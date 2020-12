Lockdown im Dezember: Warum gehen wir nicht in den Winterschlaf?

Hannover

Igel tun es. Murmeltiere tun es. Siebenschläfer sind sogar Meister darin, es zu tun: Sie alle halten Winterschlaf. Menschen aber können das nicht. Leider. Denn es wäre ja ganz praktisch: Jetzt noch ein paar fette Mahlzeiten, dann ab ins Bett, und wenn man sich im März langsam wieder ins Leben zurücktastet, würde man vielleicht feststellen, dass man plötzlich in Post-Corona-Zeiten lebt.

Oder auch nicht. Denn Hibernation, wie die Biologen den Winterschlaf nennen, hat auch Nachteile. Nicht nur, dass man furchtbar abnimmt (was natürlich auch ein Vorteil sein kann), nicht nur, dass das Schlafgemach am Ende ziemlich unordentlich aussieht, nein, viele Lebewesen kommen aus dem Winterschlaf auch etwas dümmer heraus als sie hineingegangen sind. Bei Experimenten mit Erdhörnchen wurde festgestellt, dass sie so fest geschlafen haben, dass sich in ihren Gehirnen etwas zurückgebildet hat. Im Winterschlaf haben die Tiere einige der Tricks verlernt, die sie zuvor draufhatten. Im Labyrinth den richtigen Weg zu finden, den passenden Hebel des Futterautomaten betätigen? Perdu! Mit dem Aufwachen ist alles verschwunden. Der lange Schlaf hat’s ausradiert.

Anzeige

Ran ans Frühstück: Erdhörnchens Erwachen. Quelle: Stefan Sauer

Für Erdhörnchen ist solch ein Wissensverlust verschmerzbar, für Menschen wäre das nicht so gut. Wir sind Wissenstiere und auf gute Hirnverdrahtung angewiesen. Lernen gehört so zu unserem Sein, dass wir uns nicht mal eben so ein paar Monate davon verabschieden könnten.

Uns gelingt es im Normalzustand lediglich für ein paar Stunden mental die Welt zu verlassen, länger nicht. Die Dauer, die ein Mensch ohne Schlaf auskommen kann, ist recht genau dokumentiert. Der Rekord liegt bei elf Tagen, die letzten davon getrübt von Wahnvorstellungen aller Art. Weil es gesundheitlich nicht zu verantworten ist, dass Menschen übermäßig lange wach bleiben, nehmen die Verantwortlich vom Guinness-Buch-der-Rekorde keine derartigen Rekordversuche mehr an. Bei der Frage nach dem Gegenteil ist die Datenlage dünn. Der 17-jährige Randy Gardner, dem es 1964 gelang, 264 Stunden ohne Unterbrechung wach zu sein, schlief nach seinem Weltrekord 15 Stunden durch. Aber als weiterer Weltrekord wurde das nicht gewertet. Gut im Langschlafen sind auch Babys; sie brauchen viel mehr Schlaf als Erwachsene.

Von Winterschlafdistanzen hingegen kann ein Mensch nur träumen. Schade. Dabei wäre ein Winterschlaf gerade in Infektionszeiten so angebracht. Jeder bliebe an seinem Platz, niemand würde sich langweilen und im März wäre für alle ausreichend Impfstoff da.

Eine Extremform der Gemütlichkeit

Immerhin gibt es den Winterschlaf in der Literatur. In den Büchern der finnischen Schriftstellerin Tove Jansson über die „Mumins“ taucht der Winterschlaf als eine Art Extremform der Gemütlichkeit auf. Nach dem Aufwachen tanzt die Gesellschaft der Trollwesen vergnügt in den Frühling. Auch über winterschlafähnliche Zustände haben viele Autoren geschrieben – meist wie Herman Melville in seinem „Bartleby“ als Aussteigerträume aus einer übergeschäftigen Gesellschaft.

Der britische Autor Jasper Fforde, der mit seinen Büchern über die in Bücherwelten ermittelnde Agentin Thursday Next bekannt wurde („Der Fall Jane Eyre“, „Im Brunnen der Manuskripte“) hat in seinem 2018 erschienenen Buch „Eiswelt“ eine Parallelwelt erschaffen, in der Menschen tatsächlich Winterschlaf halten. Das ist ganz praktisch, weil hier noch Eiszeit herrscht. Die meisten Leute verbringen die besonders kalten Wintermonate in „Dormitorien“, die durch kleine Atomreaktoren beheizt werden. Nur einige „Winterkonsuln“ bleiben wach und sorgen für Ordnung. Einer von ihnen, der junge Charlie Worthing, gerät dabei einer großen Sache auf die Spur und in einige sehr unangenehme Situationen. Er beschreibt seine Wachzeit so: „Jede Stunde erlebte ich etwas Neues, und jedes Mal hätte ich auf diese Erfahrung verzichten können.“

Dann doch lieber schlafen.

Von Ronald Meyer-Arlt