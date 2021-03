Hannover

Weit gespannt ist das Angebot der Themen des Literarischen Salons. Vom Weltall (Forscher des Göttinger Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung berichten am 19. April über die „Rosetta“-Mission) geht es über den Zoo Hannover – eine Szene aus Gerhard Henschels neuem Krimi „Soko Fußballfieber“ spielt hier, zusammen mit dem Lyriker Thomas Gsella stellt Henschel das Buch am 3. Mai vor – bis in den Ozean (Algenforscher Thomas Brück erklärt am 19. Juli, was Algen alles können).

16 Veranstaltungen haben die Programmverantwortlichen des Salons für die Sommersaison geplant. Sie gehen davon aus, dass keine davon mit Publikum stattfinden kann. Deshalb sollen alle Gespräche online veröffentlicht werden. Im Conti-Foyer am Königsworther Platz soll das publikumsfreie „Youtube-Studio“ aufgebaut werden; die Gespräche gibt es dann als Livestream auf dem Youtube-Kanal des Salons (youtube.com/literarischersalon) und als Audio-Aufnahme auf dem saloneigenen Spotify-Kanal.

Aus dem Maarschen Wohnzimmer

Manches wird auch anderswo aufgezeichnet. So kommt der Nachholabend mit Kinderbuchautor Paul Maar und seinem Sohn Michael, der in seinem neuen Buch „Die Schlange im Wolfspelz“ ganz wunderbar die sprachlichen Geheimnisse großer Literatur erklärt, als Video-Aufzeichnung aus dem Maarschen Wohnzimmer (am 9. Juli).

Zu den Berühmtheiten, die sich in der neuen Saison im Salon einfinden werden, gehört auch Hermann Parzinger, der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Er stellt am 7. Juni sein Buch „Verdammt und vernichtet“ vor, in dem er sich mit der Zerstörung von Kulturgütern auseinandersetzt.

Bevor Algenforscher Thomas Brück das Sommerprogramm des Salons abschließt, spricht die Autorin Rebekka Endler über „Das Patriarchat der Dinge“. Sie geht am 12. Juli der Frage nach, warum die Welt eher für Männer als für Frauen eingerichtet ist.

Informationen zum Salonprogramm gibt es unter www.literarischer-salon.de

Von Ronald Meyer-Arlt