Interview

Frau Professorin Diewald, geschlechtergerechte Sprache ist leicht zu fordern, aber schwer umzusetzen. Ich bemühe mich, die weibliche Form immer mitzuschreiben, aber manchmal entstehen dabei wahre Satzungeheuer und Satzungeheuerinnen. Was soll ich tun?

Es ist natürlich nicht leicht, sich zu verständigen und dabei all das rüberzubringen, was man gern rüberbringen möchte. Kommunizieren ist mühsam. Die Frage, wie ich beim Sprechen Personen adressiere, ist ein relativ neues Thema. Wenn ich nicht möchte, dass der Eindruck entsteht, dass ich bisherige Diskriminierung zuungunsten von Frauen und zugunsten von Männern fortsetze, muss ich mich um eine geschlechtergerechte Sprache bemühen.

Es geht also immer eine Anstrengung damit einher. Es ist aber nicht schön, wenn Sprache anstrengend wird.

Zunächst ist tatsächlich immer eine Anstrengung dabei. Schließlich kämpfen wir, wenn wir uns um geschlechtergerechte Sprache bemühen, gegen Sprechgewohnheiten an. Wenn jemand zum Beispiel „Liebe Wähler, bitte gehen Sie zur Wahl“ sagt, dann klammert der Sprechende einfach die Hälfte der Bevölkerung aus. Frauen sind dabei eben nicht automatisch mitgemeint.

Ihr Kollege Peter Eisenberg sieht das anders. Er fordert den Erhalt des generischen Maskulinums. Er bringt nicht das Beispiel Wähler, sondern Raucher. Wenn an einem Abteil Raucher steht, sagt er, seien Raucherinnern automatisch mitgemeint. Raucher sei gar keine männliche Form.

Mit Peter Eisenberg hatte ich schon manchen Disput. Ich glaube, er generalisiert da eine Haltung, die von der empirischen Forschung längst widerlegt ist. Es ist mittlerweile hundertfach belegt, dass die maskuline Form so wahrgenommen wird, dass Frauen dabei keine Rolle spielen. Die Kognitionspsychologie zeigt, dass bei Verwendung der maskulinen Form stereotypisch an einen Mann gedacht wird. Dadurch, dass wir beide Formen zur Verfügung haben, wird automatisch eine Form unterdrückt, wenn eine andere gewählt wird. Das ist ein Mechanismus, den man nicht wegdiskutieren kann.

„Allein durch Sprache ändert sich die Realität nicht“

Ist die Veränderung der Sprache eigentlich der richtige Hebel, um die Wirklichkeit zu verändern?

Sprache wird manchmal überschätzt. Allein durch Sprache ändert sich die Realität nicht. Andererseits ist es auch falsch zu meinen, dass Sprache unwichtig sei. Es ist nicht egal, wie ich spreche. Es macht einen Unterschied, wie ich Sachverhalte und Personen benenne.

In der neuen 28. Auflage des Duden taucht das Wort „Gendersternchen“ zum ersten Mal auf. Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Können Sie das Unbehagen verstehen, dass manchen Menschen befällt, wenn andere versuchen, auf Sprache und damit auch auf ihr Sprechen Einfluss zu nehmen?

Ja, das kann ich verstehen. Und ich versuche damit empathisch und konstruktiv umzugehen. Grammatische Systeme können sich subkutan verändern – sodass die Sprechenden das gar nicht bemerken. Auf der Ebene des Wortschatzes und des pragmatischen Sprachgebrauchs gibt es allerdings immer wieder Auseinandersetzungen über die richtige Ausdrucksweise und den richtigen Sprachgebrauch. Auch die Diskussion um Fremdwörter zeigt, dass sich Sprechende darüber auseinandersetzen, was in einer bestimmten Zeit die Regel sein soll.

„ Partizipien sind ein geniales Mittel, um Geschlechtergerechtigkeit herzustellen“

Gerade im aufgeklärten Kulturbereich beginnt sich geschlechtergerechtes Sprechen durchzusetzen. Die Sprecher ... innen machen eine Pause, damit man sich das Gendersternchen dazudenken kann. Und jetzt ist das Gendersternchen auch im Duden aufgenommen worden. Begrüßen Sie das, oder würden Sie andere Möglichkeiten der Markierung der weiblichen Form bevorzugen?

