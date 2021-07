Literatour Nord: Preise für Iris Wolff und Ulrike Draesner

Hannover

Wer hätte das gedacht: Sowohl die Schriftstellerin Ulrike Draesner als auch ihre Kollegin Iris Wolff haben Angst vor Wasser. Und das, obwohl – oder weil? – in den Büchern von Iris Wolff ständig Wasser vorkommt und Ulrike Draesner in einem ihrer Romane einen Mann sogar vor die Aufgabe stellt, den Ärmelkanal zu durchschwimmen, was ein langer Weg durch viele Wellen und viele Erinnerungen wird. Für eben dieses Buch, „Kanalschwimmer“, hat Ulrike Draesner am Donnerstag den Preis der Literatour Nord für 2020 entgegengenommen. Iris Wolff bekam die Auszeichnung für 2021 für ihren Roman „Die Unschärfe der Welt“.

Die beiden Frauen erzählten von ihren Wasserängsten bei der pandemiebedingten Doppelpreisverleihung, die in dem an den Seiten offenen „Haus im Park“ auf dem Hermannshof in Völksen stattfand, während das Wasser von oben kam: Ein heftiger Regen prasselte aufs Dach. Bei der Literatour 2020 hatte Draesner noch vor Publikum lesen können, dann schlug Corona zu. 2021 musste sich Wolff von vorneherein mit dem Studio und dem Stream abfinden, die „Zwiesprache zwischen Buch und Publikum“, die sie so möge, fiel aus.

Wo der Teufel den Hut verloren hat

In Draesners Buch sieht sich ein Mann, Charles, der eben noch den Ruhestand an der Seite seiner Frau vor Augen gehabt hatte, mit der Situation konfrontiert, dass diese Erwartung eine Illusion war. Er muss sein Leben neu justieren, dafür geht er ins Wasser. Silke Behl, Vorstandschefin des Literaturhauses Bremen, sagte in ihrer Laudatio, nicht Calais sei Charles’ Ziel, es gehe um „die Überwindung einer inneren Grenze“. Draesner, eine „hellwache Welt-Beobachterin“, schreibe an „gegen alles Starre in unseren Köpfen“.

Im Roman „Die Unschärfe der Welt“ von Iris Wolff geht es um die Gegend, in der die Autorin aufgewachsen und die so rau ist, dass dort „der Teufel den Hut verloren hat“: das damals von Deutschen bewohnte Siebenbürgen und das nahe Banat, beide in Rumänien gelegen. Das Buch spielt in der Zeit zwischen der Herrschaft des rumänischen Königs Michael und dem Ende der Herrschaft des kommunistischen Diktators Ceauşescu. Es erzählt von einem Mann, Samuel, von dem wiederum sieben Personen aus vier Generationen erzählen.

Festlicher Rahmen im „Haus im Park“ in Springe-Völksen: Preisverleihung an Iris Wolff und Ulrike Draesner Quelle: Helge Krückeberg

Die Laudatio auf die Autorin hielt Andreas Platthaus, Literaturchef der „FAZ“, und er hob den Zweifel der Schriftstellerin an Be- und Verurteilungen hervor, stattdessen erzähle sie lieber nur. Und das sei „Wahrgebung“ – im Unterschied zu Wahrnehmung. Platthaus nannte das „ein Zauberkunststück“ von Wolff. Die Autorin selbst erzählte in diesem Zusammenhang von ihrer „Hoffnung, dass nichts verloren geht, weil alle wichtigen Augenblicke an andere Menschen geknüpft sind“.

Den Rahmen knüpften Friedrich v. Lenthe, Vorsitzender des Hauptfinanziers der Literatour Nord, der VGH-Stiftung, der dezent darauf hinwies, woher seit mehr als 20 Jahren das so wichtige Geld für Lesetour und Preise (15.000 Euro pro Preisträger) komme, nämlich vom Versicherungsmutterhaus, und die beiden Musiker Goran Stevanovic am Akkordeon und Felix Schilling am Kontrabass, die vom zweiten Stück an ihren Rhythmus dem Regen anzupassen wussten. Am Schluss stand ein Ausblick des Literatour-Juryvorsitzenden Wilfried Köpke auf die kommende, die 30. Jubiläumstour – mit Raphaela Edelbauer, Judith Hermann, Angelika Klüssendorf, Thomas Kunst, Gert Loschütz und Heinrich Steinfest sowie sechs Debütanten.

Kurz zuvor allerdings hatte Draesner noch ein wichtiges poetisch-politisches Statement zur „Verteidigung der Fiktion“ formuliert. Sie, die nur bis kurz unters Knie ins Wasser des Ärmelkanals gestiegen sei, schreibe über einen Kanalschwimmer, sie als Frau schreibe über einen Mann (wie auch Wolff über einen Mann schreibt). Es könne nicht sein, dass beispielsweise „nur noch Migrantinnen oder Migranten Migrationsgeschichten schreiben dürfen“, sagte Draesner. Viel Applaus.

Von Bert Strebe