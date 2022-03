Hannover

Es passiert nicht oft, dass eine Veranstaltung des Literarischen Salons so gut besucht ist, dass sie im großen Lichthof der Universität stattfinden muss, der etwa 500 Gästen Platz bietet. Und es passiert noch seltener (eigentlich gar nicht), dass sich am Ende einer Veranstaltung fast alle Gäste erheben und gemeinsam applaudieren. Beim Literarischen Salon mit Topuka Ogette war das Fall.

Topuka Ogette ist Vermittlerin für Rassismuskritik. Sie betreibt eine Online-Akademie für rassismuskritisches Denken (tupokademie.de), meldet sich regelmäßig mit ihrem Podcast (Tupodcast) zu Wort, bietet Seminare und Workshops an, bei denen sie Firmen und andere Institutionen hilft, über Rassismus nachzudenken und vielleicht ein wenig rassismuskritischer zu agieren. Vor fünf Jahren erschien ihr Handbuch „Exit Racism. rassismuskritisch denken lernen“, das es schnell auf die Bestsellerlisten schaffte. Gerade ist ihr neuer Ratgeber „Und jetzt du. Rassismuskritisch leben“ erschienen.

Welche Frage nervt am meisten?

Im Literarischen Salon wurde Tupoka Ogette von der freundlichen Schauspielerin Denise M’Baye befragt. Gefühle standen im Zentrum des Gespräches: Wie ist es, rassistische Ausgrenzung zu erleben? Wie funktioniert Selbststärkung? Einmal gelang der Moderatorin ein kleines Improvisationskunststück. Spontan bat sie die vielen People of Color im Publikum, die Frage in den Raum zu rufen, die sie im Alltag am meisten nervt. Während die weißen Besucher der Veranstaltung noch rätselten, was damit gemeint sein könnte, zählte Denise M’Baye „3-2-1“ herunter und dann erscholl fast wie aus einem Mund: „Woher kommst Du?“

Abgesprochen war das nicht, die einhellige Antwort war Ausdruck eines gemeinsamen Erfahrungsraums. Mit der Lesung des entsprechenden Kapitels aus ihrem Buch (Seite 112) wies Tupoka Ogette darauf hin, dass diese Frage nicht harmlos ist. Sie schreibt, dass ihre weiße Freundin Johanna diese Frage nur sehr selten gestellt bekommt. Die Fragesteller nennt sie „Wurzeldetektive“. Das Problem an der Frage nach der Herkunft sei, so Ogette, dass Antworten wie „Köln“ oder „Berlin“ nicht akzeptiert werden. Die Frage sei meist mit der Vorstellung verbunden, dass Personen, die nicht weiß sind, nicht deutsch sein können. Was allerdings an der Realität vorbeigehe. „Die Zeugnisse über schwarze Menschen in Deutschland reichen zurück bis ins 16. Jahrhundert“, schreibt Ogette.

Auf die Frage, worüber Tupoka Ogette in einer weitgehend rassismusfreien Welt nicht mehr sprechen wollen würde, erhielt die Moderatorin die Antwort: „ Ich würde nicht mehr über kulturelle Aneignung und Dreadlocks sprechen.“ Denise M’Baye gewährte ihr diesen Wunsch auch im Literarischen Salon. Eine Diskussion über die aktuellen Ereignisse – die Organisatorinnen einer Demonstration von Fridays for Future hatten die Sängerin Ronja Maltzahn ausgeladen, weil deren Dreadlocks angeblich den Tatbestand der „kulturellen Aneignung“ erfüllten – fand nicht statt. Was schade war. Alles blieb freundlich und einvernehmlich.

Und auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer gab es keine Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Nachdem Tupoka Ogette ihr Kapitel „Der Rassismus und die Liebe“ gelesen hatte („Wir müssen verstehen, dass Rassismus uns unterschiedlich in dieser Welt positioniert und dass dies auch nicht vor unseren engsten Beziehungen Halt macht“), beendete Denise M’Baye die Veranstaltung. „Das war ein schönes Schlusswort“, sagte sie. Und das Publikum applaudierte im Stehen.

