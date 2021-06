Hannover

Die Benin-Bronzen, die Ende des 19. Jahrhunderts als koloniale Raubkunst nach Europa kamen und nun nach Nigeria zurückgegeben werden sollen, sind natürlich ein wichtiges Thema. „Wir wollen absolute Transparenz herstellen“, sagte Hermann Parzinger, Präsident die Stiftung Preußischer Kulturbesitz und Generalintendant des Humboldtforums im Berliner Schloss. Er sprach von „substanziellen Rückgaben“ und von seiner Reise nach Nigeria, bei der es „viele gute Gespräche“ gegeben habe. „Da ist eine Menge in Gang gekommen“.

Hermann Parzinger war zu Gast im Literarischen Salon – und wollte dort eigentlich gern über sein neues Buch „Verdammt und vernichtet. Kulturzerstörungen vom Alten Orient bis zur Gegenwart“ (C.H. Beck Verlag 368 Seiten, 29,95 Euro) sprechen. Doch Moderator Matthias Vogel ließ ihn nicht. Zumindest nicht gleich. Zuerst ging es in der Diskussion mit Parzinger und der Berliner Museumsleiterin Urte Evert um das kolonialistische Erbe um die Rückgabe von Raubkunst, um Kolonialismus und um die Verantwortung von Museen.

Die Vorwürfe des Historikers Götz Aly

Parzinger wehrte sich gegen das aktuelle Narrativ, die Politik habe den Museen in Fragen der Restitution erst Beine machen müssen. Die Museen würde sich ihrer Verantwortung stellen, in Deutschland würde über die Rückgabe von unrechtmäßig erworbenen Kunstwerken viel offener und breiter diskutiert als in anderen europäischen Ländern. „Wir sind hier Vorreiter“ sagte Parzinger. Die koloniale Vergangenheit führe erst langsam zu einer öffentlichen Debatte. Dass diese Debatte so spät einsetze, habe auch mit der der deutschen Geschichte zu tun . „Die Debatte über den Kolonialismus wurde vom Holocaust überlagert.“

Gäste im Salon: Hermann Parzinger, Präsident die Stiftung Preußischer Kulturbesitz und Generalintendant des Humboldtforums im Berliner Schloss und Urte Evert, Leiterin des Museums Spandauer Zitadelle. Quelle: Jan Richard Heinicke

Auch durch Parzingers Hinweis „Das führt dann auch vom Buch ein bisschen weg“ ließ sich Moderator Matthias Vogel nicht beirren und fragte den Museumschef nach seiner Antwort auf die Vorwürfe des Historikers Götz Aly. Der hat in seinem gerade erschienenen Buch „Das Prachtboot“ Parzinger und die Stiftung Preußischer Kulturbesitz scharf kritisiert. Am Beispiel eines Bootes, das Hamburger Kaufleute 1902 von der Insel Luf an sich genommen haben – und das jetzt seinen Platz im Entree des Berliner Humboldt Forums gefunden hat – weist er nach, wie Händler, Abenteurer und Ethnologen in der Südsee auf Raubzug gingen. Parzinger bestreitet das nicht, sondern lobt die Arbeit Alys: „Er hat die Brutalität des Kolonialsystems gut herausgearbeitet.“ Aly wolle Dinge offenlegen, sagte Parzinger, das sei auch Anliegen des Humboldtforums, auch hier werde umfassend über das Thema Kolonialismus informiert.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Schaum vorm Mund“

Urte Evert kritisierte Götz Aly härter: Sie sprach vom „Schaum vorm Mund“ und einer „gewissen Selbstgerechtigkeit“ mit der der Historiker zu Werke ginge. Den Vorwurf von Götz Aly, Museen würden Sammlungszusammenhänge bewusst verschleiern, wies sie von sich. „Nicht alles passiert absichtlich“ – dass manche Inventarliste fehlerhaft geführt sei, würde auch mit „prekären Arbeitsbedingungen“ in vielen Museen zusammenhängen.

Nachdem das geklärt war, konnte man sich dann auch Parzingers Buch und der der Zerstörung von Denkmälern und Kunstwerken aus religiösen und politischen Gründen zuwenden.

Hier können Sie das Gespräch noch einmal hören

Sollte das Video auf Ihrem Gerät nicht angezeigt werden, folgen Sie diesem Link: Literarischer Salon

Von Ronald Meyer-Arlt