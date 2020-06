Hannover

Sie wacht im Krankenhaus auf, mit einem zertrümmerten Unterarmknochen und zerschundenem Gesicht. Am Abend, als sie von einer Party durch einen Park nach Hause ging, wurde sie von Hunden umgerissen. Langsam erinnert sich Ruth an diesen Vorfall und auch daran, dass sie auf der Feier nichts getrunken hatte. Das hat schon etwas Ironisches, dass der Alkoholikerin der Unfall ausgerechnet passiert, als sie gerade versucht, trocken zu bleiben. Doch irgendeine Bedeutung – und sei es nur, dass es sich um Ironie des Schicksals handeln könnte – würde Ruth solch einer Situation nie zuschreiben. Dafür ist die Frau aus Nina Bußmanns neuem Roman „ Dickicht“ viel zu sachlich. Beinahe übertrieben realistisch blickt sie auf die Welt – und stürzt sich täglich in den Alkoholrausch.

Wie bekommt man sein Leben in den Griff?

In ihrem dritten Roman erzählt die 1980 geborene Autorin von drei Menschen in Berlin, die darum kämpfen, ihr emotional und ökonomisch prekäres Leben in den Griff zu bekommen. Da ist neben Ruth der junge Max, der sich einsam und überfordert fühlt. Er schließt sich einer Gruppe an, die für die Belange von Mietern kämpft. Dort lernt er Ruth kennen, die aus ihrer Mietwohnung ausziehen muss. Doch auch in dieser Gruppe fühlt Max sich am falschen Ort. Und dann ist da Katja, die Zertifikat um Zertifikat anhäuft, um irgendwann als Coach Lebens- und Aufräumhilfe anzubieten. Die Mittdreißigerin ist so in ihrem emotionalen Gestrüpp gefangen, dass sie es braucht, von anderen gebraucht zu werden. Für sie ist es einfacher, in einem fremden Leben aufzuräumen als in ihrem eigenen.

Aufwühlende Geschichten

In ihrem Roman – für das Manuskript hat Bußmann im Vorjahr den Robert-Gernhardt-Preis erhalten – erklärt die Autorin nicht, warum ihre Figuren so sehr nach Anerkennung, Freundschaft oder Rausch gieren. Der Leser findet bestenfalls Hinweise, kann selbst Mutmaßungen anstellen. Ähnlich war es schon in Bußmanns Debütroman, „Große Ferien“. Darin erzählt sie von einem Lehrer, der nicht mehr zum Unterricht kommt. Es hat mit einem Schüler zu tun. Doch Bußmann lässt in der Schwebe, was da vielleicht zwischen den beiden gewesen sein könnte. Mit einem Textauszug daraus hatte sie 2011 beim Klagenfurter Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb den 3sat-Preis gewonnen – und gleich gezeigt, was sie kann: Gelassen und doch kunstvoll erzählt sie aufwühlende Geschichten.

Ihr zweiter Roman, „Der Mantel der Erde ist heiß und teilweise geschmolzen“, entstand in Teilen in Niedersachsen. 2015 war Bußmann Heinrich-Heine-Stipendiatin in Lüneburg und hat dort an dem Text über eine junge Frau gearbeitet, die sich aufmacht, ihre verschwundene Freundin aufzuspüren. Jetzt ist die Autorin wieder in Niedersachsen: Bis Ende November ist sie Stipendiatin des Künstlerhofs Schreyahn im Wendland.

Nina Bußmanns Roman „ Dickicht“ ( Suhrkamp Verlag, 300 Seiten, 24 Euro) erscheint am 22. Juni. Schon vorher diskutiert sie im Literaturhaus Hannover mit Helmut Seitz, Direktor des Alkoholforschungszentrums der Universität Heidelberg. Das von HAZ-Redakteurin Jutta Rinas moderierte Gespräch ist ab Mittwoch, 10. Juni, auf der Seite www.literaturhaus-hannover.de streambar.

