Klingt merkwürdig: „Mens äcogons in doms,/ us älilibs smili,/ du ün neit ko toms/ espülobs libi.“ Nein, das ist kein Dada-Nonsens, sondern ernsthafte Lyrik, nur in Volapük verfasst. Clemens Setz hat eine Übersetzung beziehungsweise Nachdichtung riskiert: „Die Menschen scherzten in Häusern,/ wir hörten von dort Gelächter,/ während einer Leidensnacht/ haben wir die Freiheit ins Grab gebracht.“ Ja, das hört sich irgendwie zeitgemäß an. Doch die Verse wurden vor langer Zeit von einem gewissen Johann Schmidt in Volapük verfasst.

Volapük heißt – in dieser Sprache – einfach nur Weltsprache. Unter diesem Anspruch machte es kaum ein Erfinder (es sind tatsächlich fast nur Männer) von Plansprachen. Ihr Ziel: Der gesamten Menschheit ein verbindendes Idiom schaffen. Volapük wurde um 1880 vom Pfarrer Johann Martin Schleyer als eine der ersten solcher konstruierten Sprachen entwickelt und hatte gegen Ende des 19. Jahrhunderts großen Erfolg, verschwand dann aber weitestgehend. Heute sind seine Sprecherinnen und Sprecher so etwas wie eine Sekte.

Vorliebe für absurde und düstere Erzählungen

Der österreichische Schriftsteller Clemens J. Setz ist bisher vor allem durch seine Vorliebe für absurde und düstere Erzählungen bekannt. Doch wer ihm auf Twitter folgt, wo er zu den aktivsten deutschsprachigen Literaten gehört, kennt auch seinen Humor. Das neueste gedruckte Werk kann man vielleicht als Sachbuch bezeichnen. Jedenfalls gibt es viele Fußnoten. Wissenschaftliche Systematik und der Anspruch auf Vollständigkeit fehlen aber. Vielmehr sind viele subjektive Eindrücke, Tagebuchnotizen und Erinnerungsprotokolle eingeschoben. Autor und Verlag verzichten auf eine Bezeichnung des Genres.

Setz beschäftigt sich mit dem, was für einen Schriftsteller essenziell ist, der Sprache. Mit hohem Rechercheaufwand hat er die Geschichte der konstruierten Sprachsysteme erforscht. Manche handelt er mit einem kurzen Abschnitt ab. Mehr haben sie wegen ihrer Erfolglosigkeit nicht verdient. Im Mittelpunkt stehen Volapük, Esperanto und Blissymbolics.

In Herzberg ist ein Platz nach Ludwik Zamenhof – dem Gründer der Kunstsprache Esperanto – benannt. Dort steht auch eine Büste von ihm. Quelle: Swen Pförtner/dpa

Dabei geht es Setz vordergründig um die Frage, ob man mit solchen Konstrukten auch Poesie verfassen kann. Kann man. Aber ist es wirklich poetisch? Angesichts der Absicht der meisten Erfinder, die Kommunikation so eindeutig wie mathematische Formeln zu gestalten, also Metaphern und das „Lesen zwischen den Zeilen“ auszuschließen, erscheint das fragwürdig. Trotzdem findet Setz in mehreren dieser Sprachen originelle Dichterinnen und Dichter, von denen er mehrere sogar für nobelpreiswürdig hält. Naja, das Renommee dieser Auszeichnung hat ja in den vergangenen Jahren auch etwas gelitten.

Er beginnt seine Story mit Blisssymbolic. Das ist eigentlich keine Sprache mit eigener Phonetik, sondern ein Zeichensystem, das in allen lebenden Sprachen genutzt werden kann. Darum ist sein erster Held auch ein in Schweden aufgewachsener Somalier namens Mustafa Ahmed Jama. Nach der Flucht seiner Familie nach Europa konnte sich der kleine Mustafa jahrelang überhaupt nicht mit der Umwelt verständigen, bis ihm ein Erzieher die von Karl Blitz erfundenen Hieroglyphen beibrachte. Heute zählt er zu den wichtigsten Poeten in dieser Ausdrucksweise.

Clemens J. Setz mäandert durch die Geschichte der Plansprachen, bezieht auch fiktive Beispiele wie Klingonisch oder die Dialekte in Tolkins Romanen ein. Dass es keine trockene Aufzählung wird, liegt auch an seiner Offenheit, mit der er beispielsweise über eine persönliche Krise im Jahr 2015 – seinen „Sommer im Volapük“ – berichtet, als er nicht nur psychische Probleme hatte, sondern auch teilweise erblindete.

Die Frage des Scheiterns

Letztlich geht es dem Autor um die Frage des Scheiterns, nicht nur des eigenen. Warum hat sich keine der für die Menschheit erfundenen Sprachen durchsetzen können? Einige der Schöpfer wie Blitz (der sich nach der Emigration Charles Bliss nannte) benahmen sich wie Päpste, versuchten, jede Anpassung ihrer Sprache an die dynamische Realität zu verhindern. Andere waren offener, darunter Ludwik Zamenhof, der Erfinder des Esperanto. Vielleicht ist es deshalb die wohl einzige dieser Schöpfungen, die immer noch lebt und deren Sprecher nach Angaben des Weltverbandes sogar mehr werden.

Setz gräbt in den verschiedenen Sprachen interessante Texte aus. Aber da er zu den besten deutschsprachigen Autoren der Gegenwart gehört, formuliert er auch selbst so schöne Sätze wie: „Es nieselte nämlich die ganze Zeit, und das Meer bestand aus vielen winzigen Zahnrädern.“

Clemens J. Setz: „Die Bienen und das Unsichtbare“, Suhrkamp, 416 Seiten, 24 Euro. Quelle: HandoutHandout

Von Jens Kassner