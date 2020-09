Hannover

Als die NASA 1972 eine Pioneer-Sonde ins Weltall schoss, die Jahrzehnte später das Sonnensystem verlassen sollte, dachte man, es wäre eine gute Idee, den Aliens, die die Sonde in ferner Zukunft vielleicht aufspüren würden, ein paar Informationen über die Absender zukommen zu lassen. Auf der Sonde wurde das Bild eines nackten Mannes angebracht und das einer nackten Frau. Während beim Mann die Geschlechtsorgane in stilisierter Form gut zu erkennen waren, bekam die Frau einen Strich zwischen den Beinen. Das war der erste Entwurf. Der schien den Ingenieuren dann aber irgendwie zu heikel. Der Strich wurde entfernt. Die Frau wurde sozusagen geschlechtlos ins All geschossen.

Diese Anekdote erzählt die schwedische Zeichnerin und Autorin Liv Strömquist in ihrem Comic „Der Ursprung der Welt“. Der 2017 erschienene Band ist eine informative und sehr unterhaltsame Kulturgeschichte der Vulva. Das Theater, das ja keine Angst vor Romanadaptionen hat, kann auch Comic. Regisseurin Franziska Autzen hat „Der Ursprung der Welt“ jetzt für den Ballhof eingerichtet. Vier Schauspielerinnen ( Katherina Sattler, Lucia Kotikova, Alrun Hofert, Irene Kugler) teilen sich die Figur der Erzählerin und sprechen über Körpergefühl und Unwissen, über Menstruation und Scham, Sexualität, Geschlechterzuschreibungen und chirurgische Eingriffe.

Zweifel an Idealvorstellungen

Da ist viel Proklamation zu hören, aber nicht der hoh(l)e Ton, der damit oft einhergeht. Und es werden auch Problemlösungen angeboten: „Wir sollten an unseren Idealvorstellungen zweifeln, nicht an unseren Körpern“.

Die vier Darstellerinnen informieren nicht nur, sie spielen und sie singen auch. Und zwar ganz hervorragend. Lucia Kotikova etwa rappt wahnsinnig gut über Abtreibungsärztinnen, die nicht über ihre Methoden informieren dürfen.

Der Ursprung der Welt“ ist eine informative und höchst vergnügliche Theaterproduktion. Sie kann Mädchen und Frauen Mut machen. Und Männer? Sind hier keinesfalls fehl am Platz. Am Ende gab es Applaus im Stehen und einen ganz begeisterten jungen Mann, der seiner Begleiterin am Garderobenschrank zurief: „Das muss unbedingt ganz lange gespielt werden“. Da hat er natürlich recht.

