Hannover

Der Ort, an dem eine Geschichte sich zuträgt, ist immer auch wie ein Akteur, der das Geschehen prägt. Dem jungen Erfolgsautor Juan S. Guse ist diese These vermutlich vertraut: Er promoviert zurzeit an der Universität Hannover am Institut für Soziologie. Beim dritten Literarischen Speeddating des städtischen Kulturbüros hat er einen Ausschnitt aus seinem im Februar erschienenen, von der Kritik gefeierten Roman „ Miami Punk“ präsentiert. Im Gespräch erklärt er, warum er sich für ein surreal verzerrtes Miami als Handlungsort der Dystopie entschied, in der sich das Meer zurückzieht und die Menschen mit dem Verlust sinnstiftender Strukturen zurücklässt.

Warum ist der Roman so lang?

„ Miami ist für viele von uns ein abstrakter Ort, vor allem medial vermittelt“, sagt Guse. Er profitiere von dieser Vagheit, nutze die Stadt als Leinwand für seine Fantasien. Auch der Ort, an dem das Gespräch stattfindet, prägt: Das Kulturbüro hat sechs hannoversche Autoren unter 30 in die Heldraumstation in der Calenberger Neustadt eingeladen, wo sie vor kleinen, konzentrierten Runden mit je zehn Gästen lesen, die auf diese Weise im Laufe des Abends vier literarischen Positionen mit großer Nähe begegnen. Dabei werden persönliche Fragen gestellt und Antworten gegeben. Warum Guses Text eigentlich so lang sei, will jemand wissen. „Der war sogar noch länger“, sagt Guse, der auch dem Bid Book für die Bewerbung Hannovers als Kulturhauptstadt ihre ungewöhnliche Romanform verpasste. Und ergänzt ehrlich: „Ich habe alles wieder gelöscht, was zu viel war, das war richtiger Schrott.“

Verwertungslogik und Erfolgsdruck

Das Speeddating ist eine Art exklusives Werkstattgespräch. Doch auch die Werkstatt, in der es stattfindet, prägt als Ort: Die Heldraumstation ist eigentlich ein Selbstoptimierungscamp zwischen Moderationsköfferchen und Kalendersprüchen. Viele Themen des Abends korrespondieren recht gut damit. Wie gehen junge Autoren mit Verwertungslogik und Erfolgsdruck um, wo endet Inspiration, wo beginnt Disziplin, wie viel Anpassung ist erträglich, wie viel Querdenken notwendig?

Die preisgekrönte Poetry Slammerin Tabea Farnbacher hat sich ein Jahr Zeit genommen, sich als freie Autorin auszuprobieren: „Ich will rumtoben.“ Farnbacher trägt einen neuen Text ohne Titel vor, eine Engführung des Reibungserlebens zweier junger Frauen als „Fehler im System“. Er betört auch ohne große Bühne, entfaltet einen Sog, wird rhythmisch. Die Autorin meint lapidar: „Manche Lebenssituationen haben es nicht verdient, dass man am Ende eine Moral dranklatscht.“ Leander Fischer, der in diesem Jahr beim Wettlesen in Klagenfurt den Deutschlandfunk-Preis erhielt, würde ihr zustimmen. Sein dichter Bewusstseinsstrom beim nächtlichen Streifen durch die Stadt Wien fordert die Zuhörer heraus.

Der Reiz des Unfertigen

„Das ist so anders, nicht so eingängig“, sagt jemand. Das heterogene Publikum profitiert von der unmittelbaren Konfrontation. Als ein Gast anregt, Farnbacher solle ihrem Text doch einen Titel geben, fragt die zurück: „Welchen würden Sie denn vorschlagen?“ Das Unfertige übt einen großen Reiz aus, ist eine Aufforderung zum Mitdenken. Literaturlehrer Benedikt Kiehn und Szenografin Ann-Kathrin Paul, die zurzeit als Regieassistentin am Schauspiel Hannover arbeitet, präsentieren einen Theatertext über Anna Freud und Sibylle Lacan als Töchter berühmter Psychoanalytiker. Auch ihr Projekt lässt sich weiter verfolgen: Sie wollen den Text in Hannover auf die Bühne bringen.

Es fällt nicht schwer, sich bei diesem Speeddating ein wenig in Texte und Projekte, in Haltungen und Herangehensweisen zu verlieben. Wie gut, dass die entsprechenden Kontaktdaten öffentlich sind.

Am Mittwoch, 4. Dezember, beginnt um 20 Uhr im Literarischen Salon die Verleihung des Literaturpreises der Landeshauptstadt Hannover an Deniz Utlu. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung bis Mittwoch, 27. November, an literaturpreis-2019@hannover-stadt.de. jedoch erforderlich.

Von Thomas Kaestle