Literarischer Salon: Aminata Touré liest aus „Wir können mehr sein“

Hannover

Was sie geschafft hat, können auch andere schaffen. Darauf weist Aminata Touré schon mit dem Titel ihres Buches hin: „Wir können mehr sein“. Das Buch zeichnet die Lebensgeschichte der 28-Jährigen nach: Aminata Touré verbrachte die ersten Jahre ihres Lebens in einer Unterkunft für Geflüchtete, heute ist sie Vizepräsidentin des Landtags von Schleswig-Holstein. Jetzt war sie im – ausverkauften - Literarischen Salon der Leibniz-Uni zu Gast, um mit Moderatorin Mariel Reichard über ihr Buch und ihr Leben zu sprechen.

Als sie die Bühne betritt, verstummen die 120 Besucher. Sie alle wollen hören, was die erste afrodeutsche und jüngste Politikerin in ihrem Amt zu sagen hat. Als Kind von Geflüchteten war Tourés Politikkarriere eher unwahrscheinlich. In ihrem Buch schreibt sie über die Hürden auf ihrem Weg, den Rassismus, den sie als schwarze Frau immer wieder erfährt. Aber sie zeigt auch ihren Arbeitsalltag als Berufspolitikerin der Grünen, um andere zu motivieren, auch in die Politik zu gehen. Das ergänzt sie mit eigenen Gedichten. Ihr Schreiben bezeichnet sie als „persönlich und politisch“ und als einen Ausdruck ihrer „Liebe zur Lyrik“. Nur über diese emotionale Seite der Poesie könne sie ihre Erfahrungen wirklich deutlich machen.

„Immer 200 Prozent“

Tourés Mutter sagte zu ihr als Kind: „Du musst immer 200 Prozent geben, um das Gleiche zu erreichen wie andere“. In der Erstaufnahmeunterkunft bringt die Mutter deshalb ihr und ihrer Schwester noch vor dem Schuleintritt Lesen, Rechnen und Schreiben bei. Dass nicht alle Menschen in Deutschland die gleichen Startbedingungen haben, motiviert Touré, später in die Politik zu gehen. Jetzt ist sie Sprecherin für Migration und Flucht, Antirassismus, Frauen und Gleichstellung, LGBTQ-Themen und Religion.

Ob sie ihr Buch auch als Streitschrift sieht, fragt die Moderatorin des Salons, Mariel Reichard. Touré bejaht und berichtet von rassistischen Vorurteilen im Alltag, gegen die sie angehen möchte. Wenn sie eine Ausländerbehörde betritt, wird sie meistens in rauem Tonfall gefragt, was sie denn hier wolle. Nennt sie dann ihre Position und meldet sich als migrationspolitische Sprecherin für einen Termin beim Behördenchef, ändere sich der Tonfall sofort. Touré findet das problematisch: „Jeder Mensch hat Respekt verdient. Dazu muss man nicht erst Vizepräsidentin eines Landtages werden“.

Rassismus ist kein Zufall

Erfahrungen wie die in der Behörde seien kein Zufall, sondern Teil eines rassistischen Systems, meint Touré. Das sollten mehr Menschen verstehen, wünscht sie sich. Sie spricht und schreibt weiterhin über diese Strukturen, auch wenn sie dafür kritisiert wird. Besonders im Netz bekommt sie viele Hassnachrichten. Kritiker werfen ihr vor, zu viel über Rassismus zu reden, oder leugnen, dass es überhaupt ein Problem gibt.

Das Publikum der Lesung wirkt aber interessiert und unterstützend. Einige nicken zustimmend während die Autorin liest oder klatschen spontan. Die meisten Zuschauer sind jung, gehören vielleicht sogar zu ihren über 100.000 Instagram-Followern. In der Publikumsdiskussion muss sich die Autorin nicht verteidigen. Stattdessen möchten die Zuschauer wissen, wie es ist, mit der CDU zu koalieren. Zuerst macht sie eine rhetorische Pause, beschreibt dann aber, dass die politischen Gegensätze zum Teil schon schwierig seien, sich aber oft auch Kompromisse finden ließen.

Aminata Touré mit der Salon-Moderatorin Mariel Reichard. Quelle: Emily Piwowar

Seit ihr Buch vor zwei Monaten erschienen ist, bekommt sie immer wieder Nachrichten von Lesern, die nach der Lektüre in eine Partei oder Organisation eingetreten sind. Das freut die Autorin, denn „man sollte sich nicht zu schade sein, in die Institutionen reinzugehen, während Nazis in den Parlamenten sitzen“.

Die Lesung endet mit einem ungewöhnlich langen Applaus. Touré lächelt zufrieden. Ein weiteres Buch ist erst mal nicht in Planung. Sie ist damit beschäftigt, die Landtagswahl im kommenden Jahr vorzubereiten.

Von Leonie Habisch