Hannover

Die „Fitness Stadt“ in der Nähe des Lindener Hafens: 6000 Quadratmeter voller Zuggeräte, Ergometer und natürlich Hantelbänke. Profis tummeln sich hier genau so wie Amateurinnen, Rentner genau so wie Teenager. Naid Karimi kommt zum Kraftsport hier her. Im Freihantelbereich trifft er die beiden Expertinnen, die ihn stets mit Tipps versorgen, und den jungen Mann aus Aserbaidschan, der vom größten Stör Bakus erzählt.

Das Fitnessstudio – das Gym – ist ein utopischer Ort, findet Karimi: „In unserer entlang den Grenzen der Klasse, der Nationalität und der Politik gespaltenen Gesellschaft ist es vielleicht der letzte Ort, an dem ganz unterschiedliche Menschen zusammenkommen und auf ein Ziel hinarbeiten – jede und jeder für sich, aber mit gegenseitigem Respekt.“ Diese offene Gemeinsamkeit vermisst Karimi, der an der Medizinischen Hochschule Hannover Humanmedizin studiert, im Literaturbetrieb. Gerade Literaturzeitschriften seien eine „ziemlich elitäre Angelegenheit“.

Anzeige

Eine Idee entwickelt sich: Kann man die Literatur vielleicht nach Vorbild des Fitnessstudios neu denken? Gemeinsam mit Suelyn und Pascal Tarris beginnt so die Arbeit an „GYM – Heft für Literatur als Kraftsport“, dessen erste Ausgabe nun vorliegt. Die Sportmetapher zieht sich als roter Faden durchs ganze Heft.

Literatur als Breitensport

Es beginnt damit, dass in der offenen Ausschreibung explizit auch unfertige Texte berücksichtigt wurden – wer schon vollendet ist, muss schließlich nicht ins Gym gehen. Dass die Herausgeber ihr Ziel, auch Personen außerhalb der „elitären“ Literaturblase anzusprechen, erreicht haben, zeigt die Diversität der Autorinnen und Autoren. Von der Finanzberaterin bis zum Volkshochschullehrer, von Menschen im Rentenalter bis zur Anfangzwanzigerin – überwiegend aus Deutschland, aber auch aus Österreich, der Schweiz und Polen. Die Schreibenden vereint, dass sie in ihren bunten Lebenswegen einen festen Platz für die Literatur gefunden haben, sei er auch noch so klein. Die Redaktion versteht sich dabei als Trainingspartner der 30 Autoren und Autorinnen, gemeinsam soll das jeweilige Textziel erreicht werden.

Das Cover der neuen Zeitschrift. Quelle: GYM

Merkt man etwas von diesem Sportdenken in den Texten? Tatsächlich muten viele der oft kurzen Stücke wie Trainingseinheiten an, wird oft auf wenigen Seiten eine literarische Ambition durchexerziert – wie beim Maximalkrafttraining nehmen sich Autoren und Autorinnen für die Erzählungen, Gedichte und Essays das Größtmögliche vor, die Einheiten werden aber nach kurzer Zeit schon abgeschlossen.

Buchstaben-Kunstwerke

Dieser Ehrgeiz, der bei vielen Texten durchschimmert, ist zentral für das Selbstverständnis der „GYM“-Redaktion. „Wir wollen keine literarischen Fingerübungen, sondern lebensweltliche Sättigung“, sagt Karimi. „Wir wollen kein introspektives Blabla von Leuten, die nichts erleben“, erklärt Pascal Tarris, davon gebe es schon genug. Diese Abkehr von ausgetretenen Pfaden der Literaturszene spiegelt sich auch in der Aufmachung des Heftes. Tarris, von Beruf Werbestratege, ist für das Design verantwortlich. Jeder Text wird mit verspielter, individueller Typographie eingeleitet: kleine Buchstaben-Kunstwerke, die das „GYM“, obwohl es auf Fotos verzichtet, nie wie eine Bleiwüste erscheinen lassen.

Wie das Fitnessstudio solle das „GYM“ einen Ort für alle bieten, die sich ausprobieren und verbessern wollen, ergänzt Suelyn Tarris, die als Kulturvermittlerin arbeitet und die meiste Fitnesserfahrung von den dreien mitbringt. Der heterogene Ort des „GYM“ solle immer größer werden. Im Gegensatz zur neuen, dezidiert hannoverschen Literaturzeitschrift „Hahnepeter“ sieht sie das „GYM“ dabei nicht als lokal verortet, sondern „radikal offen“. Das spiegelt sich auch im Finanzkonzept der ersten von hoffentlich vielen Ausgaben. Falls mit der Auflage von 500 Stück, die die Herausgeber ohne Fördermittel auslegen, Gewinn erwirtschaftet werde sollte, wird dieser komplett unter allen Beteiligten aufgeteilt.

„Der Text ist der Muskel, die Welt das Gewicht“

Klar ist, dass „GYM“ die Literatur nicht neu erfinden wird. Der ständige Bezug auf die Metapher des Fitnessstudios eröffnet aber gepaart mit dem „GYM“-Manifest im Nachwort einen neuen Blick auf Texte und Textproduktion. Die Autoren und Autorinnen werden damit als Menschen dargestellt, die reale Anliegen und echte Bedürfnisse mit den Texten verbinden. Beim „GYM“ ist der Autor nicht tot, sondern schreibt, um sich in der Welt zu verorten. Oder wie es dazu im Manifest heißt: „Athlet*innen der Literatur bekennen sich dazu, Teil der Welt zu sein, die sie bearbeiten … Der Text ist der Muskel, die Welt das Gewicht“.

„GYM“ – Heft für Literatur als Kraftsport. 154 Seiten. 7,50 Euro. Erhältlich in den Buchläden Annabee und Mascha Kascha sowie unter gym-magazin.de

Von Phillip Kampert