Hannover

Carolin wacht auf – und alles ist anders: Der Nachttisch fehlt, das Fenster ist nicht da, wo es sein sollte, und die Tür hat keine Klinke. Carolin ist in einem Zimmer in einer Psychiatrischen Klinik aufgewacht. Was ist passiert? Wie ist sie dorthin gekommen? Und was hat das mit dem Verschwinden ihrer Kommilitonin zu tun, mit der sie auf einem Hausboot in Amsterdam zusammengelebt hat?

Diese Fragen wird die erfolgreiche Krimiautorin Susanne Mischke demnächst in ihrem Thriller „Blank Space“ klären. Das Buch erscheint im August in der dtv-Reihe „Bold“. Kostproben daraus stellte die Autorin nun bei einem besonderen Lesungsformat vor. In der „Heldraumstation“, einem nicht ungemütlichen Studio, in dem die „Rhetorikhelden“ ansonsten Kurse zum besseren Sprechen veranstalten, hat das städtische Kulturbüro nun zum „Literarischen Speeddating“ eingeladen.

Die Schriftstellerin Lisa Kreißler beim „Literarischen Speeddating“., Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Annette Hagemann kümmert sich im Kulturbüro seit Ende vergangenen Jahres engagiert um die Förderung der Literatur in Hannover, jetzt hat sie diese neue Reihe zur Literaturvermittlung ins Leben gerufen. Beim ersten Speeddating stellten drei Autoren (neben Susanne Mischke noch Lisa Kreißler und Christoph Honegger) sowie zwei Autorenpaare ( Ulrike Gerold und Wolfram Hänel sowie Gabi Stief und Hans-Peter Wiechers) ihre Texte vor. Weitere Veranstaltungen dieser Art sollen folgen. Die Befürchtung, dass Hannover gar nicht so viele Autoren hat, dass sich mit ihnen eine auf Dauer angelegte Reihe etablieren ließe, teilt Hagemann nicht. Sie sagt: „Das wird schon eine ganze Weile dauern, bis jeder mal drangekommern ist.“

Zum Gespräch ermuntern

Das Schöne am Speeddating ist, dass hier Literaten und Literaturfreunde einander ziemlich nah kommen. Die Reihe ist darauf angelegt, Zuhörer und Lesende zum Gespräch zu ermuntern. Erst wird zehn Minuten aus einem Buch gelesen, dann beantworten die Literaten zehn Minuten lang die Fragen des Publikums, danach machen sich die Zuhörer (meist sind die Gruppen nicht größer als zehn Personen) auf den Weg zur nächsten Leseecke.

Manche Begegnungen sind dabei ziemlich lehrreich. Drehbuchautor Christoph Honegger, der neben seiner Schreibarbeit auch für das Up-and-coming-Filmfestival in Hannover arbeitet und auch den hannoverschen Drehbuchautorenstammtisch organisiert, etwa erklärt geduldig den Unterschied zwischen, Pitch, Exposé, Treatment und Drehbuch und erzählt, dass gut die Hälfte der Exposés, die er schreibt, nicht in Filme umgesetzt werden. Lisa Kreißler, die auf einem Hof am Deister lebt und bisher die beiden Romane „Blitzbirke“ und „Das vergessene Fest“ veröffentlicht hat, sagt, dass sie beim Schreiben durchaus darauf ziele, etwas zu schaffen, das die Jahre überdaure.

Hans-Peter Wiechers und Gabi Stief lesen. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Gabi Stief und Hans-Peter Wiechers, die in ihrem Buch „Der Mordverdacht“ den Fall der hannoverschen Ärztin Mechthild Bach wieder aufrollen und sich sehr kritisch mit der Rolle der Justiz in diesem Fall auseinandersetzen, erläutern den Unterschied zwischen dem journalistischen Schreiben und der Arbeit an einem Buch. Gabi Stief verrät dabei, wie sehr sie der Fall der Ärztin beschäftigt hat: „Das hat mich nie losgelassen.“

Nicht noch eine „Teenie-Liebesgeschichte“

Susanne Mischke plauderte freundlich über die Arbeit an ihrem neuen Thriller. Auf die Idee sei sie gekommen, als sie ihren Sohn besuchte, der in Amsterdam studierte. Eigentlich habe sie ihr Verlag um eine weitere „Teenie-Liebesgeschichte“ gebeten, aber darauf hatte sie keine Lust mehr. So ist es ein Thriller geworden, der sich besonders an die Zielgruppe der jungen Erwachsenen richtet. „Alle Verlage wollen junge Leser an sich binden“, sagt Susanne Mischke, „aber für die Altersgruppe der jungen Studenten gibt es noch nicht so viele Angebote.“ Demnächst immerhin wird es eines mehr geben.

Das nächste „Literarische Speeddating“ gibt es am 28. August wieder in der „Heldraumstation“, Gerberstr. 3 A.

Von Ronald Meyer-Arlt