat einfach Wusch gemacht – und jetzt weiß ich nicht, wie es weitergehen soll“, sagt sie bei der Talkrunde „Kultur in der Krise. Corona und die Folgen für die Kreativwirtschaft“ im Gartentheater Herrenhausen. Die Poetry-Slam-Moderatoren Jan Egge Sedelies und Henning Chadde hatten Künstlerinnen und Künstler eingeladen, um sie nach ihrer aktuellen Situation und ihrem Umgang mit der Krise zu befragen.

Auch der Entertainer und Autor Thommi Baake und die Sängerin Noam Bar berichteten von abgesagten Auftritten, von fehlenden Einnahmen und von den Schwierigkeiten im Umgang mit den staatlichen Unterstützungangeboten. Thommi Baake erzählte von einem Brief mit der Schilderung seiner Probleme, den er an die Stadt geschrieben, und auf den er bisher keine Antwort erhalten habe. Mit Empörung in der Stimme sagte er: „Ich mache seit 30 Jahren Kultur in Hannover, und die Stadt reagiert einfach nicht.“

Liese-Lotte Lübke im Gartentheater Herrenhausen. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Alle Künstler in der Krise wünschen sich unkomplizierte Unterstützung und vor allem Auftrittsmöglichkeiten. Vielleicht entwickelt sich da demnächst etwas. Die Idee der Kabarettisten Matthias Brodowy und Desimo, den Künstlern der Stadt eine Messehalle zur Verfügung zu stellen, in der Auftritte bei Beachtung des Hygieneregeln möglich wären, könnte demnächst umgesetzt werden. Möglicherweise wird der große Saal im Pavillon dafür geöffnet. Für eine andere Form der Hilfe setzte sich Thommi Baake mit sieben deutlichen Worten ein: „Verdammt nochmal, wo bleibt das bedingungslose Grundeinkommen?“

„Ich liebe meine Arbeit“

Auffällig war bei allen die Sehnsucht nach der Bühne. „Ich fühle mich wie ein Zirkuspferd, ich muss spielen“, sagt Thommi Baake. Und Liese-Lotte Lübcke sagt: „Wenn die Kunst wegbricht, dann ist das wie nicht mehr atmen können“. Alternative Lebensentwürfe kommen für sie derzeit nicht in Frage. „Ich liebe meine Arbeit. Und ich wäre eine fürchterlich schlechte Bankangestellte.“ Sie hat ein Lied geschrieben über Corona und die Kunst. Darin heißt es „Künstler sein ist nicht so geil während einer Pandemie.“

