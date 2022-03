Hannover

„Wann, wenn nicht jetzt, und wer, wenn nicht wir! Sie sagen es wie ein Mantra, die fünf Herren im bestenfalls mittleren Alter, und es klingt zunehmend verzweifelt. Wie sollte es auch anders sein, wenn die Vergangenheit immer schwerer wiegt und die verbleibende Zukunft immer überschaubarer wird? Klare Sache: Kurt Appaz, sein Kumpel Kerschkamp und die anderen reifen Jungs hat der „Rollator Blues“ gepackt – im gleichnamigen Buch des hannoverschen Schriftstellers Wolfram Hänel, das pünktlich zu dessen 66. Geburtstag am 7. März erscheint.

Hänel schließt damit seine Appaz-Trilogie ab, die 2007 mit dem Roman „1975“ begann und 2009 mit „Klassentreffen“ ihre Fortsetzung fand (heute: „Der Junge, der mit Jimi Hendrix tanzte“), seine Abrechnung mit seiner Zeit als Gymnasiast der Leibnizschule; beide Romane erschienen 2021 in Neuauflagen beim rührigen zu-Klampen-Verlag. „Rollator Blues“ knüpft an „1975“ an – in jenem Jahr brachen Hänels Alter Ego Appaz und seine Kumpels nach vermasseltem Abitur in einem VW-Bus nach Frankreich auf, um ihren persönlichen Summer of Love zu erleben.

Schnell bröckeln die Fassaden

Nun sind ein halbes Jahrhundert vergangen und halbe Leben. Die Jungs von einst sind gealtert, aber gewillt, die alten Zeiten noch einmal aufleben zu lassen, ein zum Scheitern verurteiltes Unterfangen. Schon der Wagen ist kein kultig abgeranzter Bulli mehr, sondern ein Luxusgeschoss in weiß-goldener Lackierung – Ratte, der nicht mehr Ratte genannt werden will, seit er bei VW Karriere gemacht hat, hat ihn organisiert. Mag der Rock auch nicht mehr rollen, die Wellen am Meer tun es, und der Blick weitet sich.

Das Cover: Wolfram Hänels „Rollator Blues“. Quelle: Verlag zu Klampen

Schnell bröckeln die mühsam aufrecht erhaltenen Fassaden. Sollbruchstellen treten zutage, beim schlecht gealterten Gewinnertyp Udo ebenso wie bei Harry, dem ewigen Verlierer im tristen Spiel der Liebe. Und Appaz, der alte Idealist? Weiß nicht so recht, ob er sich bloß treu geblieben oder zum Ewiggestrigen geworden ist.

„Dies ist schon mein Roman, der am nächsten an mir persönlich dran ist“, sagt Hänel: „Die Geschichte ist erfunden. Keine Figur gibt es so, wie sie im Buche steht. Aber die Gedanken, die sie äußern, sind schon meine.“ Angemessen komisch und melancholisch zugleich ist dieses Buch, kein Alterswerk, aber ein Roman über das Altern. Hänel: „Was ich jetzt geschrieben habe, hätte ich 2007, als ,1975’ entstand, nicht schreiben können.“

Zum guten Schluss

Seine Frau, die Dramaturgin Ulrike Gerold, mit der zusammen er einen Großteil seiner mehr als 150 Bücher geschrieben hat, hat auch noch mal rübergeschaut und an den Frauenfiguren gefeilt. Die durchaus eine Rolle spielen, als sich der „Rollator Blues“ der Alt-Hippies zum guten Schluss fast widerspenstig ins Positive wendet.

Was den Roman bei aller transportierten Nostalgie sehr zeitgemäß macht: Dinge wie Hoffnung, Idealismus und der Glaube an eine andere, bessere Welt mögen in die Jahre gekommen sein. Aber sie haben immer noch Zukunft.

Wolfram Hänel: „Rollator Blues“. Zu Klampen, 456 Seiten, 24 Euro.

Die Premierenlesung findet am 13. März ab 17 Uhr im Hermannshof Völksen in Springe-Völksen statt.

Von Stefan Gohlisch