Es freut mich natürlich, dass das Gendersternchen jetzt auch im Duden steht. Das zeigt, dass, das, was in der Gesellschaft passiert, nun auch linguistisch dokumentiert wird. Besonders schön finde ich das Gendersternchen allerdings nicht. Sie haben vielleicht bemerkt, dass ich eine Freundin der Partizipien bin. Ich spreche also von Sprechenden, Lehrenden und Studierenden. Mit Partizipien kann man etwa siebzig Prozent der Fälle abdecken. Das Deutsche ist eine unglaublich produktive Wortbildungsmaschine, und die Partizipien sind ein geniales Mittel, um Geschlechtergerechtigkeit herzustellen.

Scheitern Sie auch manchmal daran, geschlechtergerecht zu sprechen?

Aber natürlich. Das ist doch normal. Die Gewohnheit ist eine starke Macht. Aber wenn ich manchmal nicht geschlechtergerecht spreche, ist das doch kein Argument gegen das Vorhaben. Das gilt für viele Aspekte der Kritik. Mich ärgert diese unendlich dämliche Diskussion über die weibliche Form von Bürgermeister. Ob das dann Bürgerinnenmeisterin heißen sollte. Da frage ich mich, ob sich die Leute jetzt absichtlich dumm stellen. Das ist doch absurd.

Zur Person: Gabriele Diewald Gabriele Diewald ist Professorin für Germanistische Linguistik an der Leibniz Universität Hannover. Einer ihrer Forschungsschwerpunkte ist die geschlechtergerechte Sprache. Am Donnerstag, 27. August, ist sie um 19 Uhr beim Herrenhäuser Gespräch zum Thema „Herrlich dämlich? Die Debatte um eine gendergerechte Sprache“ im Schloss Herrenhausen zu Gast. Der Besuch der Veranstaltung ist gratis, erfordert aber eine Anmeldung bei der Volkswagenstiftung. Die Anmeldung ist von Donnerstag an online auf veranstaltungen.volkswagenstiftung.de möglich.

Am 27. August werden Sie beim Herrenhäuser Gespräch mit zwei Kolleginnen über geschlechtergerechte Sprache diskutieren. Sehr kontrovers dürfte es dabei wohl nicht zugehen, oder?

Ich denke, da geht es um Nuancen. Wir haben unterschiedliche Akzente in unserer Forschung. Wenn jemand in der akademischen Welt dieses Thema wählt, dann sieht man beim Gegenüber immer noch ab und zu diese hochgezogene Augenbraue. Das heißt: Diejenigen, die sich damit befassen, stehen dem Thema wahrscheinlich recht aufgeschlossen gegenüber.

Wir haben in der Zeitung oft ganz praktische Probleme mit geschlechtergerechter Sprache. Manchmal passt eben nicht alles in eine Titelzeile. Welchen Rat geben Sie uns?

Den Rat, praktische Vernunft walten zu lassen. Ich glaube, dass die meisten Lesenden ganz genau erkennen, aus welcher Perspektive ein Text geschrieben ist. Es sollte deutlich werden, dass sich diejenigen, die einen Text verfassen, darüber im Klaren sind, was sie tun. Es geht doch nicht darum, dass geschlechtergerechtes Schreiben in jeder einzelnen Form durchgehalten wird, selbst wenn es furchtbar klingt. Wichtig ist, die Haltung auszudrücken, dass den Schreibenden das Problem bewusst ist. Und wenn mal nur die männliche Form benutzt wird, kann ja beim nächsten Mal nur die weibliche Form benutzt werden. Dann schreibt man eben von „Ärztinnen und Pflegern“. Ich glaube, man sollte sich da ein bisschen locker machen.

Wieso sind Sie eigentlich Germanistin geworden? Waren Sie schon immer an grammatischen Fragen interessiert?

Ich habe mich darüber gewundert, wieso es überhaupt möglich ist, dass wir einander verstehen. Und damit hat mich auch die Frage interessiert, wieso wir uns manchmal nicht verständlich machen können. Also: Mein Antrieb war das Wundern über das Gelingen und Nichtgelingen von Sprache – und natürlich faszinieren mich auch Wörter.

Von Ronald Meyer-Arlt