Hannover

Der Pfannkuchen klebt an der Decke, und Enkel Bruno hat sich in seinem Zimmer eingeschlossen. Er will nie wieder welche essen.

Das ist eine Szene aus dem Roman „Aus und Davon“. Darin erzählt Anna Katharina Hahn von einer schwäbische Familien über mehrere Generationen aus verschiedenen Perspektiven – in schlichter Sprache, leicht und liebevoll. Auszüge aus dem Roman hat sie im Rahmen der Literatour Nord im Literaturhaus gelesen. Sechs Autorinnen und Autoren bewerben sich bei ihren Lesereisen durch Norddeutschland um den Preis der Literatour Nord. Wegen der Corona-Pandemie müssen die Reisen entfallen, die Veranstaltungen werden aber aufgezeichnet

Wie der Pfannkuchen an die Decke kam, klärt sich gleich zu Beginn der Lesung. Oma Eli oder einfach Elisabeth hat Tochter Cornelia versprochen, auf die Enkel aufzupassen. Dabei hat Elisabeth eigentlich ganz andere Sorgen, denn auch der Gedanke an ihren Mann ist „wie ein Griff in die Bratpfanne“. Der hatte erst einen Schlaganfall, dann eine Affäre.

Trost von dicken Amerikanern

Tochter Cornelia braucht derweil nach der Trennung von ihrem Mann eine Auszeit und reist in die USA. Sie erstellt eine Fotogalerie dicker Amerikaner und Amerikanerinnen, alle adipöser als ihr Sohn Bruno, der den Pfannkuchen verschmäht. „Sie trösten mich auf merkwürdige Weise.“

„Ein verrücktes Versprechen“, nennt die Autorin im Gespräch mit Moderator Wilfried Köpke die Idee, dass jeder seines eigenen Glückes Schmied ist. Während sich in Cornelias Figur der Optimierungswahn spiegelt, wird Elisabeth den Einfluss ihrer pietistischen Erziehung nicht los.

„Man möchte doch an was glauben“

Was für eine Rolle der schwäbische Pietismus für sie selbst, die damit eigentlich gar nichts mehr zu tun hat, spielt, habe sie anhand der Figur Elisabeth zu erforschen versucht, erzählt Hahn. Trotz der Aufklärung habe der Mensch immer noch ein metaphysisches Verlangen. „Man möchte doch an was glauben, die allermeisten Menschen.“

Glauben, so scheint es, möchte die Autorin vor allem an ihre Figuren. Auch der übergewichtige Enkel Bruno wird noch zu Wort kommen und ein Kuscheltier namens Linsenmaier. „Ich mag alle meine Figuren. Das sind halt Menschen mit Fehlern, und nur solche interessieren mich“, sagt Hahn.

Von Alina Stillahn