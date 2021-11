Hannover

Das Buch beginnt wie ein Besinnungsaufsatz eines Fotoamateurs: „Wenn gesagt wird, Fotos lügen, dann eigentlich nur, weil wir mit der Wahrheit, die in einem bestimmten Foto steckt, nicht einverstanden sind.“ So geht es ein paar Seiten, bis im Text plötzlich ein gewisser Roy Paulsen aus Köln auftaucht. Er wird gerade mit einem Handyfoto seines Sohnes konfrontiert, das ihn, Paulsen, auf einem Fahrrad in Amsterdam zeigt. Dabei fährt Paulsen nicht Fahrrad. Und er war noch nie in Amsterdam.

Die Geschichte von Roy Paulsen stammt von Heinrich Steinfest, der 60 Jahre jung und ein wandelbarer österreichischer Krimiautor mit Wohnsitz in Stuttgart ist. Wandelbar, weil: Er war früher mehr Maler als Autor, und jetzt schreibt er mehr als bloß Krimis. Deswegen ist in diesem Jahr seine „Amsterdamer Novelle“ erschienen, 112 Seiten kurz, mit der Steinfest derzeit an der Literatour Nord teilnimmt; am Donnerstagabend las er im Literaturhaus Hannover.

Die Geschichte entwickelt sich von selbst

Befragt von Moderator Wilfried Köpke erzählt Steinfest, dass er noch nie einen Plot entwickelt habe, weil er zu Beginn eines Buches nicht wisse, wo die Geschichte am Ende lande. Der Beginn dieses Buches beruhe auf der Tatsache, dass sein (Steinfests) Sohn ihm tatsächlich das Foto eines in Amsterdam radelnden Mannes gezeigt habe, der ihm sehr ähnlich war. Mit auf dem Bild: ein typisches Amsterdamer Treppengiebelhaus, bei dem in einem Fenster das Gesicht eines Kindes oder einer alten Frau zu sehen ist.

Und von da aus, erzählt Steinfest, habe sich die Geschichte von selbst entwickelt: Paulsen fährt in die Niederlande, sucht das Haus, findet es, geht hinein. Und dort muss der Mann, der dem Leser bis dahin eher gemütlich vorgekommen ist, von eben auf jetzt james-bond-mäßige Qualitäten entwickeln. Was er so gründlich tut, dass er angesichts eines Killers, der schon die Pistole hebt, gar keine Angst hat, sondern ihm ein „Fick dich“ entgegenschleudert. Und dann wendet sich doch noch das Blatt.

Wilfried Köpke ist ein freundlicher Moderator. Er bezeichnet Steinfest als „genialen Schreiber“, deutet Kritik nur an. Man könnte durchaus bereden, wieso Steinfests Amsterdam blass wirkt (was daran liegen könnte, dass er zwar seinen Protagonisten hingeschickt hat, aber persönlich nicht da war). Oder wieso der Autor sich manchmal einer Art von Behördendeutsch bedient, in dem Zeugen „Aussagen tätigten“ und Männer beauftragt werden, „eine Tötung vorzunehmen“.

Am Ende sind fünf Leute tot

Dann wieder ist Steinfest richtig lyrisch: Eine Brücke sieht bei ihm aus, „als hätte Venedig sie ausgehaucht“. Und eine Nebenfigur charakterisiert er mit dem Satz: „Sie besaß die Anmutung einer sehr schönen Maschine, die jemand gebaut hatte, der der Unterscheidung der Geschlechter müde geworden war.“ Um dann nicht mehr vorzukommen.

Aber der Band ist auch immer mal wieder spannend und witzig. Am Ende des Buches sind allerdings fünf Leute tot. Doch es gibt eine neue Liebe und ein Baby. Und ein Fahrrad. Das Foto jedoch, das alles ausgelöst hatte, existiert im Grunde noch gar nicht. Es muss erst noch aufgenommen werden. Weil auch die Zeit in dem Text eine Rolle spielt, und weil Zeit ein Rätsel ist. Aber das wird nur angetippt.

Nächste Literatour-Nord-Lesung: Judith Hermann mit „Daheim“ am Donnerstag, 9. Dezember, um 19.30 Uhr im Literaturhaus Hannover. Dort gibt es auch Infos zu den Corona-Vorsichtsmaßnahmen.

