Mit seinem Roman „Winterbienen“ hatte es Norbert Scheuer in diesem Jahr auf die Shortlist für den Deutschen Buchpreis geschafft. Das ist ihm vier Jahre zuvor mit „Die Sprache der Vögel“ schon einmal gelungen. Aber damals wie heute ging er am Ende leer aus. Wie auch immer, „Winterbienen“ ist lesenswert, und der 67-Jährige ist ein bemerkenswerter Erzähler. Neben seinem Beruf als Ingenieur bei der Telekom, den er noch vor zwei Jahren ausgeübt hat, verfasste der gelernte Elektriker, der auch einen Magisterabschluss in Philosophie vorweisen kann, in 20 Jahren acht Romane. Aus dem Sohn von Wirtsleuten in der Nordeifel wurde ein bodenständiger Bildungsbürger, der das Mittelgebirge so gut wie nie verlassen hat.

„Winterbienen“ spielt im Bergarbeiterstädtchen Kall im Urftland. Die Gemeinde mit 11000 Einwohnern im nordrhein-westfälischen Kreis Euskirchen liegt an der Urft, einem Nebenfluss der Rur. Scheuers Geschichte um den entlassenen Lehrer und Bienenzüchter Egidius Armimond verfügt über eine so archaische Kraft, dass sie seiner Heimat eine bizarre Krone aufsetzt. Scheuers Realismus wappnet sich mit Poesie, mit Naturwissenschaft und mit historischen Fakten.

Tagebuch gegen das Vergessen

Weil sein Held, der Einzelgänger Egidius, unter Epilepsie leidet, bleibt er von einer Einberufung in den Zweiten Weltkrieg verschont. Nach der Zwangssterilisation droht ihm das Schicksal der „Euthanasie“. Egidius weiß, ohne das Medikament Luminal werden sich seine Anfälle häufen, die wiederum sein Erinnerungsvermögen auslöschen. Er beschließt deshalb, heimlich Tagebuch zu führen. Seine Aufzeichnungen erstrecken sich vom Januar 1944 bis Mai 1945.

„Winterbienen“ ist nicht der einzige deutsche Autor, der in diesem Herbst die letzten Kriegsmonate aus der Perspektive der Provinz erzählt. In „Propaganda“ versetzt Steffen Kopetzky (der seinen Roman am Montag, 28. Okktober, um 20 Uhr im Literarischen Salon vorstellt) den Leser ebenfalls in die Nordeifel, in den Hürtgenwald. Doch sein 500-Seiten-Roman kam nicht auf die Longlist.

Egidius bringt der Verkauf von Honig nicht genug Geld ein, um den Apotheker im Ort zu bestechen. Von einer Widerstandsorganisation lässt er sich dazu anstiften, gegen gute Bezahlung Juden zur belgischen Grenze zu schmuggeln. Er platziert sie in einem riesigen Holzkasten und heftet Lockenwickler mit Königsbienen an ihre Kleidung. So kann er im Fall einer Kontrolle die Bienen freilassen, die sich dann sofort bei den Königinnen versammeln und die Flüchtlinge schützend umhüllen. Immer wieder werden die vom Verhaltensforscher Karl von Frisch gewonnenen Erkenntnisse über das Leben im Bienenstaat eingestreut. Parallelen zu den totalitären Verhältnissen in Nazi-Deutschland drängen sich auf. Lebensaufgabe von Winterbienen ist es, „die Stockwärme zu gewährleisten“. Sie opfern sich auf und werden von den Sommerbienen verdrängt. Egidius nennt Hitler nur respektlos „Jupp“.

Landschaft mit apokalyptischen Motiven

Norbert Scheuer wahrt die Spannung, obwohl er den Stoff nicht zur Abenteuergeschichte ausbaut. Vielmehr lässt er sich von einem Bild des Untergangs und Schreckens leiten. Er zeichnet der Landschaft apokalyptische Motive ein. Immer häufiger heulen die Sirenen und die deutsche Flugabwehr wird aktiv. Amerikanische Bomber-Geschwader ziehen über Kall in Richtung Köln, Egidius kann die Flugzeugtypen allein an ihren Geräuschen erkennen.

„Manchmal können sich Piloten aus ihren brennenden Maschinen retten“, heißt es – die halten sich dann wahrscheinlich in den alten Bergwerkstollen versteckt. Das kleine Eifel-Städtchen bekommt zusehends Treffer ab. Die Zwangsarbeiter werden hier offenbar besser behandelt als anderswo. Frontsoldaten kommen auf Heimaturlaub. Es gibt Einquartierungen. Die ehemaligen Schüler werden als Flakhelfer eingezogen. Der Tanzsaal der Gastwirtschaft wird zum Lazarett. Viele Frauen müssen die Nachricht verarbeiten, dass ihr Mann gefallen ist.

Blitze vor geschlossenen Augen

Die Anfälle von Egidius ähneln den Kriegsbildern. „Zuerst die Blitze vor meinen geschlossenen Augen, dann das Dröhnen in meinen Ohren und schließlich dieses zwanghafte Schütteln des Kopfes, als würden sich in meinem Gehirn alle Nervenbahnen zu einem immer größer werdenden Knäuel verklumpen, um explosionsartig meinen Schädel platzen zu lassen“, notiert Egidius.

Dabei ist der tapfere Außenseiter kein Kind von Traurigkeit, sondern ein routinierter Schürzenjäger. Die verwaisten Frauen wissen seine Nähe zu schätzen. Das Verhältnis zu ihnen wird aber nur abstrakt geschildert. Auch ein historischer Erzählstrang, der einen Vorfahren von Egidius (und Scheuer) aus dem 15. Jahrhundert zu Wort kommen lässt, erweist sich als wenig zündend. Aber die zerklüftete, karge „Gegend mit Dörfern inmitten von Magerwiesen, Fichten-, Kiefern- und Buchenwäldern, die sich bis zur belgischen Grenze erstrecken“, hat ihren Erzähler gefunden.

Norbert Scheuer: „Winterbienen“. C.H. Beck, 319 Seiten, 22 Euro.Am Donnerstag, 24. Oktober, liest Norbert Scheuer im Rahmen der Reihe „ Literatour Nord!“ um 19.30 Uhr im Künstlerhaus in der Sophienstraße.

Von Karim Saab